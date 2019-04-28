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Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı

Modem üretimine ağırlık vermesi nedeniyle işlemci siparişlerine yetişemeyen Intel bunun etkisini mali tablolarda gördü. Yılın ilk çeyrek gelirlerinde artış yaşanmadı.
3 hf.
2,5b
1
7
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde yaşadığı üretim yetersizliği Intel’in en önemli gelir alanı olan işlemci sektöründe olumsuz etkiler doğurdu. Yetersiz üretim AMD’ye daha fazla alan açarken satışları düşürdü ve gelirlerin artmasını engelledi.

Durgun seyir

Firmanın yılın ilk çeyrek raporlarında da bu açıkça görülüyor. Paylaşılan raporlara göre firma ilk çeyrekte 16 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında artış yaşanmadı. Faaliyet karı 4.2 milyar dolar olurken yüzde 7 düşüş görüldü. Rakamlar Intel’in beklentilerinden biraz yüksek geldi.

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Yetersizliğe bağlı olarak birim fiyatlarda artış yaşandığı için geliri dengelemek mümkün oldu. PC departmanı 8.6 milyar dolar toplayarak yüzde 4 artış yaşadı. Bir süre önce satın alınan Mobileye ise 209 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 38 büyüdü. Veri merkezi ve bellek bölümlerindeki düşüşler bu sayede örtülmüş oldu.

Intel yılın ikinci çeyreğinde de durgunluk bekliyor. Apple ve Qualcomm arasındaki anlaşmazlığın sona ermesi sonrasında Intel’in modem üretim bantları da boşa çıkmış oldu. Bir süredir yoğunluk yaşadığı bu bantları elden çıkararak yeniden işlemci üretimine yoğunlaşacak. Bunun da yılın ikinci yarısında etkisini göstermesi bekleniyor.

 

https://www.techpowerup.com/254919/intel-reports-first-quarter-2019-financial-results Yorum Yaz
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wolferto 3 hf. en beğenilen
ekrem zorlama bence intel ve üretim sıkıntısı bunun bahane olduğunu çok iyi biliyorsun.apple qualcoom anlasmasi yuzunde 5g den cekildi flan la apple intelin bu isi yapamayacagini anladi ve intel masraf etmeden qualcoom a boyun eğdi yoksa aralarinda bi anlasma varmisda feshedilmis bisi olsaydi intel appledan soke soke masrafi alirdi bunlar bahane degil ayriyetten apple anlasmayi yapayim sonra siz bizde cekiliyoruz dersiniz imajiniz korunur demistir.tesadüf flan sananlarada şaşırıyorum az iş çok laf ile buraya kadar gelmiş bi firma eşşeğini sağlam kazığa bağlar sonuçta dimi.satışlarımız düşüyor bahanelerimizi öne sürelim haber niteliğinde reklam yapalim editör olmana rağmen bunlari göremedin mi.
ekrem zorlama bence intel ve üretim sıkıntısı bunun bahane olduğunu çok iyi biliyorsun.apple qualcoom anlasmasi yuzunde 5g den cekildi flan la apple intelin bu ...
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Burzum_^^ 3 hf.
Intel neden kassin ki, adamin i5'i bile 2080ti'i doyuruyor, 9900k ile arasinda 3-5 fps oynuyor yani zaten islemcileri cok hizli ve rakipsiz. AMD'nin de yetisecegi yok. Ortada meydani bos bulmus diledigini yapan intel var. 8-9. nesil bulamayan 6-7. nesil alsin kardesim diyor hala sifir islemciler satiliyor heryerde. Adamlar acikca ben tekim ihtiyaci olan bekleyecek beklemek istemeyn de kendi bilir, istersem sadece modem yaparim istersem 7nm ye 2030 yilinda gecerim kan benim damar benim.
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nothingtodeclare 3 hf.
Gelişme var ama türkçesi düzelmiş
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SEO-Uzmanı 3 hf.
kumdan işlemci yapıp satıyor !
o kazanmayacak ta, ben mi kazanacağım !?
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dabelebedyu 3 hf. SEO-Uzmanı
olay sadece kumdan işlemci yapmak mı yani...
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mesci_663 3 hf.
Yav he he
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wolferto 3 hf. en beğenilen
ekrem zorlama bence intel ve üretim sıkıntısı bunun bahane olduğunu çok iyi biliyorsun.apple qualcoom anlasmasi yuzunde 5g den cekildi flan la apple intelin bu isi yapamayacagini anladi ve intel masraf etmeden qualcoom a boyun eğdi yoksa aralarinda bi anlasma varmisda feshedilmis bisi olsaydi intel appledan soke soke masrafi alirdi bunlar bahane degil ayriyetten apple anlasmayi yapayim sonra siz bizde cekiliyoruz dersiniz imajiniz korunur demistir.tesadüf flan sananlarada şaşırıyorum az iş çok laf ile buraya kadar gelmiş bi firma eşşeğini sağlam kazığa bağlar sonuçta dimi.satışlarımız düşüyor bahanelerimizi öne sürelim haber niteliğinde reklam yapalim editör olmana rağmen bunlari göremedin mi.
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V4LKyR 3 hf. wolferto
Ekrem'in Apple ve Intel'de hissesi olabilir... :)
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