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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor

3 yıl içerisinde yaklaşık 20 milyon oyuncu bilgisayarı kullanıcısının konsollara transfer olacağı tahmin ediliyor. Bunda konsollarının güçlü donanımının etkisi büyük.
3 hf.
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun dünyası önümüzdeki yıllarda oldukça ilginç gelişmelere şahit olacak. Bir tarafta bugüne kadar en güçlü konsolların piyasaya çıkacak olması dururken diğer tarafta ise Google Stadia gibi bulut oyunculuğu da ana akım haline gelecek. Bu süreçte ise PC oyunculuğu yara alabilir.

Trend değişiyor

Jon Peddie Research tarafından yapılan araştırmaya göre 2022 yılına kadar yaklaşık 20 milyon PC oyuncusunun konsollara transfer olacağı tahmin ediliyor. Konsol ve üst seviye oyuncu bilgisayar donanımları arasındaki çizginin giderek bulanıklaşması bunda en büyük etken. Ayrıca konsollara özel oyunların son dönemde vites arttırması da ikinci büyük etken.

Ayrıca Bkz. "Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı"

Raporda Google Stadia gibi bulut hizmetleri sayesinde gelecekte sadece uyumlu bir televizyon üzerinden AAA türü oyunları oynamanın mümkün hale geleceği ifade ediliyor. Böylece PC veya konsol ihtiyacı ortadan kalkacak.

