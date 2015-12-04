Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu

Özellikle drone'lar teknoloji severler için sıkça tercih edilen bir hobi, ancak amatör olarak drone uçurmak bazen çok da tehlikeli olabiliyor. Simon Evans isimli bir İngiliz açık alanda uçurduğu drone'unun kontrolünü kaybedince drone hızla yere doğru çakılmaya başladı ve talihsiz bir şekilde 16 aylık bir bebek olan Oscar Webb'e çarptı.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen drone ufak çocuğun gözüne isabet ederek sağ gözünü kaybetmesine neden oldu. BBC televizyonu drone'u kullanan Evans ile röportaj yaptığında ise kullanıcı "Artık ne zaman bir drone görsem midem bulanıyor, psikolojik olarak kendimi hasta gibi hissediyorum" dedi. Kazanın ardından birden fazla operasyon geçiren küçük çocuğa ise protez bir göz takıldı.

Kazaya sebep olan drone'un görüntüsüne baktığımızda üzerinde hiç bir güvenlik önleminin olmadığını görüyoruz. Sizce drone'lar bu tarz durumlar için ekstra güvenlik önlemi içermeli mi? ABD'nin geçtiğimiz haftalarda drone'lar için özel bir yasa çıkarması da yine konu ile birlikte gündeme geldi. Sizce bu tarz yasalar ile birlikte drone kullanımları denetlenmeli mi?

Kazaya sebep olan drone

http://mashable.com/2015/11/30/child-loses-eye-drone/#sgEwkUq3nqqJ