Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Bakteriyel enzimler sayesinde A kan grubu genel vericiye çevrildi

Birçok acil vakada ve ameliyatlarda hayat kurtarıcı olan kan için önemli gelişme yaşandı. Gelişmenin hayata geçmesi halinde tıp tarihinde çığır açacağı belirtiliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4b
1
9
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kan, insan hayatının ön önemli unsurlarından biridir. Yokluğu ya da eksikliği dakikalar içerisinde hayatımızı kaybetmemize neden alabilir. Öte yandan hastalık ve ameliyat gibi durumlarda tek idamesi ise bir donördür. Donörle hasta eşleşmesini mümkün ya da imkânsız kılan, herkesçe de bilinen kan grupları bu konuda büyük önem taşır.
Bakteriyel enzimler sayesinde A kan grubu genel vericiye çevrildi

Kan gruplarının belirlenmesinde kırmızı kan hücreleri üzerinde bulunan özel şeker molekülleri belirleyici olur. Molekül tipine ve varlığına göre kan grupları A, B, AB ve 0 olarak adlandırılır. A kan grubuna sahip bir kişiye B grubu kan nakli yapılması halinde, kişinin kanında bulunan antijenler yeni kan hücrelerine saldırarak ölümcül sonuçlar doğurur.

0 kan grubunda belirleyici herhangi bir şeker molekülü bulunmadığından alıcının vücudu yeni kan hücrelerine yönelik saldırı gerçekleştirmez ve böylece kan uyuşmazlığının yan etkileri en aza indirilmiş olur. Bu nedenle 0 kan grubu genel verici olarak kabul edilir.

Özellikle acil vakalarda ya da aranan kan grubunun eksikliğinde genel verici hayat kurtarır. Kanın insan eliyle yapay olarak üretilmesi de henüz mümkün olmadığından, kan depolarında her türlü kan grubundan yedeklerin bulunması büyük önem taşır. Ancak, toplum yapısı gereği bazı kan gruplarına bazı bölgelerde oldukça az rastlanır.
Bethesda Ulusal Sağlık Enstitüsü araştırmacıları tarafından bu soruna çözüm olabilecek bir açıklama geldi. Yaygın olarak bulunan A kan grubunun belirleyici antijenini kan hücrelerinden ayırarak genel vericiye çevirmek isteyen bilim adamları, ilk başlarda ekonomik ve makul bir çözüm bulamamışlar. 4 yıllık çalışma sonrasından bağırsak duvarına tutunarak burada yer alan musin adındaki şekeri tüketen gut bakterisini inceleyen bilim adamları, bu bakterinin enzimlerini denemeye karar vermişler.

Teoride bu enzimlerin şifrelerini içeren insan dışkısındaki DNA’ları ayıran ekip, bu DNA kodlarını E. Coli bakterisine aktararak bu enzimlerin sentezlenmelerini sağlamışlar. Sentezlenen enzimleri tek tek deneyen ekip istenen sonucu elde edememiş. Ancak, bu enzimlerden ikisini bir arada kana kattıklarında şekeri ayrıştırdıkları görülmüş. Araştırmacılar, sonuçların tutarlı olduğunu ve enzimlerin pratik kullanım açısından umut vaat ettiğini belirtiyorlar.

Henüz araştırmanın tamamlanmadığını belirten Fizyolojist Mohandas Narla, tüm A antijenlerinin yok edilip edilmediğinin teyit edilmesi gerektiğini, ayrıca enzimlerin kan hücrelerine zarar verici başka etkileri olup olmadığının araştırılması gerektiğini belirtiyor. Araştırmaların olumlu sonuç vermesi halinde gelişmenin tıp tarihinde çığır açacağı, kan naklinde büyük bir sorunu ortadan kaldıracağı ve kan kaybına bağlı ölümleri ölümleri azaltacağı belirtiliyor.

