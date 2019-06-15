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Küçücük bir mıknatısla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu

Florida Üniversitesi bilim adamları tarafından geliştirilen ve kalınlığı bir santimetreden ufak olan mıknatıs yardımıyla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
8,1b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Florida Devlet Üniversitesi Ulusal Manyetik Alan Laboratuvarı araştırmacıları tarafından geliştirilen ve tuvalet kağıdı rulosunu andıran şekle sahip, kalınlığı ise bir santimetreyi geçmeyen mıknatıs sayesinde 45,5 Tesla’lık alan oluşturuldu.

Bu değer hastanelerde kullanılan ve devasa mıknatıs olarak adlandırılan MR cihazının oluşturduğu alanın 20 katı büyüklüğünde. 1999 yılından günümüze kadar en yüksek alan rekoru, yine aynı laboratuvarda yer alan ve 30 tonluk devasa mıknatısa sahipti. Bu dev mıknatıs 45 Tesla’lık manyetik alan üretebiliyor. Yeni mıknatıs ise yalnızca 390 gram ağırlığında.
Seungyong Hahn ve ekibi tarafından geliştirilen mıknatısta yeni bir iletken kullanılmış. Nadir toprak baryum bakır oksit (REBCO-rare earth barium copper oxide) metali kullanan bilim adamları, bu sayede süper iletkenlerden aynı yüzeyde iki kat fazla akım geçirmeyi başarabilmişler. Üstelik yeni tasarım sayesinde yalıtkan kullanma ve akımın yönünü değiştirme zorunluluğu da ortadan kalkmış. Bu da oluşan alanın gücünü arttırmayı sağlamış.

Araştırmacı ekip yeni teknolojiden oldukça ümitli. Geliştirdikleri küçük mıknatısın, silikonun elektronik dünyasındaki etkisine benzer bir dönüm noktası oluşturabileceğini belirtiyorlar. Geliştirici laboratuvar MagLab yöneticisi Greg Boebinger, yenilikçi teknolojinin tıpta teşhis yöntemlerinden parçacık hızlandırıcılarına hatta nükleer füzyon reaktörlerinin çalışma sistemlerinde değişikliğe kadar büyük işler yapabileceğini belirtiyor.

https://phys.org/news/2019-06-national-maglab-world-record-magnetic-field.html Yorum Yaz
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borukuzen 1 hf. en beğenilen
Fütüristik bir gelecek çok da uzak değil anlaşılan. Bunun gibi yeni geliştirilen teknik ve materyaller sayesinde, elektrik-elektronik cihazlarda yeni keşifler ortaya çıkabilir.
Fütüristik bir gelecek çok da uzak değil anlaşılan. Bunun gibi yeni geliştirilen teknik ve materyaller sayesinde, elektrik-elektronik cihazlarda yeni keşifler o...
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interwap 1 hf.
Bu haberi okumadan önce biri size gelip 390 gramlık bir mıknatısın 30 tonluk bir mıktatısıntan daha güçlü manyetik alana sahip olacağını söyleseydi heralde 30-40 yıkdan önce pek mümkün olmayacağını söylerdiniz. En azı da ben. :)
Bu haberi okumadan önce biri size gelip 390 gramlık bir mıknatısın 30 tonluk bir mıktatısıntan daha güçlü manyetik alana sahip olacağını söyleseydi heralde 30-4...
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unflattering 1 hf.
Çalışma ekibini tebrik ediyoruz. Artık mr makinelerini telefon ölçülerine oranlayıp sonuçları da hızlandırırlar. Ayrıca bu denli bir gücün taşınabilir seviyede oluşturabilmesi yeni ürünlerin ve silahların önünü açacaktır.
Çalışma ekibini tebrik ediyoruz. Artık mr makinelerini telefon ölçülerine oranlayıp sonuçları da hızlandırırlar. Ayrıca bu denli bir gücün taşınabilir seviyede ...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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antigravity74100 5 gün
Bu tür mıknatıslar geleceğin anti yerçekimi teknolojisi için çok gerekli olacak. Tabii ki bir çok kişi manyetizmanın yerçekimi veya kütleçekim kuvvetine hiç bir etkisi olmayacağını iddia edecektir. Manyetizma sadece anti yerçekimi sisteminde tetikleyici faktör olacaktır. Sözlerimin doğruluğunu gün gelecek zaman kanıtlayacaktır. Şu anda sadece beklemekten öte yapılabilecek bir şey yok. Her şeyin bir zamanı var. O tarihte Newton'un 3. yasasının da hatalı olduğu anlaşılacak.
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DH Misafiri 5 gün
Hocam, 390 gr olsada 45.5 Teslaya ulaşması için zaten -269 dereceye indirilmesi gerekiyor. Eski mıknatısın da 30 ton olduğu doğru değil, tüm aletin ağırlığı o kadar. Eski mıknatıs da 900 gr civarında :).
Bunu da 30 tonluk alete koyacaklar
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DH Misafiri 5 gün
Uzay gemilerinde alan jeneratörü yaparak manyatik alan kalkanı Yapabiliriz buda bizi uzayın radyasyonundan korur (Doğan Şahin AKGÜL)
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DH Misafiri 5 gün
Yeterli çekim gücüne ulaştık evlerimize dağılabiliriz.
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unflattering 5 gün gun
En sonunda olacağı o
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Umutcan 6 gün
Çok yüksek menzilli taşınabilir manyetik railgunların önünü açabilir bu. Güç kaynağını da tabi bir tüfeğin içine sığdırabilecek boyuta getirirlerse.
Bu tip uçuk teknolojiler genelde önce askeri alanda yaygınlaşır sonra sivil düzeye iner.
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crazywinner3 6 gün
30 tonluk miknatısın oluşturduğu alan bu mıknatısın oluşturduğu alandan binlerce kat yüksektir. Manyetik alan ile manyetik alan yoğunluğu aynı şey değil. Yani mr makinesindeki alanı oluşturmak 30 değil de 10 tona düşmüş olabilir fakat taşınabilir mr makinesi gibi şeyler yakın gelecekte mümkün değil. Haber biraz yanıltıcı olmuş
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turgayilhan 6 gün
Cenimizde mr cihazı ile dolaşacağız gibi geliyor
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ilkerinanç 6 gün
En son mesaj yazan arkadaş ne demiş anlayabilen var mı?
Edit:Araya mesaj girmiş en sonra bir önceki olsun
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danmur 5 gün ilkerinanç
hangisi, 15 temmuzlu olan mı?
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TITAN 6 gün
saçmalık 15 temmuz şehitlerine saygısızlık bu
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mıknatıs, manyetik ve
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