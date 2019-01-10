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Kulak çınlamasına uygulama tabanlı terapi

Yaşam kalitesini olumsuz etkileyen kulak çınlaması durumu için Fransız Diapason girişimi uygulama tabanlı bir çözüm geliştirdi. Diapason uygulaması neler sunuyor?
4 ay
7,7b
1
22
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Halk arasında kulak çınlaması olarak da bilinen Tinnitus; insanların çınlama, cızırtı, uğultu gibi hayali sesler duymasını tanımlıyor. Tinnitus bir rahatsızlık olarak kabul edilmese de yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Uzmanlar kulak çınlamasının altında bazı ciddi organ rahatsızlıklarının olabileceğini ifade ediyor.

Diapason uygulaması neler sunuyor?

Tinnitus probleminin giderilmesi için lazerli tedavi gibi bazı yöntemler mevcut. Fransız Diapason ise geliştirdiği uygulama ile kulak çınlamasını önemli ölçüde azaltacak bir terapi yöntemi bulduğunu belirtiyor.

Ayrıca Bkz. "Bebeğiniz için akıllı uyku sensörü "

CES 2019 fuarında tanıtımı yapılan Diaposon uygulaması 3-5 dakika arasında değişen mini oyunlarla kullanıcının etkileşimini sağlıyor. Ekranda oyunlarla etkileşim kurarken kulağın rahatsız olduğu frekans ve bant genişliğine göre ses sinyalleri üretiliyor.

Günlük olarak sunulan birkaç oyunu sürekli oynayarak en az iki hafta sonra kulak çınlamasının azaltılması konusunda önemli sonuçlar elde edilebiliyor. Diaposon pek çok kulak çınlaması uzmanı ile birlikte çalışarak uygulamasını geliştirmiş. Ayrıca Fransa sağlık ve ilaç kurumundan da medikal cihaz onayı alınmış.

Diaposon uygulaması Android ve iOS platformlarına sunuldu ancak henüz global erişimde olmayabilir. Ücretsiz bir deneme modu olan uygulama aylık 12.5 Avro veya yıllık 149 Avro ücret talep ediyor. Abonelikler site üzerinden yapılırsa fiyatlar bu şekilde ancak uygulama içerisinde yapılırsa kesinti gereği bir miktar daha yüksek tutulmuş.

