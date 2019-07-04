Kripto para piyasasının en büyük dolandırıcılık olayı

Merkeziyetçi olmadığı ve takibi zor olduğu için kripto para piyasasında dolandırıcılık olayları çok sık yaşanıyor. Bununla birlikte bugüne kadar yaşanmış en büyük kripto para dolandırıcılığı ile karşı karşıyayız.

PlusToken nedir?

Söz konusu olay PlusToken adındaki kripto cüzdan platformunda gerçekleşti. Geçen yıl hayata geçen platform uluslararası bir merkezi olmayan kripto para cüzdanı olduğu iddiasındaydı. Projenin arkasında Güney Korelilerin olduğu bilgisi güveni de arttırmıştı.

PlusToken cüzdanda para tutanlara yüzde 6-19 arasında kâr payı vaadinde bulunuyordu. Bu sayede bir yılda 3 milyon kullanıcı kazanan platform ayrıca referans olanlara de ekstradan bonuslar dağıtıyordu.

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Bugüne kadar toplamda 3 milyar dolar kripto para toplamayı başaran platformun birkaç gün önce aniden kapandığı ve sahiplerinin yatırımlarla ortadan kaybolduğu bilgisi geldi. Yapılan araştırmalarda ise platformu Çinli bir firmanın yönettiği ortaya çıktı.

Cüzdan kullanıcılarının 27 Haziran tarihinden bu yana para çekimi yapamadıkları belirtilirken bu hafta ise siteye erişim kesintiye uğramış durumda. Platformun kendi para birimi de bir haftadır herhangi bir hareketlilik göstermiyor.

Kısa süre önce Vanuatu’da 6 Çinlinin internet üzerinde bir dolandırıcılık piramidi kurduğu iddiasıyla göz altına alınması endişeleri arttırdı. Platformdan herhangi bir açıklama yok ve 3 milyar dolara ne olduğu da bilinmiyor.