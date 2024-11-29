Dünyanın en büyük CO2 bazlı deniz suyu ısı pompası hizmete girdi

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Tam Boyutta Gör Almanya'nın MAN Energy Solutions şirketi, Danimarka'nın Esbjerg kentinde endüstriyel ölçekli ısı pompasının ilk ünitesini devreye aldı. Dünyanın en büyük karbondioksit (CO2) bazlı deniz suyu ısı pompası olarak tanımlanan tesis, yılda yaklaşık 280 GWh enerji sağlayarak 25.000 hanenin ısıtma ihtiyacını karşılayacak.

70 MW ısıtma kapasitesine sahip

Toplam 70 MW ısıtma kapasitesine sahip olan CO2 bazlı ısı pompası sisteminin türünün en büyüğü olduğu belirtiliyor. Tesiste ayrıca, sürdürülebilir odun yongaları kullanan 60 MW odun yongası kazanı ile tepe ve yedek yük tesisi olarak hizmet veren 40 MW elektrikli kazan birlikte çalışıyor.

Isı pompası, sistem döngüsü içerisinde soğutucu gaz olarak toksik olmayan ve çevre dostu CO2 kullanıyor. MAN Energy, sistemin gerektiğinde elektrik şebekesinde güç dengelemesi görevi gördüğünü, böylece güneş ve rüzgar gibi kesintili enerji üretim kaynaklarının entegrasyonunu desteklediğini ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Wadden Denizi kıyısındaki tesisin konumunu korumaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Tesis, Zürih'teki MAN Energy tarafından geliştirilen ve üretilen iki adet yağsız, hermetik olarak kapatılmış HOFIM motor-kompresör ünitesini barındırıyor. Şirket, bu ünitelerin yüksek hızlı motorlar ve aktif manyetik yataklar kullanarak yağ ihtiyacını ortadan kaldırdığını ve bakım gereksinimlerini azalttığını belirtiyor.

Dünyanın en büyük havada suya ısı pompası kuruluyor 2 ay önce eklendi

Isı pompası, Esbjerg’in kömürle çalışan enerji santralini değiştirme planlarının bir parçası olarak Esbjerg ve komşu kasaba Varde’nin bölgesel ısıtma şebekelerine ısı sağlayacak. Bölgedeki rüzgar santrallerinden gelen elektriği kullanacak olan ısı pompası, ısı kaynağı olarak deniz suyundan yararlanacak.

Eylül ayında MAN Energy, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de geliştirilmekte olan dünyanın bugüne kadarki en büyük hava-su ısı pompası projesi için 33 MW'lık bir ısı pompası tedarik etmişti.

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