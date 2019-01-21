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Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak

Delikli kamera tasarımına yer veren Galaxy S10 serisinde ön kamera ara yüzüne geçiş için özel bir sürükleme yapılacak. Bu hareket Galaxy A8s modelinde de yer alıyor.
3 ay
4,4b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy A8S’te ön kamerayı açmak için kullanışlı bir sürükleme hareketine yer verilmişti. Samsung’un bu hareketi Galaxy S10 serisine de gelebilir.

Kolaylık sağlıyor

Sızdırılan bilgilere göre kamera deliğinin olduğu üst köşeden ortaya doğru sürüklediğinizde ön kamerayı açan ara yüz aktif oluyor. Böylece herhangi bir uygulamadan geçiş sağlanıyor ve kamera ara yüzünden seçim yapmak gereği ortadan kalkıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir"

Görünüşte küçük bir iyileştirme gibi görünse de sürekli ön kamerayı kullanan ve özçekim yapan kullanıcılar için oldukça işe yarayacaktır. Ayrıca Samsung’un ekran tasarımını sürekli göz önünde tutmayı da sağlayacağı aşikâr.

Diğer taraftan sıkça kullanılan ekran görüntüsü alma işlemi için de özel bir hareket geliyor. Kullanıcılar ekrana iki kere tıklayarak kolay bir şekilde ekran görüntüsü alabiliyor. Bu iki hareket daha hızlı bir deneyim sağlayacaktır.

20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S10 serisinde sağ üst kısma entegre edilmiş geniş delik içerisinde çift kamera yer alacak. Exynos 9820 yonga seti, 6GB/8GB/12GB RAM bellek, 1TB’a kadar çıkabilen depolama kapasitesi şimdilik bilinen özellikler arasında.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S10-camera-will-open-with-a-gesture_id112936 Yorum Yaz
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GoldPunch 3 ay en beğenilen
Parmağımızı kamera lensi üzerinden sürüklersek lensi/ekranı kirletmez mi?
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mehmedaltair 3 ay
Açıldıktan 1 saniye sonra da daha net fotoğraflar için lensi temizleyin uyarısı çıkar artık
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MK* 3 ay
Beğenen vardır beğenmeyen vardır, pikselin ölü olup olmadığını kontrol edince kamera bi zahmet açılmasın.
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kralkarga 3 ay
şu telefonların bir de çentiksiz, noktasız, ön kamerasız olan ve tamamen ekrandan oluşan modellerini çıkarsalar ne kadar güzel olacak, baştan aşağı ekran ve hiç bir engel yok, net gider böyle bi telefon alırdım.
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Darknesia 3 ay
Hoş detay ama yanlış fonksiyon.
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Ac1DBuRN 3 ay
Telefonun tek elle ulasilamayan ters ust kosesindeki hareketin, guc dugmesine 2 kere basmaktan daha pratik oldugunu mu idda ediyorsunuz simdi?
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Jet lag 3 ay
Note 7'deki batarya faciasından bahsetmemişsiniz. Eksik haber olmuş.
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GoldPunch 3 ay en beğenilen
Parmağımızı kamera lensi üzerinden sürüklersek lensi/ekranı kirletmez mi?
Yanıtla +14
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nebulabado 3 ay
Kamera deliği bu şekilde küçük olacak ise bence güzel.
Kamera açma hareketi iyi düşünülmüş.
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Emin KOÇ 3 ay
Sabah haberde bu sene gelecek telefonların hepsi çentik tasarımı ile gelecek yazıyordu şimdi delikli ekran :D her şeyi haber yapmayın.
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theJuDGe_41 3 ay Emin KOÇ
O habere göre delikli ekran da çentikli ekran kategorisinde sayılıyor. Çentiksiz, noktasız, girintisiz yani düz ekran görmeyeceğimizi ifade ediyor
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mehmedaltair 3 ay
Açıldıktan 1 saniye sonra da daha net fotoğraflar için lensi temizleyin uyarısı çıkar artık
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samsung, Galaxy S10 ve
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