Kulaklık ile müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için yeni bir proje, "Elroy"









Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar ile arada fiziksel bağlantı olmadan kulaklık vasıtasıyla müzik ya da telefon görüşmesi yapılmasına imkan sağlayan Elroy, Kickstarter üzerinde başlatılan en son ve yenilikçi projelerden biri olarak gösteriliyor.

Kickstarter üzerinde Rob Honeycutt tarafından başlatılmış bir proje olan Elroy, Bluetooth teknolojisi üzerinden çalışan bir aracı görevini görüyor. Akıllı cep telefonları, müzik çalarlar ya da tablet bilgisayarlar ile Bluetooth 2.1 üzerinden bağlantı kuran Elroy, 30 metre mesafeye kadar arada fiziksel bağlantı olmadan kulaklık ile müzik ya da telefon görüşmesi yapılmasına imkan sağlayabiliyor.

Oldukça şık ve kulaklıkları taşıyabilecek manyetik bir yapıya sahip olan cihaz, 50x20x8mm boyutlar ve sadece 1.9 gram ağırlık ile oldukça yüksek taşınabilirlik seviyesine sahip. Bağlandığı cihazlar için kumanda görevini de görebilen Elroy, kullanıcılarına 5 saat konuşma, 100saat bekleme süresi sunabiliyor. Yedi ayrı cihaza aynı anda hizmet verebilen aparat, üzerinde ayrıca MicroUSB,3.5mm bağlantı portları ve mikrofon yer alıyor. Site üzerinde yapılacak 79$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor durumda olan aparat, yüksek ses kalitesi sunabiliyor.

Farklı işlemler için kontrol tuşlarını da üzerinde barındıran Elroy, site üzerinde başlatılırken konan 30,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 123 bağış ile 10,293$'lık kısmını toplamış durumda. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen Elroy projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürün hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/363428889/bluetooth-earbuds-w-magnetic-docking-made-in-usa

http://www.kickstarter.com/projects/363428889/bluetooth-earbuds-w-magnetic-docking-made-in-usa