Kredi vermede mobil dönem başlıyor

Eskiden kendilerine kredi için başvuran insanları veya potansiyel müşteri arayışlarında diğer finansal kurumlarla irtibata geçip bireylerin geçmiş ödemelerinin düzenliliği , birikimlerinin kredi yükünü karşılamak için yeterli olup olmadığı gibi pek çok konuda bilgi alıp ardından kredi verip vermeyeceğine karar veren finansal kurumlar artık telefon operatörleriyle işbirliği yaparak bu işlemi daha hızlı bir şekilde ve cazip fiyatlarla gerçekleştirmeyi planlıyor. Ayrıca bu yöntem sayesinde dünyada herhangi bir banka hesabı olmayan 2 milyar kişiye de kolaylıkla ulaşılabilecek.

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Kredi değerlendirme alanında önde gelen firmalardan FICO geçtiğimiz ay EFL Global ve Lenddo isimli telefon operatörü şirketleriyle bu şirketlerin verilerinden ve uygulamalarından yararlanarak Rusya ve Hindistan’daki bireyler ve şirketlere daha kolay bir şekilde kredi sağlayabilmek için bir ortak çalışma protokolü imzaladı. Bu protokol uyarınca FICO, EFL Global şirketinin kullanıcılarının cep telefonuna yolladığı 60 sorudan oluşan anketin cevaplarını inceleyerek bireylerin kredi risk ölçümünü kolaylıkla yapabilecek. Lenddo firması ise bireylerin cep telefonlarının bankalara verdikleri ev ve iş adreslerinde gerçekten olup olmadığının kontrolünü ve bireylerin cep telefonlarındaki uygulamalara dayanarak hangi bankalarla iletişimde oldukları bilgisini FICO ile paylaşabilecek.

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Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan FICO başkanı David Shellenberg, bütün bu sistemin kurulması ve anlaşmaların sağlanmasının çok zorlu bir süreç olduğunu ancak vardıkları noktanın tatmin edici olduğunu söyledi. Ayrıca operatör bilgilerinin satılmasıyla ABD’de 10 yıl içinde değeri milyar dolarları bulan bir pazar oluşacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-25/no-credit-history-no-problem-lenders-now-peering-at-phone-data