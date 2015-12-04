Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu

Drone'lar her gün farklı kullanım amaçlarıyla karşımıza çıkıyor, ancak eğlence amaçlı kullanımlar tehlikeli olmaya devam ediyor. Eğlence amaçlı uçurulan bir drone bu kez üzücü bir kazaya sebep oldu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
30
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu
 
Özellikle drone'lar teknoloji severler için sıkça tercih edilen bir hobi, ancak amatör olarak drone uçurmak bazen çok da tehlikeli olabiliyor. Simon Evans isimli bir İngiliz açık alanda uçurduğu drone'unun kontrolünü kaybedince drone hızla yere doğru çakılmaya başladı ve talihsiz bir şekilde 16 aylık bir bebek olan Oscar Webb'e çarptı.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen drone ufak çocuğun gözüne isabet ederek sağ gözünü kaybetmesine neden oldu. BBC televizyonu drone'u kullanan Evans ile röportaj yaptığında ise kullanıcı "Artık ne zaman bir drone görsem midem bulanıyor, psikolojik olarak kendimi hasta gibi hissediyorum" dedi. Kazanın ardından birden fazla operasyon geçiren küçük çocuğa ise protez bir göz takıldı.
Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu

Kazaya sebep olan drone'un görüntüsüne baktığımızda üzerinde hiç bir güvenlik önleminin olmadığını görüyoruz. Sizce drone'lar bu tarz durumlar için ekstra güvenlik önlemi içermeli mi? ABD'nin geçtiğimiz haftalarda drone'lar için özel bir yasa çıkarması da yine konu ile birlikte gündeme geldi. Sizce bu tarz yasalar ile birlikte drone kullanımları denetlenmeli mi?
Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu
 
Kazaya sebep olan drone 

http://mashable.com/2015/11/30/child-loses-eye-drone/#sgEwkUq3nqqJ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
esmerbuyucu 3 yıl en beğenilen
Drone kullanmak için eğitim sertifikası zorunluluğu olsun bence.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 3 yıl
adamın kafasına saksı düşüp öldü diye saksı yasaklanmaz.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 3 yıl cceviz
cceviz

adamın kafasına saksı düşüp öldü diye saksı yasaklanmaz.

güzel fikir gibi

ama sığ biraz...
saksı yasaklanmaz ama balkona korumasız saksı koymak yasaklanabilir.


drone değil korumasız kullanmak yasak olabilir, zaten vicdanen yasaklamalı insan kendine
ccevizadamın kafasına saksı düşüp öldü diye saksı yasaklanmaz.güzel fikir gibiama sığ biraz...s...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Havya Makinesi 3 yıl
Eğer suç pilotta değil, cihazda ise üretici firma müthiş derecede büyük ceza yiyecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Yemişim la droneu ufacık bir çocuğun gözü gitti yahu. Babası ben olsam o adamı çeker vururum. Ne kadar gereksiz bir şey arkadaş yahu. Bir insanın gözü gitti bu gereksiz şey yüzünden. Sokayım böyle teknolojiye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xdian 3 yıl
Cihazlar tehlikeli bu yüzden insanların olduğu alanlarda uçurmamaya özen gösteriyorum. Cihazlar çok hassas ve ne olduğunu anlamadan cihazı yerde bulabilirsiniz. O yüzden gösteriş yapayım derken birilerini sakat bırakabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Eğitim her yerde şart... Çoluk çocuğun olduğu açık alanda uçurmak hele cihaz boyutları da büyükse aslında gayet tehlikeli... Esecek ters bir rüzgar her türlü kazaya sebebiyet verebilir.


Küçücük bir çocuğun bir gözünü kaybetmesi gerçekten çok üzücü bir durum. :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cceviz 3 yıl
adamın kafasına saksı düşüp öldü diye saksı yasaklanmaz.
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 3 yıl cceviz
cceviz

adamın kafasına saksı düşüp öldü diye saksı yasaklanmaz.

güzel fikir gibi

ama sığ biraz...
saksı yasaklanmaz ama balkona korumasız saksı koymak yasaklanabilir.


drone değil korumasız kullanmak yasak olabilir, zaten vicdanen yasaklamalı insan kendine
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl cceviz
cceviz
adamın kafasına saksı düşüp öldü diye saksı yasaklanmaz.

