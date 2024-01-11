Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbini" için kuruluma başlanıyor

    Avrupa Birliği’nden (AB) gelen haberlere göre, rüzgar türbinleriyle özdeşleşmiş bir isim olan Siemens Gamesa, Danimarka'daki bir tesiste dünyanın en güçlü rüzgar türbinini kuracak.
    Dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbininin kurulumu başlıyor Tam Boyutta Gör
    Rüzgar türbinleriyle tanınan Siemens Gamesa, Danimarka'daki test merkezinde “dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbini” prototipini inşa edip test etmeye başlıyor. Aktarılanlara göre Siemens Gamesa, test sürecinin ardından yeni nesil ürünün tam ölçekli seri üretimine başlayacak ve diğer firmaların kullanımına sunacak.

    Danimarka'daki Osterild test merkezinde kurulacak olan türbin, iddiaya göre Vestas'ın 15MW'lık (halihazırda Osterild'de kurulu) ya da MingYang veya Goldwind'in geçen yıl Çin'de kurulan 16MW'lık makinelerinden daha güçlü olacak, ancak Siemens Gamesa yeni türbinin tam olarak hangi dereceye sahip olacağını açıklamadı.

    GE'nin geliştirmekte olduğu 18MW'lık modelle eşleşip eşleşmeyeceği ya da Çinli MingYang'ın yakın zamanda duyurduğu Eyfel Kulesi boyutundaki 22MW'lık makinesini geçip geçemeyeceği belli değil. Bu arada her ikisinin de prototip kurmadıklarını belirtelim.

    Nisan ayında kurulum başlayacak

    Dünyanın en güçlü açık deniz rüzgar türbininin kurulumu başlıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), Siemens Gamesa'nın bu yeni türbinine İnovasyon Fonu'ndan 30 milyon Euro hibe vermiş durumda. Projenin ise Nisan ayında başlayacağı birkaç yeni teknolojik gelişmeyi doğrulamak için yıl sonundan önce faaliyete geçeceği belirtildi. Siemens Gamesa ise bu türbinini HIPPOW projesi kapsamında yürütecek.

    AB’nin bahsettiği yenilikçi teknolojilerin kapsamına ise nominal güç, rulmanlar, elektrik sistemi, kanatların ve kulenin montajı, soğutma sistemi ve bakım stratejisi yer alıyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre kurulacak prototip, boyutu ve güç derecesinin yanı sıra hem üründe hem de kurulum sürecinde uygulanan ezber bozan yenilikler nedeniyle türünün ilk örneği olacak.

    Ancak şimdilik prototip konusunda bilgiler hayli sınırlı. “Yenilikçi” terimi oldukça geniş bir alanı kapsıyor, bu türbin yeni bir tasarım mı yoksa yeni bir platform mu içerecek belirsiz. Öte yandan uzmanlar Siemens Gamesa’nın bir anda 20MW+ türbinlere sıçramayacağını, ilk olarak 17-18MW türbinler yapacağını söylüyor. Böylelikle GE ve Vestas’ın çözümleriyle rekabet edilebilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bedelli askerlik para iadesi kaç gün evde boks öğrenilir mi yamuk gözlük nasıl düzeltilir turkcell mi türk telekom mu 2023 lodux 60 mg kullananlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova Neo 2
    Tecno Pova Neo 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız