Kontrolcü yok, uygulama yok, GPS yok: Karşınızda en kullanışlı drone modeli "Fotokite Phi"

Yeni nesil drone modelleri güvenlik amaçlı birçok teknoloji taşıyor. Ancak buna rağmen doğal etkenler ya da bağlantı kopması sonucu birçok kaza meydana gelebiliyor. Bütün bu teknik altyapıyı bir kenara iten ilginç drone modeli Fotokite Phi, hayata geçebilmek adına Indiegogo üzerinde destek arıyor.

Katlanabilir yapısıyla rahatlıkla taşınabilecek bir alternatif oluşturan Fotokite Phi, gücünü birçok benzeri gibi dört adet pervaneli motorundan alıyor. Yüksek kaliteli video çekimleri için bünyesinde GoPro aksiyon kameralarını taşıyabilen araç, birçok benzerinden kullanım yapısıyla ayrılıyor. Ayrılıyor diyoruz çünkü Fotokite Phi'nin GPS, kontrolcü ya da akıllı telefon uygulaması gibi unsurları bulunmuyor. Peki Fotokite Phi nasıl çalışıyor ?

Fotokite Phi, kişiler ile kablo üzerinden (Uçurtma gibi) bağlantı kuruyor. Kablo bağlantısı nedeniyle gidilen her yere gelen ve ufak bir döndürme hareketliyle çalışamaya başlayan drone, kablo bağlantısının hareket ettirilmesiyle yükselip alçalabiliyor ve bütün bu teknik altyapısı sayesinde kapalı mekanlarda da güvenle uçurulabiliyor. Üzerinde taşıdığı kamerayla kaybolma, düşme ya da hepsinden önemlisi başkalarını yaralama dedi olmadan oldukça güzel video çekimleri gerçekleştirebilen ve aksiyon sporlarında da kullanılabilen Fotokite Phi, USB üzerinden şarj edilebilen "değiştirilebilir" bataryasıyla 15 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Indiegogo üzerinde 300,000$ toplamayı hedefleyen Fotokite Phi, yapılacak en az 250$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün kullanım sürecini gözler önüne seren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/fotokite-phi-a-flying-camera-on-a-leash#/story