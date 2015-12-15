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Kraliçe Elizabeth her yıl İzmir İle mektuplaşıyor

İzmir'de yaşayan Andrew Simes'ın büyükbabası 1952 yılından beri Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşıyor. Aile geleneğini devam ettiren Andrew ise yaşadığı duygusal anları Facebook hesabında paylaştı.
3 yıl
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Diğer
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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İzmir'de yaşayan Andrew Simes'ın büyük babası 1952 yılından bu yana kraliçe Elizabeth ile mektuplaşıyor ancak Simes'ın dedesi 2011 yılında vefat edince bu görev ona kaldı. Büyük babanın torunu bunu yapmaktan büyük zevk alıyor hatta sosyal medya da paylaştığı bir yazı birkaç gün içerisinde büyük ilgi gördü.
Kraliçe Elizabeth her yıl İzmir İle mektuplaşıyor
 
1952 yılından beri Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşan büyük baba Simes 2011 yılında vefat etti. Vefat ettiği yıla kadar her sene olarak Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşıyordu. Andrew ise büyük babası öldükten sonra geç de olsa Kraliçe Elizabeth'e mektup atıp aile geleneğini sürdürdü ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Simes'ın attığı yılbaşı tebriği kartına bizzat Kraliçe Elizabeth geri dönüş yaptı. Simes'ın bu olaydan sonra duygularını paylaştığı Facebook iletisi ise 18 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı. Simes'ın iletisinde şunlar yazıyordu:
"Büyük babam kendini bildi bileli Kraliçe'ye yılbaşı tebriği kartı atıyordu. 1952'den bu yana Elizabeth'e kartlar almaya devam etti. 1972 yılında İzmir'de büyük babam ve Kraliçe'nin yolları bir resepsiyonda kesişti. Kraliçeye büyük babam tanıtıldığı zaman resmi bir reverans ve el sıkışmadan sonra beklemedik bir şey oldu. Kraliçe birden durmuş ve gülümsemişti. Büyük babama "Demek o güzel yılbaşı tebriği kartlarını siz bana yolluyordunuz" dedi. Bu kibarca harekete teşekkür de ekledi. Kraliçe'nin onca vatandaşı arasında, büyük babam bir şekilde öne çıkmıştı (Her sene Türkiye'den gelen kartlar da dikkat çekmiş olabilir). Ne olursa olsun, Elizabeth'in hafızası ve kibarlığı büyük babamı çok şaşırtmış.
Bundan sonra, Kraliçe ile büyük babam mektuplaşmaya devam etti. Hatta kraliçe büyük babamın 100 yaşını kutlamayı bile ihmal etmedi. Ne yazık ki büyük babam 102 yaşında vefat etti. Ben de, iyi bir torun olarak bu geleneği sürdürmek istedim. Dedem öldükten bir yıl sonra geç de olsa kraliçeye tebrik kartı yolladım. Bir ay sonra Kraliçe Elizabeth'in kendi el yazısıyla bana yanıt geldi. Buckingham Sarayı damgalı mektupta ise şu yazıyordu: "Bu yılbaşı farklı bir Simes'tan tebrik kartı alınca büyük babanızın durumunu araştırdım. Onu kaybettiğimizi öğrenmek beni çok üzdü. Size ve ailenize baş salığı dileklerimi iletiyorum".

Bu mektubu okuyunca göz yaşlarıma engel olmadım. Aslında bu tarz durumlarda dayanıklıyımdır ancak bir birinden farklı bu kadar iki insanın bir ömür süren karşılıklı jestleri ve dostlukları beni derinden etkiledi. Bu olaydan sonra artık her yıl Kraliçe'ye tebrik kartları yollamaya devam ediyorum. Yılbaşı tebriği listemde öncelik her zaman majestelerinde."

Andrew bu yazıyla birlikte Kraliçe Elizabeth ile mektuplaşmalarında fotoğrafını Facebook sayfasına koydu.Bu ilginç hikaye sosyal medya aracılığı ile birçok insanı etkilemiş görünüyor. 


