Kulak çınlamasına uygulama tabanlı terapi

Halk arasında kulak çınlaması olarak da bilinen Tinnitus; insanların çınlama, cızırtı, uğultu gibi hayali sesler duymasını tanımlıyor. Tinnitus bir rahatsızlık olarak kabul edilmese de yaşam kalitesini ciddi anlamda etkileyebiliyor. Uzmanlar kulak çınlamasının altında bazı ciddi organ rahatsızlıklarının olabileceğini ifade ediyor.
Diapason uygulaması neler sunuyor?
Tinnitus probleminin giderilmesi için lazerli tedavi gibi bazı yöntemler mevcut. Fransız Diapason ise geliştirdiği uygulama ile kulak çınlamasını önemli ölçüde azaltacak bir terapi yöntemi bulduğunu belirtiyor.Ayrıca Bkz. "Bebeğiniz için akıllı uyku sensörü "
CES 2019 fuarında tanıtımı yapılan Diaposon uygulaması 3-5 dakika arasında değişen mini oyunlarla kullanıcının etkileşimini sağlıyor. Ekranda oyunlarla etkileşim kurarken kulağın rahatsız olduğu frekans ve bant genişliğine göre ses sinyalleri üretiliyor.
Günlük olarak sunulan birkaç oyunu sürekli oynayarak en az iki hafta sonra kulak çınlamasının azaltılması konusunda önemli sonuçlar elde edilebiliyor. Diaposon pek çok kulak çınlaması uzmanı ile birlikte çalışarak uygulamasını geliştirmiş. Ayrıca Fransa sağlık ve ilaç kurumundan da medikal cihaz onayı alınmış.
Diaposon uygulaması Android ve iOS platformlarına sunuldu ancak henüz global erişimde olmayabilir. Ücretsiz bir deneme modu olan uygulama aylık 12.5 Avro veya yıllık 149 Avro ücret talep ediyor. Abonelikler site üzerinden yapılırsa fiyatlar bu şekilde ancak uygulama içerisinde yapılırsa kesinti gereği bir miktar daha yüksek tutulmuş.
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Tabi bildiğiniz üzere bu tinnitus denen illet baş ağrısı gibi birşey yani çok fazla şey sebep olabiliyor. Benimki gibi boyun spazmındansa veya TMJ denen eklemdeki bozukluktansa vb. tedavisi var. Ancak yüksek ses veya basınç kaynaklı kulak ve/veya beyin hücresi hasarındansa şuanlık yok. Bende sorunumun kaynağı bulunmadan önce hep kalıcı hasar var sanıyordum, internette aratınca neredeyse bütün sonuçlar kalıcı hasar üzerine çünkü. Ilaçların etki etmemeside bendeki umutsuzluğu arttırmıştı tabi.
Sizlerede boş yerine umut aşılamak istemem ama konusunda uzman doktora görünmekte fayda var demek isterim. Coğu KBB cinin bu geniş aralıktaki hastalık sebeplerini bilmediğini deneyimlemiş oldum.
Umarım iyileşirsiniz.
Tabi bildiğiniz üzere bu tinnitus denen illet baş ağrısı gibi birşey yani çok fazla şey sebep olabiliyor. Benimki gibi boyun spazmındansa veya TMJ denen eklemdeki bozukluktansa vb. tedavisi var. Ancak yüksek ses veya basınç kaynaklı kulak ve/veya beyin hücresi hasarındansa şuanlık yok. Bende sorunumun kaynağı bulunmadan önce hep kalıcı hasar var sanıyordum, internette aratınca neredeyse bütün sonuçlar kalıcı hasar üzerine çünkü. Ilaçların etki etmemeside bendeki umutsuzluğu arttırmıştı tabi.
Sizlerede boş yerine umut aşılamak istemem ama konusunda uzman doktora görünmekte fayda var demek isterim. Coğu KBB cinin bu geniş aralıktaki hastalık sebeplerini bilmediğini deneyimlemiş oldum.
Umarım iyileşirsiniz.