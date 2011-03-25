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Koolance, AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu

8 yıl
10,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Koolance, AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu
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EK Waterblocks firmasından sonra Koolance da AMD'nin çift grafik işlemcili amiral gemisi Radeon HD 6990'a yönelik su soğutma bloğu hazırladı. Firmanın VID-AR699 olarak isimlendirdiği yeni blok, referans tasarım Radeon HD 6990'lerle çalışmak üzere tasarlanırken, tamamı bakır olan yapısı (Ağırlığı 1Kg) ile soğutma konusunda iddialı bir duruş sergiliyor.

Yüksek performanslı microfin (0,5mm) tasarımını temel alan soğutucu blok, Cayman XT GPU'larıyla birlikte, grafik birimlerinin haberleşmesi için kullanılan köprü yongayı, bellek modüllerini ve PWM güç bölgesini de örtüyor. Üzeri Nikel kaplı olan VID-AR669, güncel su soğutma sistemleriyle uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Koolance'dan gelen açıklamaya göre satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacak VID-AR699'un fiyatı ise 160$ olacak.

Koolance, AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu
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Koolance, AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu
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uniqron 8 yıl
gerçekten harika bir ürüne benziyor testleri felan çıkarsa konu altında yayınlarsanız sevinirim
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born2bemad 8 yıl
evet aynı ürünü malesef gtx 590 için tasarlayamadılar zira gpuların üzerinden geçen su kaynama sebebiyle hortum patlatıyor
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H.sD 8 yıl
yalnız, aletin görünüşü 10 numara 5 yıldız, sıvı sogutmaya meraklı olan adamın dibini düşürücekten cinsten.
Birde genel bir sorum var bu parçaların bu kadar pahalı olmasının sebebi nedir ?
üretildikleri materyal özel bir alaşım oldugu içinmi ?
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feroo773 8 yıl
800g 1kg gibi işlemci sogutucularında anakartın beli kırılmasın kasadan destek alabilsin diye gergiler veriliyor 1kg lık + sıvı ile pci yuvalarını zorlaya bilir ekran karını her ne kadar kasaya vidalamış olsakta bence bunların yanında destek aparat verilmesi lazım.
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LORDTEK 8 yıl
Soğutucu olaylarında benim düşünceme uygun bir ürün. Motoruydu gablolarıydı al bunlar ayrı, bir de işlemci ve ekran kartları için ayrı ayrı soğutucu tabletler elde edilir. En verimli yöntem bu.
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xdorukx 8 yıl
Bu kartın stok sogutucusunun zaten yeterli oldugunu asla düşünmemiştim ama ekran kartı blokarıda bi ekran kartı fiyatına olunca stokla devam ediyo insanlar.
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Srdrkerim 8 yıl
hem soğutma, hem sessizlik bir arada..
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theyapici 8 yıl
sıvı soğutma yrı bir fantezi ama gerçekten değer
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