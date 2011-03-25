Koolance, AMD Radeon HD 6990 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu

EK Waterblocks firmasından sonra Koolance da AMD'nin çift grafik işlemcili amiral gemisi Radeon HD 6990'a yönelik su soğutma bloğu hazırladı. Firmanın VID-AR699 olarak isimlendirdiği yeni blok, referans tasarım Radeon HD 6990'lerle çalışmak üzere tasarlanırken, tamamı bakır olan yapısı (Ağırlığı 1Kg) ile soğutma konusunda iddialı bir duruş sergiliyor.

Yüksek performanslı microfin (0,5mm) tasarımını temel alan soğutucu blok, Cayman XT GPU'larıyla birlikte, grafik birimlerinin haberleşmesi için kullanılan köprü yongayı, bellek modüllerini ve PWM güç bölgesini de örtüyor. Üzeri Nikel kaplı olan VID-AR669, güncel su soğutma sistemleriyle uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Koolance'dan gelen açıklamaya göre satışına önümüzdeki hafta içerisinde başlanacak VID-AR699'un fiyatı ise 160$ olacak.