Küçücük bir mıknatısla dünyanın en güçlü manyetik alanı oluşturuldu

Florida Devlet Üniversitesi Ulusal Manyetik Alan Laboratuvarı araştırmacıları tarafından geliştirilen ve tuvalet kağıdı rulosunu andıran şekle sahip, kalınlığı ise bir santimetreyi geçmeyen mıknatıs sayesinde 45,5 Tesla’lık alan oluşturuldu.



Bu değer hastanelerde kullanılan ve devasa mıknatıs olarak adlandırılan MR cihazının oluşturduğu alanın 20 katı büyüklüğünde. 1999 yılından günümüze kadar en yüksek alan rekoru, yine aynı laboratuvarda yer alan ve 30 tonluk devasa mıknatısa sahipti. Bu dev mıknatıs 45 Tesla’lık manyetik alan üretebiliyor. Yeni mıknatıs ise yalnızca 390 gram ağırlığında.

Seungyong Hahn ve ekibi tarafından geliştirilen mıknatısta yeni bir iletken kullanılmış. Nadir toprak baryum bakır oksit (REBCO-rare earth barium copper oxide) metali kullanan bilim adamları, bu sayede süper iletkenlerden aynı yüzeyde iki kat fazla akım geçirmeyi başarabilmişler. Üstelik yeni tasarım sayesinde yalıtkan kullanma ve akımın yönünü değiştirme zorunluluğu da ortadan kalkmış. Bu da oluşan alanın gücünü arttırmayı sağlamış.



Araştırmacı ekip yeni teknolojiden oldukça ümitli. Geliştirdikleri küçük mıknatısın, silikonun elektronik dünyasındaki etkisine benzer bir dönüm noktası oluşturabileceğini belirtiyorlar. Geliştirici laboratuvar MagLab yöneticisi Greg Boebinger, yenilikçi teknolojinin tıpta teşhis yöntemlerinden parçacık hızlandırıcılarına hatta nükleer füzyon reaktörlerinin çalışma sistemlerinde değişikliğe kadar büyük işler yapabileceğini belirtiyor.

https://phys.org/news/2019-06-national-maglab-world-record-magnetic-field.html