Diaposon: Google Play II App Store

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Informed 4 ay en beğenilen
Beenim sadece sağ kulağımda vardı 2 sene içinde giderek arttı şiddeti. 3 farklı doktorda çeşitli ilaçlar denedik ama başarılı olmadı. En son gittiğim doktor sorunu boynumda gördü ve fizik tedaviye sevk etti. Kuru iğne tedavisiyle boynumun sağ tarafındaki spazm çoğunlukla giderildi ve tinnitus çoğunlukla geçti diyebilirim.
Tabi bildiğiniz üzere bu tinnitus denen illet baş ağrısı gibi birşey yani çok fazla şey sebep olabiliyor. Benimki gibi boyun spazmındansa veya TMJ denen eklemdeki bozukluktansa vb. tedavisi var. Ancak yüksek ses veya basınç kaynaklı kulak ve/veya beyin hücresi hasarındansa şuanlık yok. Bende sorunumun kaynağı bulunmadan önce hep kalıcı hasar var sanıyordum, internette aratınca neredeyse bütün sonuçlar kalıcı hasar üzerine çünkü. Ilaçların etki etmemeside bendeki umutsuzluğu arttırmıştı tabi.
Sizlerede boş yerine umut aşılamak istemem ama konusunda uzman doktora görünmekte fayda var demek isterim. Coğu KBB cinin bu geniş aralıktaki hastalık sebeplerini bilmediğini deneyimlemiş oldum.
Umarım iyileşirsiniz.
Beenim sadece sağ kulağımda vardı 2 sene içinde giderek arttı şiddeti. 3 farklı doktorda çeşitli ilaçlar denedik ama başarılı olmadı. En son gittiğim doktor so...
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Informed 4 ay en beğenilen
Beenim sadece sağ kulağımda vardı 2 sene içinde giderek arttı şiddeti. 3 farklı doktorda çeşitli ilaçlar denedik ama başarılı olmadı. En son gittiğim doktor sorunu boynumda gördü ve fizik tedaviye sevk etti. Kuru iğne tedavisiyle boynumun sağ tarafındaki spazm çoğunlukla giderildi ve tinnitus çoğunlukla geçti diyebilirim.
Tabi bildiğiniz üzere bu tinnitus denen illet baş ağrısı gibi birşey yani çok fazla şey sebep olabiliyor. Benimki gibi boyun spazmındansa veya TMJ denen eklemdeki bozukluktansa vb. tedavisi var. Ancak yüksek ses veya basınç kaynaklı kulak ve/veya beyin hücresi hasarındansa şuanlık yok. Bende sorunumun kaynağı bulunmadan önce hep kalıcı hasar var sanıyordum, internette aratınca neredeyse bütün sonuçlar kalıcı hasar üzerine çünkü. Ilaçların etki etmemeside bendeki umutsuzluğu arttırmıştı tabi.
Sizlerede boş yerine umut aşılamak istemem ama konusunda uzman doktora görünmekte fayda var demek isterim. Coğu KBB cinin bu geniş aralıktaki hastalık sebeplerini bilmediğini deneyimlemiş oldum.
Umarım iyileşirsiniz.
Beenim sadece sağ kulağımda vardı 2 sene içinde giderek arttı şiddeti. 3 farklı doktorda çeşitli ilaçlar denedik ama başarılı olmadı. En son gittiğim doktor so...
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Yanıtla +7
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PrestigeMan 4 ay
Şuan bile çınlıyor!! 7/24 saat allah için yardım edin.
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MonitörKertenkelesi 4 ay
Uygulamanın ismi: Diapason for tinnitus
DH'nin verdiği link: play.google.com/...
Henüz 13 kişi kullanmış ve ilk yazılan yorum da bir Türk'den:
Gencay Çelik
10 Ocak 2019
Sizin yüzünüzden kulağım patladı uygulamayı indirmeyin sağlınızı kaybedersiniz.
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İtalyada ilticacı 4 ay
ben italya'dayım
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PrestigeMan 4 ay
Ben kulak çınlamasını 11 seneden beri çekiyorum. Para buldukça özellere'de gittim çözüm yolu bulamadım.
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agent1453 4 ay PrestigeMan
Benim sol kulağımda 5 ay kadar sürekli çınlama var,11 yıl nasıl dayandın ben çıldırıyorum:D,araştırmalarıma göre kafa hacamatı iyi geliyormuş,kafa için gittim ilk olacaksan sırttan olman gerekir kanı temizler sonrasında kafadan hacamat daha etkili olur dedi sırttan 70 tlye bursada hacamat oldum(istanbulda'oturuyorum),15-20 gün sonra kafadan ol dedi,bugünlerde gitmeyi düşünüyorum,ha birde kulak çubuğu kullandıktan sonra oluştu bu çınlama.
2 Yanıt Yanıtla
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MyCoDeR 4 ay
Bir kaç yıl önce gece sandelye'de oturup film izliyodum boynum sola doğru çevriliydi. Bi anda sol kulağımda cınlama başladı başıma bi iğne saplanır gibi oldu. Daha öncede olmuştu bazen bir kaç saniye sonra bazende ertesi gün geçiyodu. Bu seferki öyle değildi tam 1 hafta geceleri kulağımda bu sesle uyumaya çalıştım ve sesin kalıcı olma olasılığı bile beni çıldırtmaya yeterliydi gündüz dışarıda sesin yüksek olduğu yerlerde duyulmuyodu seviniyodum galiba geçti diye sonra sessiz olan bi yerde veya akşam evde tekrar başlıyodu. Bi gece arkadaşımla dışarıda bira içiyodum o sıra sol kulağım ateş gibi yandı ve o ses gitti sebebi neydi nası geçti hiç bi fikrim yok ama malesef unutamıyorum ve bi daha olur diye çok korkuyorum acayip sinir bozucu bi rahatsızlık.
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İtalyada ilticacı 4 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

