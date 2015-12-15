Kraliçe Elizabeth her yıl İzmir İle mektuplaşıyor

İzmir'de yaşayan Andrew Simes'ın büyük babası 1952 yılından bu yana kraliçe Elizabeth ile mektuplaşıyor ancak Simes'ın dedesi 2011 yılında vefat edince bu görev ona kaldı. Büyük babanın torunu bunu yapmaktan büyük zevk alıyor hatta sosyal medya da paylaştığı bir yazı birkaç gün içerisinde büyük ilgi gördü.

1952 yılından beri Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşan büyük baba Simes 2011 yılında vefat etti. Vefat ettiği yıla kadar her sene olarak Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşıyordu. Andrew ise büyük babası öldükten sonra geç de olsa Kraliçe Elizabeth'e mektup atıp aile geleneğini sürdürdü ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Simes'ın attığı yılbaşı tebriği kartına bizzat Kraliçe Elizabeth geri dönüş yaptı. Simes'ın bu olaydan sonra duygularını paylaştığı Facebook iletisi ise 18 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı. Simes'ın iletisinde şunlar yazıyordu:

"Büyük babam kendini bildi bileli Kraliçe'ye yılbaşı tebriği kartı atıyordu. 1952'den bu yana Elizabeth'e kartlar almaya devam etti. 1972 yılında İzmir'de büyük babam ve Kraliçe'nin yolları bir resepsiyonda kesişti. Kraliçeye büyük babam tanıtıldığı zaman resmi bir reverans ve el sıkışmadan sonra beklemedik bir şey oldu. Kraliçe birden durmuş ve gülümsemişti. Büyük babama "Demek o güzel yılbaşı tebriği kartlarını siz bana yolluyordunuz" dedi. Bu kibarca harekete teşekkür de ekledi. Kraliçe'nin onca vatandaşı arasında, büyük babam bir şekilde öne çıkmıştı (Her sene Türkiye'den gelen kartlar da dikkat çekmiş olabilir). Ne olursa olsun, Elizabeth'in hafızası ve kibarlığı büyük babamı çok şaşırtmış.

Bundan sonra, Kraliçe ile büyük babam mektuplaşmaya devam etti. Hatta kraliçe büyük babamın 100 yaşını kutlamayı bile ihmal etmedi. Ne yazık ki büyük babam 102 yaşında vefat etti. Ben de, iyi bir torun olarak bu geleneği sürdürmek istedim. Dedem öldükten bir yıl sonra geç de olsa kraliçeye tebrik kartı yolladım. Bir ay sonra Kraliçe Elizabeth'in kendi el yazısıyla bana yanıt geldi. Buckingham Sarayı damgalı mektupta ise şu yazıyordu: "Bu yılbaşı farklı bir Simes'tan tebrik kartı alınca büyük babanızın durumunu araştırdım. Onu kaybettiğimizi öğrenmek beni çok üzdü. Size ve ailenize baş salığı dileklerimi iletiyorum".

Bu mektubu okuyunca göz yaşlarıma engel olmadım. Aslında bu tarz durumlarda dayanıklıyımdır ancak bir birinden farklı bu kadar iki insanın bir ömür süren karşılıklı jestleri ve dostlukları beni derinden etkiledi. Bu olaydan sonra artık her yıl Kraliçe'ye tebrik kartları yollamaya devam ediyorum. Yılbaşı tebriği listemde öncelik her zaman majestelerinde."

Andrew bu yazıyla birlikte Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşmalarında fotoğrafını Facebook sayfasına koydu.Bu ilginç hikaye sosyal medya aracılığı ile birçok insanı etkilemiş görünüyor.