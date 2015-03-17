Konu Dışı: İnternet Kafede yaşayan insanlar

Haftalık tartışma programımız Konu Dışı ilk bölümüyle karşınızda. Bu bölümde İnternet Kafede yaşayan Japonları ele alıyoruz. Evleri olmayan, hayatları internet kafe ile iş arasında geçen bu insanlar hızla çoğalıyorlar ve modern Japonya'nın önemli bir sorunu haline geliyorlar.

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İlk bölümde ses düzeni oturmadığı için biraz sorun var. Bu konuda hoşgörünüze sığınıyoruz.







