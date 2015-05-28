Koku ile uyandıran alarm : SensorWake

Günümüz düzeninde bir çok insan düzenli bir şekilde sabah erken saatlerde uyanarak iş yerine veya okuluna gidiyor. Bu tarz durumlarda geç kalmak bazı can sıkıcı durumlara sebep olduğu için alarmlar hayatımızda önemli bir noktada.

Uyanmak için genellikle yüksek sesli veya rahatsız edici alarm sesleri seçilirken, SensorWake adındaki çalar ise bu konuyu farklı bir şekilde ele alıyor. Uyanmanız gereken zaman geldiğinde odaya yoğun bir şekilde kokular yayan bu alarm bu sayede hafif uyku evresine geçerek uyanmanıza yardımcı oluyor.

Alarmın yaydığı kokular arasında meyve çeşitleri, kahve kokuları, bitki kokuları ve hatta para kokusu bile yer alıyor. Eğer uyuyan kişi sabah koku ile uyanıp alarmı durdurmazsa SensorWake kısa bir süre sonra sesli uyarı da vermeye başlıyor. Koku yayması için yerleştirilen kapsüller ise ortalama iki ay süre içerisindeki kokuyu verebiliyor.

Kickstarter'da destek arayan proje çok kısa bir sürede hatırı sayılır bir meblağ toplamayı başardı. 50 bin euro ile başarıya ulaşacak SensorWake şimdiden 30 bin euro sınırını aşmış durumda. Şimdilik ön sipariş ile 60 Euro veren kullanıcılar bu ilginç kokulu alarma sahip olabilecekler. Bunun anında kullanıcılara istedikleri 2 adet kapsül de alarm ile birlikte yollanırken ürünün piyasaya çıktığında daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.