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Koku ile uyandıran alarm : SensorWake

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Koku ile uyandıran alarm : SensorWake
 
Günümüz düzeninde bir çok insan düzenli bir şekilde sabah erken saatlerde uyanarak iş yerine veya okuluna gidiyor. Bu tarz durumlarda geç kalmak bazı can sıkıcı durumlara sebep olduğu için alarmlar hayatımızda önemli bir noktada. 
Uyanmak için genellikle yüksek sesli veya rahatsız edici alarm sesleri seçilirken, SensorWake adındaki çalar ise bu konuyu farklı bir şekilde ele alıyor. Uyanmanız gereken zaman geldiğinde odaya yoğun bir şekilde kokular yayan bu alarm bu sayede hafif uyku evresine geçerek uyanmanıza yardımcı oluyor.
Alarmın yaydığı kokular arasında meyve çeşitleri, kahve kokuları, bitki kokuları ve hatta para kokusu bile yer alıyor. Eğer uyuyan kişi sabah koku ile uyanıp alarmı durdurmazsa SensorWake kısa bir süre sonra sesli uyarı da vermeye başlıyor. Koku yayması için yerleştirilen kapsüller ise ortalama iki ay süre içerisindeki kokuyu verebiliyor.
Kickstarter'da destek arayan proje çok kısa bir sürede hatırı sayılır bir meblağ toplamayı başardı. 50 bin euro ile başarıya ulaşacak SensorWake şimdiden 30 bin euro sınırını aşmış durumda. Şimdilik ön sipariş ile 60 Euro veren kullanıcılar bu ilginç kokulu alarma sahip olabilecekler. Bunun anında kullanıcılara istedikleri 2 adet kapsül de alarm ile birlikte yollanırken ürünün piyasaya çıktığında daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.

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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Dışkı kokusu da olmalı bence, bazılarının uykusu çok derin olabiliyor
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therkut 4 yıl
Bir arkadaşım ensemi yalayarak uyandırmıştı beni. aklıma geldi akşam akşam sinir oldum yine
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Lockheed 4 yıl
Korku ile uyandıran okuyorum :)
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Kartal Göz 4 yıl
Kızarmış soğan kokusu veya herhangi bir kızartma kokusu beni rahatsız ettiğinden bu kokuları verse anında uyanırdım sanırım.
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Charlie Chaplin 4 yıl
Mazot kokusu varsa iyi olur
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DubSteq 4 yıl
Düşünce güzel lakin tasarım facia. O LCD ekranın aynısı ve o arayüz stili benim 12tl ye aldığım ışıklı küp saatimde de var. Adamlar hiç özenmemişler sadece alarm fonksiyonuna koku özelliği eklemişler. Biraz sıvı araba kokusu ve 3-4cm boyutlarındaki dc fan ile DIY olarak yapılabilir birşey gibi duruyor. 60$ resmen soygun.
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WB 4 yıl
Gereksiz bir uygulama olmuş
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
Dışkı kokusu da olmalı bence, bazılarının uykusu çok derin olabiliyor
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EzoBride 4 yıl
Burnun tıkalıysa o gece, işe geç kaldın
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Kulak Misafiri 4 yıl
Sağlıksız buldum.
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Slitheen 4 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri
Sağlıksız buldum.

Neden ki kokunun ne zararı olabilir ?
Erimiş Tereyağ ve kahve kokusunu tercih ederim.
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wolferto 4 yıl
sucuklu yumurta omlet kokusu lazim bnim uyanmam icin ogrenci evindeyken cok mantikli ailemin yanindayken kahvalti hazir oldugunda yataktan firlardim ama suan uykudan daha tatli bisi olmadgindan :(
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GoldPunch 4 yıl wolferto
wolferto
sucuklu yumurta omlet kokusu lazim bnim uyanmam icin ogrenci evindeyken cok mantikli ailemin yanindayken kahvalti hazir oldugunda yataktan firlardim ama suan uykudan daha tatli bisi olmadgindan :(

Haha haklısın valla. Turkey Edition çıkarsa böyle olmalı.
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