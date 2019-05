Klasik yazı yazma biçiminden vazgeçemeyen iPad Mini kullanıcılarına özel kılıf,"Booqpad"

Apple'ın iPad modelleri için oluşan büyük aksesuar pazarı, iPad Mini içinde gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Booq firması tarafından geliştirilen iPad Mini kılıfı, hem kılıf hem de klasik not alma görevini yerine getirebiliyor.

Dijital cihazlar büyük gelişme göstermiş olsalar da halen birçok kişi, klasik fiziksel not alma yöntemlerini kullanmaya devam etmektedir. Bu amaçla geliştirilmiş bir kılıf olan "Booqpad", aynı anda hem iPad Mini'yi taşımak hem de fiziksel olarak not almak isteyen kişiler için geliştirilmiş. 6.4x8.1x1.0 inç boyutunda ve 360 gram ağırlığında olan kılıf, sol tarafında iPad Mini'yi, sağ tarafında ise 50 sayfalık not alınabilecek bölümü taşıyor. Kalem için özel yeri de mevcut olan Booqpad, suni deriden üretilmiş yapısı ile cihazı her türlü darbe ve çizikten koruyabiliyor.

Siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Booqpad, firmanın resmi sitesi üzerinden 39.95$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.booqbags.com/us/folios/booqpad-mini/BPM-BLG

http://www.booqbags.com/us/folios/booqpad-mini/BPM-BLG