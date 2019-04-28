Intel gelirlerini arttıramadı ancak beklentileri aştı

Son dönemde yaşadığı üretim yetersizliği Intel’in en önemli gelir alanı olan işlemci sektöründe olumsuz etkiler doğurdu. Yetersiz üretim AMD’ye daha fazla alan açarken satışları düşürdü ve gelirlerin artmasını engelledi.

Durgun seyir

Firmanın yılın ilk çeyrek raporlarında da bu açıkça görülüyor. Paylaşılan raporlara göre firma ilk çeyrekte 16 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında artış yaşanmadı. Faaliyet karı 4.2 milyar dolar olurken yüzde 7 düşüş görüldü. Rakamlar Intel’in beklentilerinden biraz yüksek geldi.

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Yetersizliğe bağlı olarak birim fiyatlarda artış yaşandığı için geliri dengelemek mümkün oldu. PC departmanı 8.6 milyar dolar toplayarak yüzde 4 artış yaşadı. Bir süre önce satın alınan Mobileye ise 209 milyon dolar gelir elde ederek yüzde 38 büyüdü. Veri merkezi ve bellek bölümlerindeki düşüşler bu sayede örtülmüş oldu.

Intel yılın ikinci çeyreğinde de durgunluk bekliyor. Apple ve Qualcomm arasındaki anlaşmazlığın sona ermesi sonrasında Intel’in modem üretim bantları da boşa çıkmış oldu. Bir süredir yoğunluk yaşadığı bu bantları elden çıkararak yeniden işlemci üretimine yoğunlaşacak. Bunun da yılın ikinci yarısında etkisini göstermesi bekleniyor.