Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak

Samsung’un Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefonu Galaxy A8S’te ön kamerayı açmak için kullanışlı bir sürükleme hareketine yer verilmişti. Samsung’un bu hareketi Galaxy S10 serisine de gelebilir.

Kolaylık sağlıyor

Sızdırılan bilgilere göre kamera deliğinin olduğu üst köşeden ortaya doğru sürüklediğinizde ön kamerayı açan ara yüz aktif oluyor. Böylece herhangi bir uygulamadan geçiş sağlanıyor ve kamera ara yüzünden seçim yapmak gereği ortadan kalkıyor.

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Görünüşte küçük bir iyileştirme gibi görünse de sürekli ön kamerayı kullanan ve özçekim yapan kullanıcılar için oldukça işe yarayacaktır. Ayrıca Samsung’un ekran tasarımını sürekli göz önünde tutmayı da sağlayacağı aşikâr.

Diğer taraftan sıkça kullanılan ekran görüntüsü alma işlemi için de özel bir hareket geliyor. Kullanıcılar ekrana iki kere tıklayarak kolay bir şekilde ekran görüntüsü alabiliyor. Bu iki hareket daha hızlı bir deneyim sağlayacaktır.

20 Şubat tarihinde tanıtılacak olan Galaxy S10 serisinde sağ üst kısma entegre edilmiş geniş delik içerisinde çift kamera yer alacak. Exynos 9820 yonga seti, 6GB/8GB/12GB RAM bellek, 1TB’a kadar çıkabilen depolama kapasitesi şimdilik bilinen özellikler arasında.