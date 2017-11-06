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Kök hücre tedavisinde polimer jel kullanımı başarı oranını artırabilir

Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, kök hücrelerin geliştirilmesinde ve etkin olarak kullanılmasında yaşanan sorunları aşmak için yeni, polimer esaslı jel geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kök hücre tedavisinde polimer jel kullanımı başarı oranını artırabilir
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Tıp dünyası için oldukça önemli olan kök hücreler neredeyse vücuttaki her hücreye dönüşebiliyor ve omurilik yaralanmalarından kansere kadar çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor. Pek çok zorlu hastalığın üstesinden gelme konusunda da başarılı işler çıkaran kök hücrelerle ilgili en büyük sorun ise bu hücrelerin üretiminin oldukça zor olması. Ayrıca kök hücrelerin verimli bir şekilde  büyümesini ve canlı halde kalmasını sağlamak da zor. Stanford Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise kök hücrelerle tedavinin daha kolay ve etkin olmasını sağlayacak yeni bir yöntem geliştirdi.


Daha Az Yüzey Alanı, Besin ve Enerji 

Profesör Sarah Heilshorn önderliğinde çalışmalara başlayan ekip ilk olarak kök hücrelerin yetiştirilmesi sorununu ele aldı. Kök hücrelerin büyümesi ve korunmasını geleneksel tarıma benzeten araştırmacılar daha fazla mısır, buğday veya kök hücre isteniliyorsa daha fazla yüzey alanına ihtiyaç duyulacağını belirtiyor. İkinci sorun ise laboratuvar ortamında kolayca bölünebilen kök hücreler farklı hücre tiplerine dönüşmeye hazır hale geldiklerinde mevcut yapılarını koruyamıyorlar ve kök hücre olarak etkili bir tedavi sunamıyorlar. Bu sorunları aşmak için laboratuvar ortamına benzer ve kök hücrelerin yayılmasına imkan tanıyan bir alan oluşturmak isteyen ekip, hücrelerin iki yerine üç boyutlu olarak büyümesine olanak tanıyan yeni polimer esaslı jel geliştirdi.


Bu yeni üç boyutlu işlem, mevcut kök hücre kültürleme tekniklerinin kullanıldığı laboratuvarlarda kullanılan yüzey alanının sadece yüzde 1'ine ihtiyaç duyuyor. Böylece yüzey alanı sorununu çözen ekip aynı zamanda, hücreler çok küçük olduğunda, üç boyutlu jel yığınının sadece 1 milimetre kalınlığında olduğunu ifade ediyor. Jeller sayesinde kök hücreler etraflarını yeniden şekillendirebiliyorlar ve birbirlerinden ayrılmıyorlar. Böylece sürekli iç içe olarak yapılacak olan programlamaya hazır konumda bekleyebiliyorlar.


Başarı Oranını Artırabilir 

Yeni yöntem ile kök hücrelerin daha küçük alanlarda uygun tedavi için hazır konumda beklemesi sağlanırken aynı zamanda tüm bu sistem çok az enerji ve besin kullanıyor. Teknik şimdilik sadece sinir kök hücreleri üretmek için test edildi ancak ekip yine de çalışmadan son derece umutlu. Ekibin çalışmasının yaygın olarak kullanılması halinde bilim insanları, sinir sisteminde rol alabilecek büyük kök hücre toplulukları üretebilecek. Bu sayede omurilik yaralanmaları ve parkinson gibi rahatsızlıkların tedavi edime şansı da artacak. Araştırmaların şu an için karşılarındaki en büyük problem ise bu kök hücreleri direkt olarak vücuda enjekte etmek. Eğer bu da gerçekleştirilirse, kalıcı olarak bilinen bir çok rahatsızlık tamamen tedavi edilebilir hale gelecek.


https://www.engadget.com/2017/11/05/3d-gel-stacks-grow-enough-stem-cells-to-treat-brain-disease/ Yorum Yaz
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arel.gr 1 yıl
traş yorumda erkenden kalabalık yerini almış.
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abraxsas 1 yıl
İnsanlık için güzel haberler.
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V4LKyR 1 yıl
Bence bu mükemmel bir haber.
Seviyorum böyle kaliteli haberleri görünce. Sağolun DH.
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kadirirdem 1 yıl
İnşallah iyi iş yarar bir şey olur,Kanser büyük sıkıntı.
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