"Dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbini" için kuruluma başlanıyor

Tam Boyutta Gör Rüzgar türbinleriyle tanınan Siemens Gamesa, Danimarka'daki test merkezinde “dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbini” prototipini inşa edip test etmeye başlıyor. Aktarılanlara göre Siemens Gamesa, test sürecinin ardından yeni nesil ürünün tam ölçekli seri üretimine başlayacak ve diğer firmaların kullanımına sunacak.

Danimarka'daki Osterild test merkezinde kurulacak olan türbin, iddiaya göre Vestas'ın 15MW'lık (halihazırda Osterild'de kurulu) ya da MingYang veya Goldwind'in geçen yıl Çin'de kurulan 16MW'lık makinelerinden daha güçlü olacak, ancak Siemens Gamesa yeni türbinin tam olarak hangi dereceye sahip olacağını açıklamadı.

GE'nin geliştirmekte olduğu 18MW'lık modelle eşleşip eşleşmeyeceği ya da Çinli MingYang'ın yakın zamanda duyurduğu Eyfel Kulesi boyutundaki 22MW'lık makinesini geçip geçemeyeceği belli değil. Bu arada her ikisinin de prototip kurmadıklarını belirtelim.

Nisan ayında kurulum başlayacak

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), Siemens Gamesa'nın bu yeni türbinine İnovasyon Fonu'ndan 30 milyon Euro hibe vermiş durumda. Projenin ise Nisan ayında başlayacağı birkaç yeni teknolojik gelişmeyi doğrulamak için yıl sonundan önce faaliyete geçeceği belirtildi. Siemens Gamesa ise bu türbinini HIPPOW projesi kapsamında yürütecek.

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AB’nin bahsettiği yenilikçi teknolojilerin kapsamına ise nominal güç, rulmanlar, elektrik sistemi, kanatların ve kulenin montajı, soğutma sistemi ve bakım stratejisi yer alıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre kurulacak prototip, boyutu ve güç derecesinin yanı sıra hem üründe hem de kurulum sürecinde uygulanan ezber bozan yenilikler nedeniyle türünün ilk örneği olacak.

Ancak şimdilik prototip konusunda bilgiler hayli sınırlı. “Yenilikçi” terimi oldukça geniş bir alanı kapsıyor, bu türbin yeni bir tasarım mı yoksa yeni bir platform mu içerecek belirsiz. Öte yandan uzmanlar Siemens Gamesa’nın bir anda 20MW+ türbinlere sıçramayacağını, ilk olarak 17-18MW türbinler yapacağını söylüyor. Böylelikle GE ve Vestas’ın çözümleriyle rekabet edilebilecek.

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Dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbininin kurulumu başlıyor