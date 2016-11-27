Kredi vermede mobil dönem başlıyor

Eskiden kendilerine kredi için başvuran insanları veya potansiyel müşteri arayışlarında diğer finansal kurumlarla irtibata geçip bireylerin geçmiş ödemelerinin düzenliliği , birikimlerinin kredi yükünü karşılamak için yeterli olup olmadığı gibi pek çok konuda bilgi alıp ardından kredi verip vermeyeceğine karar veren finansal kurumlar artık telefon operatörleriyle işbirliği yaparak bu işlemi daha hızlı bir şekilde ve cazip fiyatlarla gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca bu yöntem sayesinde dünyada herhangi bir banka hesabı olmayan 2 milyar kişiye de kolaylıkla ulaşılabilecek.Ayrıca Bkz. "Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları"
Kredi değerlendirme alanında önde gelen firmalardan FICO geçtiğimiz ay EFL Global ve Lenddo isimli telefon operatörü şirketleriyle bu şirketlerin verilerinden ve uygulamalarından yararlanarak Rusya ve Hindistan’daki bireyler ve şirketlere daha kolay bir şekilde kredi sağlayabilmek için bir ortak çalışma protokolü imzaladı. Bu protokol uyarınca FICO, EFL Global şirketinin kullanıcılarının cep telefonuna yolladığı 60 sorudan oluşan anketin cevaplarını inceleyerek bireylerin kredi risk ölçümünü kolaylıkla yapabilecek. Lenddo firması ise bireylerin cep telefonlarının bankalara verdikleri ev ve iş adreslerinde gerçekten olup olmadığının kontrolünü ve bireylerin cep telefonlarındaki uygulamalara dayanarak hangi bankalarla iletişimde oldukları bilgisini FICO ile paylaşabilecek.Ayrıca Bkz. "Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek"
Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan FICO başkanı David Shellenberg, bütün bu sistemin kurulması ve anlaşmaların sağlanmasının çok zorlu bir süreç olduğunu ancak vardıkları noktanın tatmin edici olduğunu söyledi. Ayrıca operatör bilgilerinin satılmasıyla ABD’de 10 yıl içinde değeri milyar dolarları bulan bir pazar oluşacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-25/no-credit-history-no-problem-lenders-now-peering-at-phone-data Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kredi sadece ticari isletme kurarken cekilmelidir. Ev araba , kredi karti , tuketici kredisine karsiyim. Ama isyeri kurulurken cekilmesinde bir mahsur yok tabi hesap kitabinizi iyi yapacaksiniz ayaginizi yorgana gore uzatacaksiniz.
Yazınızın bir kısmına katılmakla beraber, kredinin sadece ticari işletme kurarken çekilmesi gerekliliğine katılmıyorum. Aksine ticaret zaten risktir. Üstüne birde kredi çekerek bu işe kalkışmak akıl karı değildir. Ticari işletmelerin türlerine göre değişen risk oranları olmasıyla beraber genel anlamda her türlüsü risk barındırmaktadır. Hele bir de fiziksel dükkan açarak bir işe giriliyorsa 2 kere düşünmek gerekir zira, bir dükkan açanın cebinde en az 1 yıl kar beklemeden idare edebileceği kadar para olması gerekir denir. Buna sahip olmayan çoğu sözde işletmeciler o kadar masraf yapıp, dekorasyon yapıp dükkan açıp, para kazanamıyorum diye 3-4 ayda dükkanı kapatıp tüm o masrafı da çöpe atmış oluyorlar.
Bence kredi çekilecekse ancak ev için çekilmelidir. Zira riskin en düşük sayılabileceği durum ev alırken söz konusu. Zira bir yatırım yapılıyor. Eğer kiracı oturtulursa, oradan gelen gelirle kredinin bir kısmı amorti edilebilir. En kötü durumda dahi, en azından evin satışı ile borcunuzu kapatmayı deneyebilirsiniz. Ama araba, eşya, ticaret gibi unsurlar için sağlam bir güvenceniz olmalı ki bu ülkede her an her şey olabiliyor.