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LastShip 3 yıl en beğenilen
Tonlarca yazi hatasi var space bozuktu sanirim
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gcb1903 3 yıl
Ne saçma yazı. Okudum bir yerde teknolojiye bağlanacak falan sandım. Güzin abla sayfası mı olduk? Blog mu yoksa?
Bize ne bilmem nerenin monarşisinin başından da ona mektup yazandan da.
Rte sonra hevesleniyor kral, kraliçe olmak istiyor. Baksan herkes de bir monarşi sevdası.
Şu monarşiyi, hüküm süren ailelerin gelinlerini, doğan bebeleri, düğünleri, sevgililerini haber yapan yerler gibiyiz.
Ne saçma yazı. Okudum bir yerde teknolojiye bağlanacak falan sandım. Güzin abla sayfası mı olduk? Blog mu yoksa?Bize ne bilmem nerenin monarşisinin başında...
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Luaz. 3 yıl
boşluk tuşunuz bozulmuş sanırım. Ayrıca ismi Donanımhaber olan bir sitede böyle bir haberin neden olduğuna anlam veremedim.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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V4LKyR 3 yıl
Lotusx
Eski toprak ne de olsa. Hatunu ayarlamak için ağırdan alıyormuş demek ki. Yalnız ömrü yetmemiş garibin. Haberin neyini beğenmediniz anlamadım. Mektubu icadından buyana kullananlarla alakalı bir haber işte.

ASDJsadjasoıjdasasd gülmekten duman oldum :D:D:D
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BekirTemel 3 yıl
Sağ olsun arada Rize ye de uğramalı.
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Master_Evil 3 yıl
vay be, geri dönüş yapılmaz diye okuyordum yapmışlar
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umut_baris 3 yıl
Fal da bakıyor musunuz? PM'den atalım fincan fotoğrafını hemen?
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ukilavuz 3 yıl
Cakma haydar dumen
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DH Misafiri 3 yıl
Bu haberin teknolojiyle alakasını göremedim ne yazık ki amaç neydi merak ettim banane queen elizabethten.
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kadirirdem 3 yıl
makalede dolu yazı hatası var bazı yerleri anlamak için 2 kere okudum noktalama ve yazı nın değerini insan böyle metinlerde anlıyor
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DraGonS 3 yıl
Haydar dümen'den de haberler bekliyoruz.

Donanımhaber artık donanım hariç herşeyin haberini yapar oldu. Mynet.com 'un tahtını sallıyacağız evelallah


"Emoların seksi görüntüleri için tıklayın" gibi habere serpiştirilmiş, bağlantılar bekliyoruz









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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Bunu senin yazman da enteresan olmuş. Şu mesajınla tekrar tekrar gösterdin ki aslında sırf yorumları alıp karıştırıp yazıyorsun.

Edebi hiçbir kurala uymamışsın. Noktalama işaretin yok. Büyük küçük harf dikkatin yok. Ama yazının kural hatalarına laf etmişsin. Harbiden çok boş mesaj atıyorsun.
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awolfinsky 3 yıl
Ne saçma bişey arkadaş her sene tebrik kartı yolla bayram değil seyran değil.Bu ölen adam heralde elizabethe boş değil.
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artenis 3 yıl
Haberin içerdiği İ N C E L İ K ve yorumlar...
Bence burda yazar kanayan bir yaraya parmak basmış, anlayana ;)
(yorumları takip ediyorum, hala aynı hala aynı)
(hala aynı)

(hala aynı - 8 gün geçmiş)
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fatsa52 3 yıl
Kral ve kraliceler mesrutiyeti nerden aliyor acaba. Benim icin sadece siradan insanlar. Sadece sembolik diyebilirsiniz ama bu bile kabul edilebilir degil. Birde bunlarin sör ilan ettigine bizim ulkemizdede ayni unvanla hitap edilmeside ayrica irite edici. Neymis efendim Sör Elton John dunya turnesine cikmis mis ta..
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