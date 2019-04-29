Konsol oyunculuğuna olan ilgi büyüyor

Oyun dünyası önümüzdeki yıllarda oldukça ilginç gelişmelere şahit olacak. Bir tarafta bugüne kadar en güçlü konsolların piyasaya çıkacak olması dururken diğer tarafta ise Google Stadia gibi bulut oyunculuğu da ana akım haline gelecek. Bu süreçte ise PC oyunculuğu yara alabilir.
Trend değişiyor
Jon Peddie Research tarafından yapılan araştırmaya göre 2022 yılına kadar yaklaşık 20 milyon PC oyuncusunun konsollara transfer olacağı tahmin ediliyor. Konsol ve üst seviye oyuncu bilgisayar donanımları arasındaki çizginin giderek bulanıklaşması bunda en büyük etken. Ayrıca konsollara özel oyunların son dönemde vites arttırması da ikinci büyük etken.Ayrıca Bkz. "Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı"
Raporda Google Stadia gibi bulut hizmetleri sayesinde gelecekte sadece uyumlu bir televizyon üzerinden AAA türü oyunları oynamanın mümkün hale geleceği ifade ediliyor. Böylece PC veya konsol ihtiyacı ortadan kalkacak.
Diğer taraftan Microsoft’un tüm konsol oyunlarını yavaş yavaş PC platformuna da sunacak olması PC oyunculuğu için önemli bir adım olarak görülüyor. Bununla birlikte konsollara geçiş yapacak oyuncuların ağırlıklı olarak alt seviye PC kullanıcıları olduğu, üst seviye PC oyuncularından geçişlerin daha az olacağı ifade ediliyor.
https://www.techpowerup.com/254930/jon-peddie-research-20-million-shift-from-pc-gaming-to-console-gaming-by-2022 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Üyelik sistemi olsun oyunları olsun çok pahalı. Aklınız varsa uzak durun. Benim Xbox one x im var satın almak isteyen olursa uygun fiyattan veririm.
Tavsiyem iyi bir ekran kartı bir kere alın sonra oyunları Ucuz ucuz oynayın.
o ekran kartı senin bu ekran kartı ben haberlerinden başka bir şey yok !
bu haliyle zaten iyi çocukluk geçiremeyen ve daha sonra eli para tutunca geçmişin ezikliğini ekran kartlarıyla avutan kesimin daha fazla eziklenmesiyle sonuçlanıyor.
şu ekran kartının -0- ını almıştım bir hafta sonra bir üst modeli çıkınca salağa döndüm demektense ; geçmişte ps-box almıştım ne oyunlar oynamıştım zamanının çok ötesinde oyunlar diye anılar üretmek mi yoksa ekran kartı aldım ! 10 fps free veriyordu hep çok sinir oluyordum bende bu işe demek mi istersin !???
Google Stadia gibi bulut hizmetleri sayesinde gelecekte sadece uyumlu bir televizyon üzerinden AAA türü oyunları oynamanın mümkün hale geleceği ifade ediliyor. Böylece PC veya konsol ihtiyacı ortadan kalkacak.
Evet online oyun devri başlayacak ve konsol ve PC kurmak saçma gelecek. Zaten akıl var mantık var gittikçe güçlenen bir oyun grafiğine gittikçe güçlenen konsollar almak kusura bakma ama gittekçe daha pahalı olacağı manasına gelir. Oyuncu dediğin kişiler iş adamı veya ceo, müdür, şirket yöneticisi değil ki çoğu genç, öğrenci veya evde bir iki saat oyuna zaman ayırabilen evli çocuklu çalışan kesim. 500 liraya oyunu kaç kişi alabiliyor acaba? Bir de yanına yeni konsol ekle oldu sana 3500 lira.
Memlekette kriz vardı halk soğan patates alamıyordu sahi nerde o fakirler? Buraya sadece elit ve zengin kesim mi mesaj yazıyor? (ben elit ve zengin değilim, konsolum da yok.)
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