O zaman Pokemonu yasaklayanların kafasından istiyorum bi duble
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Önüne gelen hödükler drone kullanmamalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 3 yıl
bu tarz ekipmanlar profesyonel işler için kullanılmalıdır.
çoluğun çocuğun eline oyuncak diye verirseniz olacağı budur !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XPerience 3 yıl
Enrique Iglesias'ın da konserde elini parçaladığını hatılayın. Kontrol olmasına katılıyorum güzel cihazlar fakat tehlikeleri çok fazla.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Havya Makinesi 3 yıl
Bende Wingsland scarlet minivet var. Pervane korumalığı yok cihazda. Benim elimi ve kolumu parçaladı. Kesinlikle insan olan yerde uçurmuyorum boş alanda uçuruyorum. Araçların üstünden dahi geçirmiyorum birisi bakar gözü dalar kaza yapar diye. Kesinlikle koruması varsa takın yoksa çok dikkatli olun.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 3 yıl Havya Makinesi
hocam bir koruma alın diycem de bu cihaz için ben baktım şimdi göremedim.

benim mini quadın batarya bağlantısı koptu, sanırım lehim yapmam lazım. uygun fiyatlı acemi işi bir havya makinası almak istiyorum ama bulunduğum yerde en adisi 35 lira diyorlar. tabancalı alsam ince lehim yapabilir miyim acaba ?

urun.gittigidiyor.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Curimo 3 yıl Havya Makinesi
Havya Makinesi
Bende Wingsland scarlet minivet var. Pervane korumalığı yok cihazda. Benim elimi ve kolumu parçaladı. Kesinlikle insan olan yerde uçurmuyorum boş alanda uçuruyorum. Araçların üstünden dahi geçirmiyorum birisi bakar gözü dalar kaza yapar diye. Kesinlikle koruması varsa takın yoksa çok dikkatli olun.

Wingsland Scarlet Minivet... Catherine Zetha Jones...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aozgec 3 yıl
çok uzun değil dronelara limitleme getirilecek. Hava alanlarına girmeleri yada taciz ya da bu şekilde yaralama olaylarına karışmaları droneların ne kadar akıllıca kullanıldığını kanıtlıyor. Dolayısıyla insanların yararına olacak başka bir ürün yine insanların kullanım şekilleri sebebi ile kullanılmaz hale gelecek. taşıt plakası gibi farklı önlemlerle dronelar kayıt altına alınabilir. sonuç olarak tehlikeli olan silah mı?, silahı bulan mı? üreten mi? satan mı? yoksa kullanan mı??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 3 yıl
pervane koruması olmadan kullanılmamalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
bir konuyla ilgili yasa cikmasi icin illa birinin gozunun cikmasi lazim her zaman.Drone kullanmak icin ehliyet vb tarzi bisey cikarilmamali ancak cezai yaptirim uygulanmali ve denerlenmeli,o zaman insanlar ehliyet alacakmis gibi konuya hakim olur ve duzgun kullanir.Ayrica pervanelerin etrafindaki korumaliklar şart olmalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3152 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
drone kazaları, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
3 etiket daha Bilim ve Teknoloji Oğuz Avcı drone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu 3 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 3 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 3 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 3 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 3 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 3 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 3 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 3 yıl Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor 3 yıl Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 3 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 3 yıl Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti 3 yıl NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 3 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda 3 yıl Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor 3 yıl 2si1 "Nasıl istersen öyle" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ 3 yıl Razer Blade serisi Avrupa'ya geliyor 3 yıl İnceliği ile ilgi gören MSI GS40 6QE Phantom oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa çıkıyor 3 yıl Corsair mini soğutma sistemi H5 SF'i duyurdu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Kontrolü kaybedilen drone ufak bir çocuğun gözünü kaybetmesine sebep oldu Sonraki Azerbaycan'dan rüzgar enerjisi yatırımı 3 yıl AMD Radeon R400 serisi gelecek yıl ortasında 3 yıl Google reklamlarında oyun oynamaya hazır olun 3 yıl Volkswagen'in emisyon çözümü; performansı düşürüyor, tüketimi arttırıyor 3 yıl Tech Report sitesinin kurucusu AMD'ye geçiyor 3 yıl Toshiba sensör bölümü resmen Sony'nin 3 yıl Amazon Web Services platformu İstanbul'da ofis açıyor 3 yıl Uzay çöplerini temizlemek için yeni yol 3 yıl Volvo'dan teknoloji harikası yeni otomobil: S90 3 yıl Kanserli hücrelerle savaş için "nano-terminatör" devri 3 yıl Facebook'un canlı yayın özelliği herkese açıldı 3 yıl İşte yılın en iyi oyunu ödülünü kazanan yapımlar: 3 yıl Analiz: 4K televizyonlar insanın görsel bilgi işleme kapasitesini artırıyor 3 yıl TP-LINK'den dokunmatik ekranlı router Touch P5 3 yıl Game of Thrones'un 6. sezonundan ilk fragman 3 yıl Google, fotoğraf odaklı sanal gerçeklik uygulamasını yayınladı 3 yıl AMD'den iş istasyonlarına orta seviye FirePro W4300 3 yıl Batman v Superman'den 3 dakikalık yeni fragman 3 yıl Line'dan yeni bir sosyal paylaşım uygulaması 3 yıl Lenovo Yoga serisinin çoklu kullanım konsepti şimdi iş istasyonlarında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim