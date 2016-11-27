Jaguar Land Rover LTD. ilk elektrikli aracını İngiltere'de üretecek

Hindistanlı Tata motors bünyesindeki otomobil şirketi Jaguar Land Rover LTD. 40.000 çalışanının bulunduğu İngiltere’de Brexit sonrası gelen ekonomik durgunluğa son vermek ve yeni iş hacmi oluşturmak için kolları sıvadı. Şirket, bugüne kadar bir elektrikli otomobil ile karşımıza çıkmasa da bu işe en çok yatırım yapanların başında geliyor. Zira firma ar-ge çalışmaları ve laboratuvarlar için bugüne değin 3.5 milyar dolar harcamış bulunmakta.

Şirket yöneticisi Ralf Speth firmanın ilk elektrikli otomobilinin en geç 2018 sonunda İngiltere yollarında olmasını bekliyor. Ayrıca Speth’in açıklamalarına göre firma elektrikli otomobil piyasasına girerek şu an sahip olduğu 500 binlik araç üretimi sayısını 1 milyona çıkarma hedefinde. Firmanın planları bunlarla da sınırlı değil geleceğin teknolojisine sahip olacak bu otomobili her türlü internet ve mobil yatırımlarla da beslemek istiyorlar.

Geçtiğimiz hafta İngiltere hükümetinin takvim ve planlarını açıklayan İngiltere Maliye Bakanı Phillip Hammond, elektrikli otomobillerin üretimi ve şarj istasyon ağlarının sağlanması için firmalara 390 milyon pounda varan desteklerde bulunulabileceğini ifade etmişti. Land Rover Jaguar LTD. yetkilileri ise hükümetle ortak çalışma programı yürüterek 2020 yılı sonunda otomotiv tedarik ve servis zincirine bağlı olarak ülkede 7.5 bin yeni iş kolu oluşturulabileceğini ifade etti.



I-Pace isimli konsept bir aracın tanıtımını yapmıştı. 2018 yılında geleceği söylenen ve Tesla Model X'e rakip olarak gösterilen bu Bu arada Tata grubu geçtiğimiz günlerde Jaguar markasına dahilbir aracın tanıtımını yapmıştı. 2018 yılında geleceği söylenen ve Tesla Model X'e rakip olarak gösterilen bu araca dair detayları sizlere burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Aracın çarpıcı görüntülerine aşağıdaki galeriden ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-25/jaguar-land-rover-wants-to-build-electric-cars-in-post-eu-u-k