Diğer taraftan Microsoft’un tüm konsol oyunlarını yavaş yavaş PC platformuna da sunacak olması PC oyunculuğu için önemli bir adım olarak görülüyor. Bununla birlikte konsollara geçiş yapacak oyuncuların ağırlıklı olarak alt seviye PC kullanıcıları olduğu, üst seviye PC oyuncularından geçişlerin daha az olacağı ifade ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/254930/jon-peddie-research-20-million-shift-from-pc-gaming-to-console-gaming-by-2022 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Loukas 3 hf. en beğenilen Ussuz
Nintendo nun ne işi mi var? Yapmayın kardeşim ya Sony ve Microsoft yokken Nintendo vardı. Kaldı ki Switch dock sayesinde tv üzerinden 1080p oyun oynatıyor çokta kaliteli görüntüsü var. Kullanmadığınız cihazlara çamur atmayı ne çok seviyorsunuz kardeşim.
Nintendo nun ne işi mi var? Yapmayın kardeşim ya Sony ve Microsoft yokken Nintendo vardı. Kaldı ki Switch dock sayesinde tv üzerinden 1080p oyun oynatıyor çokt...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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Oguz_Cole 3 hf. Ussuz
Ya şaka ya da 10-20 yaş arasındasın.
1 Yanıt Yanıtla +18
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Ussuz 3 hf.
Nintendo'nun o resimde ne işi var yahu. Anca telefonlara rakip olur onlar
5 Yanıt Yanıtla +14
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saliharslann 3 hf.
Konsol = zengin oyuncağı.
Üyelik sistemi olsun oyunları olsun çok pahalı. Aklınız varsa uzak durun. Benim Xbox one x im var satın almak isteyen olursa uygun fiyattan veririm.
Tavsiyem iyi bir ekran kartı bir kere alın sonra oyunları Ucuz ucuz oynayın.
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MDV 3 hf.
paran varsa pc yoksa konsol. olay bu kadar
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Bad News 3 hf.
Her ne kadar konsolu olsa da bu gelişmeden en çok rahatsız olan yer Microsoft. Zaten konsol çıkarması PC'den Sony veya Nintendo'ya olan geçişlerin önünü tıkamak, oyun pazarında konsol firmalarının önünü kesmek. Zaten MS'in buna benzer beyanı var, konsol işine girmelerinin nedeni Sony'ye çelme takmak. İnanın Sony konsol işini bıraksa, ertesi gün o da Xbox işini bitirip, "Tüm oyuncular PC'ye, dağılın marş marş" der. Lanet olsun MS'e.
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Berkayselcuk 3 hf.
Ozel oyunlari bilmem de stratejiymis mmorpg ymis ayirt etmeden konsola cikartmaya basladiklari surece pc gercekten anlamsiz gelmeye baslayacak. Oyun fiyatlari yabancilar icin zaten sikinti degil, bizim fiyatlar da ulasilabilir olmaya baslarsa pc de sadece korsanci ve hileciler kalir. Onlar icin de hic bir firma oyun cikaracagim diye kasmaz diye dusunuyorum
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Zebercet 3 hf.
Valla param olsa pcyi açmam bile. Laptop her işimi görüyorken masaüstünü bile binde bir açıyorum evdekiler ile film izlerken falan. Yalnız konsol fiyatları maalesef çokça aşıyor beni. Oyun fiyatları da tuz biber ekiyor.
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Mr. Jingles 3 hf.
Bugüne kadar hayatımda hiç konsolda oyun oynamadım. Hiç konsoldan oyun oynama ihtiyacı da hissetmedim. Bilgisayarlar grafik kalitesi olarak konsollara on basar.
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JESKO 3 hf. Mr. Jingles
Sen kendine oyuncu mu diyorsun şimdi?
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kruezberq 3 hf. Mr. Jingles
Hiç kullanmadığınız ürünler hakkında yorum yapmanız ?
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Tommy Shelby 3 hf.
Nintendocu romantikler toplanmış
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SEO-Uzmanı 3 hf.
PC de oyun mu kaldı ki !?
o ekran kartı senin bu ekran kartı ben haberlerinden başka bir şey yok !
bu haliyle zaten iyi çocukluk geçiremeyen ve daha sonra eli para tutunca geçmişin ezikliğini ekran kartlarıyla avutan kesimin daha fazla eziklenmesiyle sonuçlanıyor.
şu ekran kartının -0- ını almıştım bir hafta sonra bir üst modeli çıkınca salağa döndüm demektense ; geçmişte ps-box almıştım ne oyunlar oynamıştım zamanının çok ötesinde oyunlar diye anılar üretmek mi yoksa ekran kartı aldım ! 10 fps free veriyordu hep çok sinir oluyordum bende bu işe demek mi istersin !???
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Curimo 3 hf. SEO-Uzmanı
Hayır konsollar için 500 liraya satılan oyunu, Steam, yaz-kış-ilkbahar-sonbahar-haftaortası çılgınlığı-Black Friday indirimi ile 100 liraya aldım demek isterim.
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MonitörKertenkelesi 3 hf.
Herkesin ileride konsol alacağını sanmıyorum. Ne konsol ne de PC artık kalmayacak. Şu metne katılıyorum:
Google Stadia gibi bulut hizmetleri sayesinde gelecekte sadece uyumlu bir televizyon üzerinden AAA türü oyunları oynamanın mümkün hale geleceği ifade ediliyor. Böylece PC veya konsol ihtiyacı ortadan kalkacak.
Evet online oyun devri başlayacak ve konsol ve PC kurmak saçma gelecek. Zaten akıl var mantık var gittikçe güçlenen bir oyun grafiğine gittikçe güçlenen konsollar almak kusura bakma ama gittekçe daha pahalı olacağı manasına gelir. Oyuncu dediğin kişiler iş adamı veya ceo, müdür, şirket yöneticisi değil ki çoğu genç, öğrenci veya evde bir iki saat oyuna zaman ayırabilen evli çocuklu çalışan kesim. 500 liraya oyunu kaç kişi alabiliyor acaba? Bir de yanına yeni konsol ekle oldu sana 3500 lira.
Memlekette kriz vardı halk soğan patates alamıyordu sahi nerde o fakirler? Buraya sadece elit ve zengin kesim mi mesaj yazıyor? (ben elit ve zengin değilim, konsolum da yok.)
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TheNewAtilla 3 hf.
Çünkü ucuz
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