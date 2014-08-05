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Konumlandırıldığı her yüzeyden dokunmatik bilgisayar kontrolü sağlayan yeni cihaz: Touch+

4 yıl
1,2b
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8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Konumlandırıldığı her yüzeyden dokunmatik bilgisayar kontrolü sağlayan yeni cihaz: Touch+
Bazı kullanım zorlukları nedeniyle eleştirilen Leap Motion'un sunduğu kontrol sürecinin bir benzerini konumlandırıldığı yüzeylere getiren Touch+, özellikle dizüstü bilgisayar için oldukça verimli bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor.
Ractiv (Haptix) tarafından geliştirilen Touch+, kıskaçlı bacak yapısı sayesinde dizüstü bilgisayarlar üzerine ya da istenilen diğer noktalara rahatlıkla konumlandırılabiliyor. Bilgisayarlar ile USB 2.0 üzerinden iletişim kuran ürün, taşıdığı iki adet VGA kamera ile kişilerin el hareketlerini algılıyor ve böylece direkt olarak klavye üzerinde fare kontrolü elde edilebiliyor. Bu sayede daha verimli ve hızlı çalışılmasına imkan tanıyan Touch+, belirtildiği kadarıyla da tablet kullanımlarında meydana gelen boyun, Leap Motion gibi ürünlerde ise bilek ağrılarının (Eller kontrol sürecinde havada duruyor) önüne geçebiliyor. Masaüstü bilgisayarlarda da farenin yerini rahatlıkla alabilen kontrol cihazı, uzun mesafeli algılama yapabildiği için bir sunumu interaktif hale getirebiliyor ya da bedensel hareketleri dijital olarak kayıt altına alabiliyor. Oyun oynama sürecinde de aktif olarak kullanılabilen Touch+, çeşitli uygulamalar yardımıyla klavye kullanımını da belirlenen yüzeylere aktarabiliyor. 
75$ fiyat etiketiyle satılan Touch+ hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/08/05/touch-plus/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr.Legend 4 yıl
Oyun konusunu bilmiyorum da acayip kolaylık sağlayacağı kesin
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KAZUYA MISHIMA 4 yıl
Çok harika bir cihaza benziyor umarım ülkemizdede görürüz.
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doctor_bey 4 yıl
ben hala 10 liralık fare kullanıyorum,adamlar aştı kendilerini
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SteveMeade 4 yıl
Ürün kullanışlı ve fiyatı iyi, keşke elektronik eşya mağazalarımız saçma sapan galaxy ler satacağına böyle şeyler satsa
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Lazeran 4 yıl
anlayamadigim nokta yazarken nasil oluyorda klavye hareketleri ile tus hareketlerinin karistirmiyor
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Gece772 4 yıl
Çizim işlerimde ve oyunlarda [BF ve COD] kolaylık sağlar
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positiveboy 4 yıl
çok iyi
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dlzb.mt 4 yıl
Güzel
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