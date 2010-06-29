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Kodak'dan hepsi bir arada yazıcı; ESP Office 6150 AiO ve iOS uygulaması

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Yazıcı
Shady
Haber Editörü
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Kodak'dan hepsi bir arada yazıcı; ESP Office 6150 AiO ve iOS uygulaması
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Fotoğraf denildiğinde akla ilk gelen şirketlerin başında gelen Kodak, kullanıcıların karşısına yeni bir hepsi bir arada yazıcıyla çıkıyor. Firmanın 802.11 b/g/n Wi-Fi destekli 6150 AiO ismini verdiği son hepsi bir arada yazıcısı kullanıcılara tarama, fotokopi, yazma ve faks işlemlerini tek bir ürün üzerinde yapabilme fırsatı sunuyor.

2.4 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve fiziksel tuşlarıyla yapılması gereken bütün işlemleri üzerinden yapılmasına imkan veren 6150 AiO, siyah/beyaz olmak üzere 32/30 ppm basma hızına ve 27/26 cpm kopyalama hızına sahip olup, besleme bölmesinde 200 adet kağıt saklayabiliyor. Kodak'ın çevrimiçi sayfasından satışa sunulan yazıcının fiyatıysa 230 dolar olarak belirlenmiş.

Kodak, ayrıca, Blackberry cihazlarından (Print App) sonra AppStore'dan ücretsiz olarak satışa sunduğu Kodak Pic Flick App yazılımı ile iOS'li cihazlara da destek vermeye başladı. Blackberry uygulamasında olduğu gibi Pic Flick App ile iPhone kullanıcıları istedikleri görselleri rahatlıkla kablosuz olarak uyumlu Kodak yazıcısına (örneğin haberimizdeki 6150 AiO) göndererek çıktılarını alabilir ya da sayısal fotoğraf çerçevelerine göndererek görüntülenmesini sağlayabilirler.

Kodak'dan hepsi bir arada yazıcı; ESP Office 6150 AiO ve iOS uygulaması
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Batuist 9 yıl
yazıcı laser yazıcı mı acaba?? bu gibi ürünlerde genellikle kartuşların bulunabilme oranına göre tüketiciler karar veriyorlar.. satış sonrası destek çok önemli.. o yüzden salt ürün reklamı yapmamak lazım bence...
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Cem 9 yıl
Benim canon yazıcım var, mp520 bluetooth aparatı bağladım yazıcıya (tırnak kadan olanlardan görünmüyor bile), pc ve telefondan gönderip yazıcıdan çıktı alabiliyorum hemde yazılıma gerek olmadan. Malesef iphone buna izin vermiyor bluetooth la yazıcıyı görmüyor bile. Biraz esnek olsa iphondan word excel hertürlü çıktı alabilirim ama ahh steve ahhh .
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