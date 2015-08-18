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Kontrolcü yok, uygulama yok, GPS yok: Karşınızda en kullanışlı drone modeli "Fotokite Phi"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kontrolcü yok, uygulama yok, GPS yok: Karşınızda en kullanışlı drone modeli
 
Yeni nesil drone modelleri güvenlik amaçlı birçok teknoloji taşıyor. Ancak buna rağmen doğal etkenler ya da bağlantı kopması sonucu birçok kaza meydana gelebiliyor. Bütün bu teknik altyapıyı bir kenara iten ilginç drone modeli Fotokite Phi, hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.
Katlanabilir yapısıyla rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturan Fotokite Phi, gücünü birçok benzeri gibi dört adet pervaneli motorundan alıyor. Yüksek kaliteli video çekimleri için bünyesinde GoPro aksiyon kameralarını taşıyabilen araç, birçok benzerinden kullanım yapısıyla ayrılıyor. Ayrılıyor diyoruz çünkü Fotokite Phi'nin GPS, kontrolcü ya da akıllı telefon uygulaması gibi unsurları bulunmuyor. Peki Fotokite Phi nasıl çalışıyor ?
Fotokite Phi, kişiler ile kablo üzerinden (Uçurtma gibi) bağlantı kuruyor. Kablo bağlantısı nedeniyle gidilen her yere gelen ve ufak bir döndürme hareketliyle çalışamaya başlayan drone, kablo bağlantısının hareket ettirilmesiyle yükselip alçalabiliyor ve bütün bu teknik altyapısı sayesinde kapalı mekanlarda da güvenle uçurulabiliyor. Üzerinde taşıdığı kamerayla kaybolma, düşme ya da hepsinden önemlisi başkalarını yaralama dedi olmadan oldukça güzel video çekimleri gerçekleştirebilen ve aksiyon sporlarında da kullanılabilen Fotokite Phi, USB üzerinden şarj edilebilen "değiştirilebilir" bataryasıyla 15 dakika boyunca havada kalabiliyor.
Indiegogo üzerinde 300,000$ toplamayı hedefleyen Fotokite Phi, yapılacak en az 250$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanım sürecini gözler önüne seren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Kontrolcü yok, uygulama yok, GPS yok: Karşınızda en kullanışlı drone modeli
 

https://www.indiegogo.com/projects/fotokite-phi-a-flying-camera-on-a-leash#/story Yorum Yaz
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SkewCurrent 4 yıl en beğenilen
Uçan selfie çubuğu.
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tricore 4 yıl
bilgehankalkan
15 dakika batarya süresi normal ancak kullanım olarak bir avantajı yok. Kontrolcü ihtiyacı yok ama o ipin sürekli bağlı kalmasını sağlamak gerekiyor ve en önemlisi kameranın açısını ayarlamak bunda zor olacaktır. Rüzgarda bu araç denildiği gibi teknolojileri barındırıyorsa yön değiştirir ve bir anlamı kalmaz. Bugün bazı quadcopter modelleri takip edebilme özelliğine sahip ve bazıları da akıllı cihazlarla kontrol edilebiliyor. Quadcopter modelleri aksiyonu yaşayan kişi tarafından değil, diğer kişiler tarafından aksiyonun dışarıdan görüntülemek amacıyla kullanılıyor. Ben bu aracın gerekli popülariteyi yakalayacağını sanmıyorum. Katlanabilme ve anında çalışabilme özellikleri haricinde bir avantaj göremedim.

Ucuz olursa ikinci bir selfie çılgınlığı başlayacaktır.
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bilgehankalkan 4 yıl
15 dakika batarya süresi normal ancak kullanım olarak bir avantajı yok. Kontrolcü ihtiyacı yok ama o ipin sürekli bağlı kalmasını sağlamak gerekiyor ve en önemlisi kameranın açısını ayarlamak bunda zor olacaktır. Rüzgarda bu araç denildiği gibi teknolojileri barındırıyorsa yön değiştirir ve bir anlamı kalmaz. Bugün bazı quadcopter modelleri takip edebilme özelliğine sahip ve bazıları da akıllı cihazlarla kontrol edilebiliyor. Quadcopter modelleri aksiyonu yaşayan kişi tarafından değil, diğer kişiler tarafından aksiyonun dışarıdan görüntülemek amacıyla kullanılıyor. Ben bu aracın gerekli popülariteyi yakalayacağını sanmıyorum. Katlanabilme ve anında çalışabilme özellikleri haricinde bir avantaj göremedim.
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SeKSandDoRT 4 yıl

Sonra uçururken elinden o zımbırtı kayıp çıktığında drone alıp başını gider .....
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karahuso 4 yıl
DH Misafiri
Helyum ile dolu bir balon bir go pro kamera ve bir ip ile çok daha ucuza mal edilip 15dkdan çok daha fazla havada durabilecek bir sistem elde etmek daha mantıklı.

harcanıyorsun...
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DH Misafiri 4 yıl
Helyum ile dolu bir balon bir go pro kamera ve bir ip ile çok daha ucuza mal edilip 15dkdan çok daha fazla havada durabilecek bir sistem elde etmek daha mantıklı.
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SteveMeade 4 yıl
Drone kaç saat uçuyor ki bunun 15 dakikasına az demişsiniz
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medcezir10 4 yıl
güzele benziyor fakat drone almak daha mantıklı geldi bana. 15 dk çok az
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kadirirdem 4 yıl
inşallah destek gelir. Ben iyi buldum bunu.
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halitozbasli 4 yıl
Fiyat çok pahalı yoksa kullanışlı bir fikir. bunun 50$ olması lazım ki her go pro sahibi alınacak aksesuar listesine bunuda katsın. Bord,kaykay ve yelken gibi aktiviteler yaparken kendini ve etrafını filime almanın en basit yolu. Hatta tekneler için birden fazla yararı bile olabilir telsiz sinyal yarı capını artırmak, sığlık bölgeden geçerken daha geniş görüş çapı elde etmek gibi (deep sounder ) sadece karaya oturmak üzere olduğunu söylüyor genelde.
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Mianfei 4 yıl
Yorumlara bak. Sanarsın hepsi her gün machine lang plc devreler akıtıyor 2-3 günde bir teslamsı bir buluşla bilim dünyasına damgalarını vuruyor..
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Be All My Sins Remembered 4 yıl Mianfei
Kalasso
Yorumlara bak. Sanarsın hepsi her gün machine lang plc devreler akıtıyor 2-3 günde bir teslamsı bir buluşla bilim dünyasına damgalarını vuruyor..

O adamlar olmasa hala 3310 kullanıyor olurdun zira malum, sanki kendin telefon urettin de 3310 u e eleştiriyorsun derdiniz ve bu da üreticilerin işine gelirdi. Adam niye arge calismalari yapsın ki? Bu kadar cehalet dolu bir yorum olamaz, "eleştiri" denen şeyi bilmiyor mu senin gibi cehalet dolu yorum yapanlar? Hemen papagan gibi, eleştirenlere "sanki sen yapabiliyorsun" cevabını vermek maharet mi? Eleştiri olmasa "gelişme" diye bir şey olmaz ama kime neyi anlatıyorsam...
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