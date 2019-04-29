Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor

Oyun dünyası önümüzdeki yıllarda oldukça ilginç gelişmelere şahit olacak. Bir tarafta bugüne kadar en güçlü konsolların piyasaya çıkacak olması dururken diğer tarafta ise Google Stadia gibi bulut oyunculuğu da ana akım haline gelecek. Bu süreçte ise PC oyunculuğu yara alabilir.

Trend değişiyor

Jon Peddie Research tarafından yapılan araştırmaya göre 2022 yılına kadar yaklaşık 20 milyon PC oyuncusunun konsollara transfer olacağı tahmin ediliyor. Konsol ve üst seviye oyuncu bilgisayar donanımları arasındaki çizginin giderek bulanıklaşması bunda en büyük etken. Ayrıca konsollara özel oyunların son dönemde vites arttırması da ikinci büyük etken.

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Raporda Google Stadia gibi bulut hizmetleri sayesinde gelecekte sadece uyumlu bir televizyon üzerinden AAA türü oyunları oynamanın mümkün hale geleceği ifade ediliyor. Böylece PC veya konsol ihtiyacı ortadan kalkacak.

Diğer taraftan Microsoft’un tüm konsol oyunlarını yavaş yavaş PC platformuna da sunacak olması PC oyunculuğu için önemli bir adım olarak görülüyor. Bununla birlikte konsollara geçiş yapacak oyuncuların ağırlıklı olarak alt seviye PC kullanıcıları olduğu, üst seviye PC oyuncularından geçişlerin daha az olacağı ifade ediliyor.