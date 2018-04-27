Kolunuzu dokunmatik ekrana dönüştürebilen akıllı saat LumiWatch

Günümüzde akıllı saat teknolojisinin istenilen noktaya ulaşamaması ne yazık ki karşı çıkılamayacak bir gerçek. Akıllı saatler güçlü işlemci, yüksek depolama alanı ve sağlam bir yazılımla birlikte gelseler bile, küçük dokunmatik ekranları en büyük dezavantaj olarak göze çarpıyor. Ancak yeni geliştirilen LumiWatch akıllı saat teknolojisini bambaşka bir noktaya taşıyabilir.

Apple Watch'dan esinlenilmiş

Carnegie Mellon Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, LumiWatch adını verdikleri bir akıllı saat prototipi oluşturdular. Bu modelde, kullanıcının kolunu akıllı telefon boyutlarındaki bir dokunmatik ekrana dönüştüren yerleşik bir projektör bulunuyor. Dünyanın ilk projektör tabanlı akıllı saati olan LumiWatch, proje fonlama sitelerinde gördüğünüz konsept modellerden farklı.

LumiWatch, yerleşik projektörü sayesinde, akıllı saatin ekranını kullanıcının cildine yansıtarak, geleneksel bir dokunmatik ekran olarak kullanabilmesini sağlıyor. Bu akıllı saati geliştirmek için Çin'deki ASU Tech Co. Ltd. ile çalışan Carnegie Mellon Üniversitesi araştırmacıları, Apple Watch'dan esinlendiklerini belirtiyorlar.

50 milimetre boyutundaki mevcut prototip, 42 milimetrelik Apple Watch'dan biraz daha büyük. Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi bir görüntüsü olan akıllı saatin 600 dolarlık bir maliyeti olduğunu ve piyasaya sunulması için bir süre daha beklememiz gerektiğini de belirtelim.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/4/27/17289572/lumiwatch-projector-smartwatch-arm-touch-screen