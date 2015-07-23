Koltuklarınız da sanal gerçekliğe dahil oluyor: Immersit hareket simulatörü

Sanal gerçekliğin en büyük oyuncusu şüphesiz Oculus Rift, Holo Lens gibi görüntüyü gözlerimizin önüne getiren kasklar. Ancak yalnızca görüntüyü görmek sanal gerçekliği ne derece hissettirebiliyor? Örneğin oturduğumuz koltuk içinde olduğumuz sanal ortam ile etkileşime geçebilse nasıl bir deneyim yaşardık?

Bu sorulara yanıt arayan Valentin Fage ise herhangi bir koltuğa yerleştirilebilecek hareket simulatörü Immersit'i geliştirmiş durumda. Bu simulatör farklı yerlerde "4D" gibi terimlerle pazarlanan ve kısa filmler oynatan yerlere benzer bir yapıda çalışıyor. Koltuğun 4 ayağına yerleştirilen tabanlar bir merkezden kontrol edilirken her bir köşe 10 cm kadar yükselebiliyor. Sağa sola ve yukarı aşağı gibi farklı şekillerde hareket edebilen simulatör ayrıca titreşim hissi verme yeteneğine de sahip.

Sensörler 500 kg'lık ağırlığı taşıyabilirken kontrol merkezi de tablet veya notebook gibi cihazlara bağlanarak kontrol edilebiliyor. Immersit'in sanal gerçeklik gözlükleriyle çok iyi bir deneyim sunacağı düşünülebilir ancak bu teknoloji sanal gerçeklik gözlüğüne ihtiyaç duymadan da oldukça verimli gözüküyor. Özellikle film ve oyunlarda ilginç bir deneyim sunmaya hazırlanan simulatör hem önceden kodlanarak, hem de film veya oyun sırasında seslere ve müziklere göre hareket oluşturabiliyor.

Şimdilik şirket Jurassic Park ve Toy Story 2 filmleri için önceden kodlanmış hareketler sunabiliyor. Ancak herhangi bir film izlerseniz de filmdeki sesler bu sistemi çalıştırmak için yeterli. Oyunlarda ise bu sistem daha kolay çalışıyor. Kontrolcü ile senkronize çalışabilen Immerset örneğin bir yarış oyununda fren,gaz gibi komutları fark edip ona göre hareket edebiliyor. Ya da kontrolcünün titreşimini koltuğa yansıtabiliyor.

Şimdilik prototip aşamasında olan proje Eylül ayında Kickstarter üzerinden destekçi arayacak. Fiyatının ise 800 dolardan başlayarak 1200 dolara kadar çıkacağı söyleniyor. Ancak projenin başarıyla ulaşmak için nasıl bir hedef belirleyeceği henüz belli değil.