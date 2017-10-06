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Kopenhag, enerji tesisi üstündeki kayak pistini kullanıma sunuyor

2025 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirerek bu alanda bir ilke imza atmak isteyen Danimarka'nın başkenti Kopenhag, üstünde kayak pisti bulunan yeni enerji tesisini açmaya hazırlanıyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kopenhag, enerji tesisi üstündeki kayak pistini kullanıma sunuyor
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Danimarka'nın başkenti Kopenhag, önümüzdeki yıl dünyanın en uzun yapay kayak pistlerinden birini kullanıma sunmayı hedefliyor. Karbon emisyonunu azaltma konusunda önemli adımlar atan Kopenhag'da açılacak olan yeni kayak pistini farklı kılan unsur ise altında yer alan enerji tesisi olacak. 2025 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirerek bu alanda bir ilke imza atmak isteyen Kopenhag yetkilileri, kayak pistinin alt kısmında atıkları elektriğe ve ısıya dönüştüren bir enerji tesisine yer vererek şehrin en büyük ve yüksek yapısında hem şehre enerji sağlayacak hem de kayak imkanı sunacak.


60.000 Haneye Enerji Sağlayacak 

Amager Bakke olarak isimlendirilen enerji tesisinin hazırlanması için ilk çalışmalar 2013 yılında başlamıştı. Yılda 400.000 ton atığın yakılmasıyla 60.000 hanenin enerji ihtiyacını karşılaması beklenen tesis 1 Aralık tarihinde faaliyete başlaması planlanıyor. Yetkililer 670 milyon dolara mal olan tesisin, kullanılan filtreleme ve diğer teknolojiler sayesinde kükürt emisyonunu yüzde 99.5; azot oksit emisyonunu ise yüzde 90 oranında azaltacağını iddia ediyor. Ayrıca yetkililere göre bu oranlarla birlikte Amager Bakke dünyadaki en temiz çöp yakma tesisi olacak. 


Önümüzdeki yıl hizmete başlaması planlanan kayak pisti ise tesisin çatısında, 86 metre yükseklikten zemine uzanıyor. Kayakçıların asansörle çıkacağı toplam 440 metre uzunluğundaki pistte zorluk seviyesine göre farklı eğimlere sahip 3 bölge yer alıyor. Orta ve kolay zorluk seviyesine sahip bölgelerin yanı sıra eğimin yüzde 45'e kadar yükseldiği alan da zor pistleri seven profesyonel kayakçılar için ayrılacak. Tabi pistin bulunduğu yüksekliğin son derece tehlikeli olduğunu göz önünde bulunduran yetkililer, herhangi bir kaza yaşanmaması için dünyanın önde gelen kayak güvenlik uzmanlarıyla birlikte çalıştıklarını da dile getiriyor.


Danimarka merkezli mimarlık firması Bjarke Ingels Group tarafından tasarlanan kayak pisti her ne kadar enerji tesisi üzerinde fütüristik bir tasarımla dikkat çekiyor olsa da farklı ülkelerde de benzer yapıların inşası için çalışmalar başlamış durumda. Kazakistan'da ve Finalndiya'da apartmanların ya da spor komplekslerinin çatılarına kayak pistleri yapma çalışmaları sürerken Çin de bir taş ocağını kapalı yüzme havuzu ve kayak pistine sahip bir spor tesisine dönüştürmeye çalışıyor. 


http://www.telegraph.co.uk/travel/ski/news/new-artificial-ski-slope-to-open-on-roof-of-copenhagen-power-plant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Helal olsun, tebrikler. Umarım güzel ülkemizde de böyle çevre dostu çalışmalar yapılır.
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gun 1 yıl
Bizim Erzurum’a bundan yapacaksın yaz kış kayak yapılır artık.
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