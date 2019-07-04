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Kripto para piyasasının en büyük dolandırıcılık olayı

Yüksek kâr payı iddiasıyla kullanıcılardan yaklaşık olarak 3 milyar dolar toplayan kripto para cüzdanı PlusToken ortadan kayboldu. Ekibin Vanuatu’da yakalandığı iddia ediliyor.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Merkeziyetçi olmadığı ve takibi zor olduğu için kripto para piyasasında dolandırıcılık olayları çok sık yaşanıyor. Bununla birlikte bugüne kadar yaşanmış en büyük kripto para dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız.

PlusToken nedir?

Söz konusu olay PlusToken adındaki kripto cüzdan platformunda gerçekleşti. Geçen yıl hayata geçen platform uluslararası bir merkezi olmayan kripto para cüzdanı olduğu iddiasındaydı. Projenin arkasında Güney Korelilerin olduğu bilgisi güveni de arttırmıştı.

PlusToken cüzdanda para tutanlara yüzde 6-19 arasında kâr payı vaadinde bulunuyordu. Bu sayede bir yılda 3 milyon kullanıcı kazanan platform ayrıca referans olanlara de ekstradan bonuslar dağıtıyordu.

Ayrıca Bkz. "LEGO Tower oyunu beta sürecine başladı (İndirmeye sunuldu)"

Bugüne kadar toplamda 3 milyar dolar kripto para toplamayı başaran platformun birkaç gün önce aniden kapandığı ve sahiplerinin yatırımlarla ortadan kaybolduğu bilgisi geldi. Yapılan araştırmalarda ise platformu Çinli bir firmanın yönettiği ortaya çıktı.

Cüzdan kullanıcılarının 27 Haziran tarihinden bu yana para çekimi yapamadıkları belirtilirken bu hafta ise siteye erişim kesintiye uğramış durumda. Platformun kendi para birimi de bir haftadır herhangi bir hareketlilik göstermiyor.

Kısa süre önce Vanuatu’da 6 Çinlinin internet üzerinde bir dolandırıcılık piramidi kurduğu iddiasıyla göz altına alınması endişeleri arttırdı. Platformdan herhangi bir açıklama yok ve 3 milyar dolara ne olduğu da bilinmiyor.

 

https://neironix.io/news/plustoken_wallet_users_lost_3_billion Yorum Yaz
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Feyzuli 4 gün en beğenilen
Bizim Tosun daha havalı kaçtı. :p
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ercmaster 4 gün
Meşhur dolandırıcının bir lafı var: ben beni dolandırmak isteyenler dışında kimseyi dolandırmadım.
Göle maya çalıp tutmasını beklemenin teknolojisi mi olur. Nano maya.....
Meşhur dolandırıcının bir lafı var: ben beni dolandırmak isteyenler dışında kimseyi dolandırmadım.Göle maya çalıp tutmasını beklemenin teknolojisi mi olur. ...
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Rajeesh 4 gün
kar payı lafını duydun mu kacıcaksın ya. türkiyede böyle dünyadada böyleymiş demek :D
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mrsmrc 3 gün
Tosun dünyaya örnek
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Virtual Reality 3 gün
Yav arkadaş anlata anlata yaza yaza parmağımız nasır tuttu. Coin borsası, sanal cüzdanlar nedir yav. Kripto paranın kuruluş temelinde bunlar yok, bunlardan uzak durun. İşini ciddiye alan profesyonel bir kripto para yatırımcısı coinlerini asla sanal ortamda saklamaz. Çükü ne yapacağını çok iyi bilir.

Çevrim içi cüzdanlar her daim hacklenmeye açık. Bitcoin uzmanları, coinlerinizi bırakın harddiskte saklamayı sadece usb flash bellekte veya hafıza kartında saklayın diye zamanında sık sık dile getirdi. Sırf bu işler için uzun ömürlü flash bellekler üretildi. Hatta içindeki veriyi 100 yıl koruduğunu vadeden, suya, darbeye dayanıklı, üzerinde ekranı olan ve erişim için donanımsal şifre dahi konulabilen USB flash bellekler satışa çıktı. Pahalı ürünler tabii ki ama bu tür üst düzey güvenlikli flash bellek kullanmanız şart değil. Coinlerinizi, orta kalite flash bellek veya hafıza kartında saklamanız bile hem harddiskte hem de çevrim içi cüzdanlarda saklamaktan daha güvenli bir yol. Hatta en güvensiz saklama yöntemi çevrim içi cüzdanlar. İçi virüs, trojan dolu harddiskiniz bile çevrim içi cüzdanlardan daha güvenli.

Dikkat etmeniz gereken 3 nokta var, coinlerinizi sakladığınız flash bellek veya hafıza kartını kaybetmemeniz, çaldırmamanız, zarar görmemesini sağlamanız. Her koşulda kontrol sizde oluyor. Çevrim içi cüzdanda saklayıpta elin sunucusuna elin güvenlik yazılımına emanet etmekten çok daha iyidir.

Çevrim içi coin cüzdanları bankalar gibi hak iddia edebileceğiniz kurumlar olsa amenna ama maalesef coinleriniz uçup gittiğinde hiç bir hak iddia edemiyorsunuz. Ya bu yatırım türüne hiç girmeyin ya da girecekseniz coinlerinizi usb flash bellek veya hafıza kartında saklayın.
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interwap 3 gün
Buda mı titan değil!
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kenbalx 3 gün
Güzel bulmuşlar kriptoparaya faiz :)
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SEO-Uzmanı 3 gün
1980'lerde banker kaçtı olayı oyun bile olmuştu
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arslan0058 3 gün
Her kripto para konusunda blockchain vs ovuluyor cok guvenli deniliyor ama vurgun haberleride bitmiyor nasil bir guvenlik bu
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hikmetg 3 gün
Bu kripto para çok güvenli filan deniyor ama bence güvenlik sıfır. Sadece bir dolandırıcılık platformu bence.
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mcakal 3 gün hikmetg
Dolandırıcılık borsalarda ve cüzdanlarda yoksa kripto paraların güvenliğinde bir sıkıntı yok.
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V4LKyR 4 gün
Sanki enayi silkme operasyonu gibi geldi bana... :)
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Rajeesh 4 gün
kar payı lafını duydun mu kacıcaksın ya. türkiyede böyle dünyadada böyleymiş demek :D
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ercmaster 4 gün
Meşhur dolandırıcının bir lafı var: ben beni dolandırmak isteyenler dışında kimseyi dolandırmadım.
Göle maya çalıp tutmasını beklemenin teknolojisi mi olur. Nano maya.....
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