bu ilacın bana biraz etkisi oldu en azından çınlamaya karşı alıştırıyor.
gün içerisinde neredeyse hissetmiyorum, gecede fena değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Turkforce 4 ay
@Ekrem71,
Aldığın kaynağı incelemeye gerek duymuyorum da bildiğin yazının tamamı saçmalık.
Tinnutus hayali sesler değil hastanın gerçekten duyduğu kulak içerisinde oluşan sesler.
Rahatsızlık olarak kabul ediliyor hatta tedavisi olmayanlar kategorisinde.
Yaşam kalitesini etkileyen hastalıklardan biri olarak kabul ediliyor.
Baş ağrısı denilen şey bile çoğu zaman saatler içerisinde geçebilirken 7/24 huzursuzluk veren bir durum nasıl rahatsızlık olarak kabul edilmiyormuş?
Lazer tedavisi vs. de deneme amaçlı yapılan bazı kişilerde sorunu hafifleten bir tedavi şekli.
Kan sulandırıcı kas gevşetici vs. gibi ilaçlarla denemeler yapılıyor şansınız varsa geçiyor yoksa ömür boyu çekiyorsunuz.
Ayrıca bu uygulamanın yaptığı yapan hali hazırda uygulamalar mevcut olduğu gibi işitme cihazı gibi kulağınıza takıp çınlama ile aynı frekansı üreten cihazlar da mevcut.
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Spider_hip 4 ay
Madem böyle bir şey yapıyorsun tek seferde satıp bitirsene, sanki kotaları gidiyor, hasta insanlar üstünden aylık para kazanmaya çalışmak nasıl bir vicdansızlık. Epilepsi içinde böyle salak sistem bir uygulama çıkarttılar, sanki çok bir işe yarıyormuş gibi nabız artınca etrafa haber verecekmiş. Bir de bronz, silver, gold üyelikler vardı onda, hani tam namussuzlar.
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ahmetbmyo 4 ay
Kardeş insanların sağlık bulma umutları üzerin den dönen pazar canavara ve kimsenin umrunda değil sen iyileşmiş sin amaç para ve pazar çok acımasız Allah hepsinin belasını versin
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Informed 4 ay en beğenilen
Beenim sadece sağ kulağımda vardı 2 sene içinde giderek arttı şiddeti. 3 farklı doktorda çeşitli ilaçlar denedik ama başarılı olmadı. En son gittiğim doktor sorunu boynumda gördü ve fizik tedaviye sevk etti. Kuru iğne tedavisiyle boynumun sağ tarafındaki spazm çoğunlukla giderildi ve tinnitus çoğunlukla geçti diyebilirim.
Tabi bildiğiniz üzere bu tinnitus denen illet baş ağrısı gibi birşey yani çok fazla şey sebep olabiliyor. Benimki gibi boyun spazmındansa veya TMJ denen eklemdeki bozukluktansa vb. tedavisi var. Ancak yüksek ses veya basınç kaynaklı kulak ve/veya beyin hücresi hasarındansa şuanlık yok. Bende sorunumun kaynağı bulunmadan önce hep kalıcı hasar var sanıyordum, internette aratınca neredeyse bütün sonuçlar kalıcı hasar üzerine çünkü. Ilaçların etki etmemeside bendeki umutsuzluğu arttırmıştı tabi.
Sizlerede boş yerine umut aşılamak istemem ama konusunda uzman doktora görünmekte fayda var demek isterim. Coğu KBB cinin bu geniş aralıktaki hastalık sebeplerini bilmediğini deneyimlemiş oldum.
Umarım iyileşirsiniz.
Yanıtla +7
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Informed 4 ay en beğenilen
Beenim sadece sağ kulağımda vardı 2 sene içinde giderek arttı şiddeti. 3 farklı doktorda çeşitli ilaçlar denedik ama başarılı olmadı. En son gittiğim doktor sorunu boynumda gördü ve fizik tedaviye sevk etti. Kuru iğne tedavisiyle boynumun sağ tarafındaki spazm çoğunlukla giderildi ve tinnitus çoğunlukla geçti diyebilirim.
Tabi bildiğiniz üzere bu tinnitus denen illet baş ağrısı gibi birşey yani çok fazla şey sebep olabiliyor. Benimki gibi boyun spazmındansa veya TMJ denen eklemdeki bozukluktansa vb. tedavisi var. Ancak yüksek ses veya basınç kaynaklı kulak ve/veya beyin hücresi hasarındansa şuanlık yok. Bende sorunumun kaynağı bulunmadan önce hep kalıcı hasar var sanıyordum, internette aratınca neredeyse bütün sonuçlar kalıcı hasar üzerine çünkü. Ilaçların etki etmemeside bendeki umutsuzluğu arttırmıştı tabi.
Sizlerede boş yerine umut aşılamak istemem ama konusunda uzman doktora görünmekte fayda var demek isterim. Coğu KBB cinin bu geniş aralıktaki hastalık sebeplerini bilmediğini deneyimlemiş oldum.
Umarım iyileşirsiniz.
Yanıtla +7
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ahmetbmyo 4 ay
Ekrem ç haberi yazarken Google translate değilde kendi kendine ingilizceni kullan bu haber olmamış
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