https://www.sciencemag.org/news/2019/06/type-blood-converted-universal-donor-blood-help-bacterial-enzymes Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
matmuhendisi 1 hf. en beğenilen
geleneksel verici terimini ilk defa duyuyorum.
genel verici diye biliyordum.
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 gün
ingilizce ögren please ayi 0 yapiyorlar a nasil genel versin ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper 1 hf.
Müsin bir seker degil, bir proteindir. (Orj: Mucin). Mükoza dedigimiz akciger, bagirsak, yutak ve yemek borusu ceperini kaplayan sümüksü dokuyu müsin ailesi proteinleri olusturur. Insanda 20 civari degisik müsin geni bulunur. Herbir müsin üretim asamasinda glycosilation adi verilen islemden gecer ve farkli seker molekülleri proteine entegre olur. Makalede belirtilen bagirsak (gut) bakterileri müsini degil, müsine bagli bu sekerler zincirlerini metabolize ediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 1 hf.
Bunu başaran enstitünün isminin "Bethesda" olması da ilginç olmuş, Fallout dünyasında hayat kurtaracak bir şey daha :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torenbolen 1 hf.
Sayesinde*
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bender B. Rodriquez 1 hf.
Nerde o eski kan vericiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matmuhendisi 1 hf. en beğenilen
geleneksel verici terimini ilk defa duyuyorum.
genel verici diye biliyordum.
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holk 1 hf. matmuhendisi
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 1 hf. matmuhendisi
Haklısınız. Bir kere yanlış yazınca öyle devam etmişim. Uyarı için teşekkürler. Düzelttim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Google Drive ve Fotoğraflar entegrasyonu sona eriyor 1 hf. Asus dünyanın ilk içerik sıkıştırma teknolojili monitörünü tanıttı 1 hf. AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı 1 hf. Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini 1 hf. Google tarafından paylaşılan Pixel 4 görseli karşınızda 1 hf. Elektronik eşya ve televizyonlarda taksit sayısı arttırıldı 1 hf. Yeni Renault Captur'un tasarımı sızdırıldı 1 hf. Mi 9T ve Mi Band 4 Avrupa için tanıtıldı 1 hf. Jupiter’in uydusu Europa’nın yüzeyinde bol miktarda “sofra tuzu” tespit edildi 1 hf. Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş-dönüş biletinin fiyatı belli oldu 1 hf. Samsung'tan Snapdragon 855 ve S-Pen'li amiral gemisi tablet geliyor 1 hf. Şipşak kameralarda ses kaydı dönemi başlıyor 1 hf. iPhone XR 2, şimdiye kadarki en büyük tek hücreli pile sahip iPhone olabilir 1 hf. Infinity-V ekranlı Samsung Galaxy A10e resmen duyuruldu 1 hf. AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2 1 hf. Skoda, öğrencilere özel araç paylaşım hizmeti başlattı 1 hf. Android Pie güncellemesi alan Nokia telefonlar 1 hf. Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor 1 hf. PES’in yeni oyunu, yeni isimle geliyor: İşte karşınızda eFootball PES 2020 1 hf. Xiaomi iki yeni akıllı hoparlör çıkardı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Bakteriyel enzimler sayesinde A kan grubu genel vericiye çevrildi Sonraki Gigabyte yeni 240Hz oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Nintendo Switch’e The Witcher 3 geliyor 1 hf. Otokar, 300 km menzilli yeni elektrikli otobüsü e-Kent C'yi tanıttı 1 hf. Microsoft, 88 açığı kapattığı Windows güvenlik güncellemesini yayınladı 1 hf. WhatsApp, platformun kötüye kullanımı karşısında hukuki işlem başlatacağını açıkladı 1 hf. AMD’den 749 dolarlık Ryzen 9 3950X, dünyanın ilk 16 çekirdekli oyun işlemcisi oldu 1 hf. Elon Musk, 645 km menzilli Tesla modelinin çok yakında geleceğini açıkladı 1 hf. Foxconn, iPhone üretimini Çin dışına taşıyabileceğini açıkladı 1 hf. Tom Clancy's Elite Squad mobil için duyuruldu 1 hf. Yeni BMW 3 Serisi Touring resmi olarak tanıtıldı 1 hf. Apple, Intel'in modem birimini satın almak için pazarlık yapıyor 1 hf. John Romero’dan sıra tabanlı strateji oyunu “Empire of Sin” geliyor 1 hf. DJI yeni eğitim robotunu duyurdu 1 hf. Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı 1 hf. AMD'nin yeni canavarı: Ryzen 9 3950X 1 hf. Essential yakında yeni bir telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 hf. Opera’dan oyuncular için tarayıcı 1 hf. Ford, Çin'e özel elektrikli SUV modeli Territory EV'yi tanıttı 1 hf. HTC yeni telefonlarını duyurdu: Karşınızda, U19e ve Desire 19+ 1 hf. Mazda'nın elektrikli otomobili 2020 yılında gelecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
KOSKOCA CUMHUR BAŞKANI TERÖRİSTİN EMİRLERİNİ
DH Forum
Huawei boykotunun ABD'li şirketlere
DonanımHaber
Bu da Tayland'ın ilk yerli otomobili:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim