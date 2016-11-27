Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek

Tata Motor bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz otomotiv devi Jaguar Land Rover, uzun süredir yatırım yaptığı ilk elektrikli otomobilini İngiltere'den yola çıkarma hazırlığı içerisinde
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
1,5b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek
Tam Boyutta Gör

Hindistanlı Tata motors bünyesindeki otomobil şirketi Jaguar Land Rover LTD. 40.000 çalışanının bulunduğu İngiltere’de Brexit sonrası gelen ekonomik durgunluğa son vermek ve yeni iş hacmi oluşturmak için kolları sıvadı. Şirket, bugüne kadar bir elektrikli otomobil ile karşımıza çıkmasa da bu işe en çok yatırım yapanların başında geliyor. Zira firma ar-ge çalışmaları ve laboratuvarlar için bugüne değin 3.5 milyar dolar harcamış bulunmakta.

Şirket yöneticisi Ralf Speth firmanın ilk elektrikli otomobilinin en geç 2018 sonunda İngiltere yollarında olmasını bekliyor. Ayrıca Speth’in açıklamalarına göre firma elektrikli otomobil piyasasına girerek şu an sahip olduğu 500 binlik araç üretimi sayısını 1 milyona çıkarma hedefinde. Firmanın planları bunlarla da sınırlı değil geleceğin teknolojisine sahip olacak bu otomobili her türlü internet ve mobil yatırımlarla da beslemek istiyorlar.

Geçtiğimiz hafta İngiltere hükümetinin takvim ve planlarını açıklayan İngiltere Maliye Bakanı Phillip Hammond, elektrikli otomobillerin üretimi ve şarj istasyon ağlarının sağlanması için firmalara 390 milyon pounda varan desteklerde bulunulabileceğini ifade etmişti. Land Rover Jaguar LTD. yetkilileri ise hükümetle ortak çalışma programı yürüterek 2020 yılı sonunda otomotiv tedarik ve servis zincirine bağlı olarak ülkede 7.5 bin yeni iş kolu oluşturulabileceğini ifade etti.

Bu arada Tata grubu geçtiğimiz günlerde Jaguar markasına dahil I-Pace isimli konsept bir  aracın tanıtımını yapmıştı. 2018 yılında geleceği söylenen ve Tesla Model X'e rakip olarak gösterilen bu araca dair detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Aracın çarpıcı görüntülerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-25/jaguar-land-rover-wants-to-build-electric-cars-in-post-eu-u-k Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9888 3 yıl
Geleceğin teknolojisi elektrikli arabalar olacak bence. İçten yanmalı motorların çıkardığı gazlar ciddi derecede küresel ısınmaya sebep oluyor. Elektrikli araçlar hem sessiz hem de çevreci(ömrü biten batarya doğaya atılmadığı sürece.).
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Tesla marka otomobiller bir hamburgerle nasıl çalınır? 3 yıl Almanya gelecek başbakanlık seçimlerinde internette oluşacak sahte haberlerden endişeli 3 yıl Asus RX460 Strix incelemesi "E-Spor oyunlarına yakışıklı kart" 3 yıl Xiaomi Mi 6, Mart ayında Qualcomm Snapdragon 835 ile gelecek 3 yıl İsviçre halkı nükleer santrallerin kapatılmasına "Hayır!" dedi 3 yıl İngiltere, halkının internet üzerindeki her adımını tek tek izleyecek 3 yıl Xgimi H1 ile projeksiyon cihazı ev sinema sistemine dönüşüyor 3 yıl Dünya, kömürden elektrik üretimini bırakmaya hazırlanıyor! 3 yıl Yapay Zeka hırsızları yüzünden tanıyor 3 yıl CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında robotik denetleyici kullanılacak 3 yıl VLC artık 360 derece video oynatma desteğine sahip 3 yıl MediaTek orta seviyede Qualcomm'a rakip olmaya geliyor 3 yıl Mars'ta bulunan dev buz kütlesi yerleşimcilerin işini kolaylaştırabilir 3 yıl Intel Kaby Lake fiyatları ortaya çıktı 3 yıl Avatar 2 filminin vizyon tarihi açıklandı 3 yıl WhatsApp indirirken izle dönemini başlatıyor 3 yıl Huawei: Akıllı telefonlarınızı bir kenara bırakın 3 yıl Playstore'dan büyük yıl sonu indirimleri 3 yıl Kredi vermede mobil dönem başlıyor 3 yıl Amaçsız bir kuyu kazma etkinliğine para verir misiniz? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek Sonraki Türkiye'de korsan dizi-film siteleri yılda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor 3 yıl Japan Display ileri seviye VR ekranlar geliştirdiğini duyurdu 3 yıl Tübitak, parlayan yıldızı işte böyle görüntüledi 3 yıl Bir insansız hava aracımız daha silahlandı: Vestel Karayel'in tüm detayları 3 yıl Microsoft'tan Android uygulamaları için önemli güncellemeler 3 yıl Instagram'da ekran görüntüsü aldığınızda artık karşı tarafa bildirim gidecek 3 yıl Samsung'tan Note 5'e Note 7 yazılımı 3 yıl ABD donanmasının 4 milyar dolarlık yeni destroyeri yine bozuldu 3 yıl LG G6, 2017'de çıkarılabilir pil, iris tarayıcı ve MST mobil ödeme ile geliyor 3 yıl Pakistan, Türkiye’den ve Çin’den savaş gemisi alacak 3 yıl Yeni BMW 5 Serisi için M Performance ekipmanları duyuruldu 3 yıl Trump, NASA'nın iklim araştırmalarını sonlandırmayı planlıyor 3 yıl Thermaltake'ten E-ATX Kasa 3 yıl AMD’nin Zen mimarisinin yeni mühendislik örnekleri sızdırıldı 3 yıl Xiaomi: 10 milyar telefon satsak da kar etmiyoruz 3 yıl Kara Cuma ve Şükran Günü alışverişlerinde mobil ödeme rekoru 3 yıl Keskin bir çizgiyle ayrılan adaletsiz yaşam koşulları drone ile görüntülendi 3 yıl Android 7.1 güncellemesi Nexuslara geliyor 3 yıl HTC Vive kaskı 140 bin barajını geçti 3 yıl Apple 2017'de iPad serisine 10.5 inçlik model ekleyebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim