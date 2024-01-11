"Dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbini" için kuruluma başlanıyor

Danimarka'daki Osterild test merkezinde kurulacak olan türbin, iddiaya göre Vestas'ın 15MW'lık (halihazırda Osterild'de kurulu) ya da MingYang veya Goldwind'in geçen yıl Çin'de kurulan 16MW'lık makinelerinden daha güçlü olacak, ancak Siemens Gamesa yeni türbinin tam olarak hangi dereceye sahip olacağını açıklamadı.
GE'nin geliştirmekte olduğu 18MW'lık modelle eşleşip eşleşmeyeceği ya da Çinli MingYang'ın yakın zamanda duyurduğu Eyfel Kulesi boyutundaki 22MW'lık makinesini geçip geçemeyeceği belli değil. Bu arada her ikisinin de prototip kurmadıklarını belirtelim.
Nisan ayında kurulum başlayacak
AB’nin bahsettiği yenilikçi teknolojilerin kapsamına ise nominal güç, rulmanlar, elektrik sistemi, kanatların ve kulenin montajı, soğutma sistemi ve bakım stratejisi yer alıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre kurulacak prototip, boyutu ve güç derecesinin yanı sıra hem üründe hem de kurulum sürecinde uygulanan ezber bozan yenilikler nedeniyle türünün ilk örneği olacak.
Ancak şimdilik prototip konusunda bilgiler hayli sınırlı. “Yenilikçi” terimi oldukça geniş bir alanı kapsıyor, bu türbin yeni bir tasarım mı yoksa yeni bir platform mu içerecek belirsiz. Öte yandan uzmanlar Siemens Gamesa’nın bir anda 20MW+ türbinlere sıçramayacağını, ilk olarak 17-18MW türbinler yapacağını söylüyor. Böylelikle GE ve Vestas’ın çözümleriyle rekabet edilebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.