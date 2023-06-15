Çığır açan bir gelişmeyle sentetik insan embriyoları oluşturuldu

Tam Boyutta Gör Bilim insanları, yumurta ya da sperm ihtiyacını ortadan kaldıran çığır açıcı bir gelişmeyle, kök hücreler kullanarak sentetik insan embriyoları oluşturdu. Yapılan çalışmanın genetik bozuklukların etkisi ve tekrarlayan düşüklerin biyolojik nedenleri konusunda önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Sentetik insan embriyoları oluşturuldu

Bununla birlikte, uzmanlar bu tip çalışmaların birçok ülkedeki mevcut mevzuatın dışında kaldığı için ciddi etik ve yasal sorunları da beraberinde getirdiğini ifade ediyor. Belirtilenlere göre embriyolarda atan bir kalp ya da beyin başlangıcı bulunmamakla birlikte, tipik olarak plasenta, yumurta sarısı kesesi ve embriyonun kendisini oluşturacak hücreler bulunuyor.

Cambridge Üniversitesi ve California Teknoloji Enstitüsü'nden Prof Magdalena Zernicka-Goetz yaptığı açıklamada "Embriyonik kök hücrelerin yeniden programlanmasıyla insan embriyosu benzeri modeller oluşturabiliriz" dedi.

Klinik kullanım mümkün değil

Tam Boyutta Gör Öte yandan sentetik Sentetik embriyoların yakın vadede klinik olarak kullanılma ihtimali yok. Bunları bir hastanın rahmine yerleştirmek yasadışı olacaktır. Ek olarak sentetik modellerin implante edildiklerinde olgunlaşmaya devam edip etmeyecekleri de henüz belli değil. Zernicka-Goetz, çalışma kapsamında embriyoların doğal bir embriyonun 14 günlük gelişimine eşdeğer bir aşamaya kadar geliştirildiğini belirtti. 14 günden daha fazla bir araştırma yapılamıyor çünkü yasal sınırlar bulunuyor. Bilim insanlarına göre çalışmanın amacı gelişimin “kara kutu” olarak adlandırılan dönemine ışık tutması.

"Çok fazla bilgi edinilebilir"

Francis Crick Enstitüsü'nde kök hücre biyolojisi ve gelişim genetiği başkanı olan Robin Lovell-Badge şunları söyledi: "Fikir şu ki, kök hücreleri kullanarak normal insan embriyonik gelişimini gerçekten modellerseniz, araştırma için erken embriyoları kullanmak zorunda kalmadan, gelişime nasıl başladığımız ve nelerin yanlış gidebileceği hakkında çok fazla bilgi edinebilirsiniz."

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Daha önce, İsrail'in Weizmann Enstitüsü'ndeki bilim insanları ve Żernicka-Goetz'in ekibi, farelerden alınan kök hücreleri, atan bir kalbe, bir beynin başlangıcına ve bağırsak sistemine sahip embriyo benzeri yapılara dönüştürmeyi başarmıştı. Ekipler o zamandan beri aynı sonuçları insan hücreleriyle elde etmek için yarışıyor.

Farklı bir çalışmada fare hücrelerinden yetiştirilen sentetik embriyoların doğal embriyolarla neredeyse aynı göründüğü bildirildi. Ancak dişi farelerin rahimlerine yerleştirildiklerinde canlı hayvanlara dönüşmediler. Nisan ayında, Çin'deki araştırmacılar maymun hücrelerinden sentetik embriyolar oluşturdular ve bunları yetişkin maymunların rahimlerine yerleştirdiler, bunlardan birkaçı hamileliğin ilk belirtilerini gösterdi ancak hiçbiri birkaç günden sonra gelişmeye devam etmedi. Bilim insanları, daha ileri gelişimin önündeki engelin sadece teknik mi yoksa daha temel bir biyolojik nedeni mi olduğunun net olmadığını söylüyor.

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Çığır açan bir gelişmeyle sentetik insan embriyoları oluşturuldu