Kodak'dan hepsi bir arada yazıcı; ESP Office 6150 AiO ve iOS uygulaması

Fotoğraf denildiğinde akla ilk gelen şirketlerin başında gelen Kodak, kullanıcıların karşısına yeni bir hepsi bir arada yazıcıyla çıkıyor. Firmanın 802.11 b/g/n Wi-Fi destekli 6150 AiO ismini verdiği son hepsi bir arada yazıcısı kullanıcılara tarama, fotokopi, yazma ve faks işlemlerini tek bir ürün üzerinde yapabilme fırsatı sunuyor.

2.4 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı ve fiziksel tuşlarıyla yapılması gereken bütün işlemleri üzerinden yapılmasına imkan veren 6150 AiO, siyah/beyaz olmak üzere 32/30 ppm basma hızına ve 27/26 cpm kopyalama hızına sahip olup, besleme bölmesinde 200 adet kağıt saklayabiliyor. Kodak'ın çevrimiçi sayfasından satışa sunulan yazıcının fiyatıysa 230 dolar olarak belirlenmiş.

Kodak, ayrıca, Blackberry cihazlarından (Print App) sonra AppStore'dan ücretsiz olarak satışa sunduğu Kodak Pic Flick App yazılımı ile iOS'li cihazlara da destek vermeye başladı. Blackberry uygulamasında olduğu gibi Pic Flick App ile iPhone kullanıcıları istedikleri görselleri rahatlıkla kablosuz olarak uyumlu Kodak yazıcısına (örneğin haberimizdeki 6150 AiO) göndererek çıktılarını alabilir ya da sayısal fotoğraf çerçevelerine göndererek görüntülenmesini sağlayabilirler.