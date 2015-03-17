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Konu Dışı: İnternet Kafede yaşayan insanlar

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Haftalık tartışma programımız Konu Dışı ilk bölümüyle karşınızda. Bu bölümde İnternet Kafede yaşayan Japonları ele alıyoruz. Evleri olmayan, hayatları internet kafe ile iş arasında geçen bu insanlar hızla çoğalıyorlar ve modern Japonya'nın önemli bir sorunu haline geliyorlar.
Bu serimiz Donanım Haber'in Youtube kanalına özel olduğu için yeni bölümler için Youtube kanalımıza üye olarak haberdar olabilirsiniz.
İlk bölümde ses düzeni oturmadığı için biraz sorun var. Bu konuda hoşgörünüze sığınıyoruz.



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fthkn 4 yıl en beğenilen
Bilgi verici tek kelime yok. Japonları yargılayabilecek son adamlar bile değilsiniz. Bu sadece japonlara özgü değil küresel bir sorun. Çalışma koşulları bütün dünya ülkelerinde çok ağır. Özellikle alt tabakadan biri iseniz. Adamlar en azından yaşayacak yer yapıyor. Amerikada bunu bile yapmaya izin vermiyorlar sokakta yaşıyorlar. Türkiye'de geleneksel yapının korumacılığı sayesinde bu durumlara nispeten düşmüyor. Birlik olma, evlenme falan gibi nedenlerle bir düzen oturtabiliyorsunuz. Ya da kuzey korede olacaksın. Orada evsiz kalmak yasak. Ayrı ev açamazsın evlenmediğin sürece. Evlenene kadar ailenle kalmak zorundasın. dünya sadece 1 dünyadan ibaret değil. dünya içinde yüzlerce farklı dünya var.
Bilgi verici tek kelime yok. Japonları yargılayabilecek son adamlar bile değilsiniz. Bu sadece japonlara özgü değil küresel bir sorun. Çalışma koşulları bütün d...
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OsbourneReynolds 4 yıl
Aslında YouTube'un yeni çıkan 360 derecelik video desteği tam da bu program için biçilmiş kaftan değil de nedir? İstediğimiz zaman istediğimiz kişinin yüzüne bakarız. Kulağa çok hoş gelmiyor mu sizce de?
Aslında YouTube'un yeni çıkan 360 derecelik video desteği tam da bu program için biçilmiş kaftan değil de nedir? İstediğimiz zaman istediğimiz kişinin yüzüne b...
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serkansa89 4 yıl
Kaç senedir videolu yayın yapıyorsunuz, hala öğrenemediniz şu işi. Yok şura bozuk, yok şura cızırtılı. İdare edin. Dalga geçer gibi. Exper iyidir derken görüntü ve ses gayet iyiydi.
Kaç senedir videolu yayın yapıyorsunuz, hala öğrenemediniz şu işi. Yok şura bozuk, yok şura cızırtılı. İdare edin. Dalga geçer gibi. Exper iyidir derken görüntü...
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1 Avatar
haymanali2006 4 yıl
Bunlar böyleyse işsizler,evsizler ne halde kim bilir
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DH Misafiri 4 yıl
Kapitalizmin Gerçek yüzü ve madolyanın görünmeyen yüzü
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Castiel 4 yıl
dunya eskıden guzeldi, japonya,çın guney kore... 90 lı yıllarda o eskı anıme lerdekı evler sokaklar ...
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AlfieLowis 4 yıl
Ben sanmıyorum ki kimse keyfi olarak ailesini bırakıp net kafelerde yaşasin
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Ink 4 yıl
abi nasıl insanlar var . ses kalitesi hiç olmamış daha güzel videolar bekliyoruz
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starmaster 4 yıl
orda kafe oda şeklinde .normalde daireler küçük.
kiraya para vereceğime işe yakın olan kafeye veririm diyor.
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PowerPC 4 yıl
beyler bu içeriklere beğendim beğenmedim butonu koysanıza. basalım "downvote" bu nedir ya böyle.
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TheStarBox 4 yıl
program şahane olmuş.yakın zamanda bbc nin yapmış olduğu asyalı gençlerin yaşadığı sıkıntıları anlatan bir programa rastlamıştım.özellikle çinde gençler sırf evlenip fakir kalacakları korkusundan ve ev alamadıkları için evlenemiyorlarmış.aynı şey japonya içinde geçerli tabi.japonya da milli gelir yüskek görünebilir ama gelir dağılımının dengeside çok önemli tabi.
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MERNEPTAH 4 yıl
Allah kimseyi evsiz barksız bırakmasın zor çok zor.
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destinati0n 4 yıl
22.00'a kadar internet kafede takılıp bir keresinde abimin beni dövdüğünü bile hatırlıyorum.
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Barni Moloztaş 4 yıl
Konsept iyi olmus elinize saglik
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