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Kulaklık ile müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için yeni bir proje, "Elroy"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kulaklık ile müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için yeni bir proje,

Bluetooth teknolojisine sahip cihazlar ile arada fiziksel bağlantı olmadan kulaklık vasıtasıyla müzik ya da telefon görüşmesi yapılmasına imkan sağlayan Elroy, Kickstarter üzerinde başlatılan en son ve yenilikçi projelerden biri olarak gösteriliyor.
Kickstarter üzerinde Rob Honeycutt tarafından başlatılmış bir proje olan Elroy, Bluetooth teknolojisi üzerinden çalışan bir aracı görevini görüyor. Akıllı cep telefonları, müzik çalarlar ya da tablet bilgisayarlar ile Bluetooth 2.1 üzerinden bağlantı kuran Elroy, 30 metre mesafeye kadar arada fiziksel bağlantı olmadan kulaklık ile müzik ya da telefon görüşmesi yapılmasına imkan sağlayabiliyor.
 
Kulaklık ile müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için yeni bir proje,
 
Kulaklık ile müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için yeni bir proje,
Oldukça şık ve kulaklıkları taşıyabilecek manyetik bir yapıya sahip olan cihaz, 50x20x8mm boyutlar ve sadece 1.9 gram ağırlık ile oldukça yüksek taşınabilirlik seviyesine sahip. Bağlandığı cihazlar için kumanda görevini de görebilen Elroy, kullanıcılarına 5 saat konuşma, 100saat bekleme süresi sunabiliyor. Yedi ayrı cihaza aynı anda hizmet verebilen aparat, üzerinde ayrıca MicroUSB,3.5mm bağlantı portları ve mikrofon yer alıyor. Site üzerinde yapılacak 79$ bağış ile Ağustos ayında elde edilebiliyor durumda olan aparat, yüksek ses kalitesi sunabiliyor.
Farklı işlemler için kontrol tuşlarını da üzerinde barındıran Elroy, site üzerinde başlatılırken konan 30,000$ hedefin bitimine 29 gün kala 123 bağış ile 10,293$'lık kısmını toplamış durumda. Başarıya ulaşmasına büyük şans verilen Elroy projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyerek, ürün hakkında çok daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz. 
http://www.kickstarter.com/projects/363428889/bluetooth-earbuds-w-magnetic-docking-made-in-usa 
 
Kulaklık ile müzik dinlemek ve telefon görüşmesi yapmak için yeni bir proje,

http://www.kickstarter.com/projects/363428889/bluetooth-earbuds-w-magnetic-docking-made-in-usa Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
kablosuz, ama kablolu kulaklık.Güzel proje!
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Lockheed 6 yıl
Prequel
Daha iyisi var. Kablosuz kulakiçi kulaklık.http://gadgetsin.com/koss-striva-tap-true-in-ear-wifi-wireless-headphones.htm

Evet çok iyi bence de :) Senin o gösterdiğin cihazın fiyatı 500$... Ayrıca tükenmiş...
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DH Misafiri 6 yıl
1:15 güzelmiş
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sertacarslan 6 yıl
Haber başlığı "ağızla yemek yemek" gibi bir şey olmuş. Habere baktıran şey haberin kendisi değil, "bu da neymiş ki?" dedirten fotoğraf seçimi.
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Böyle bişey zaten çoktandır vardı...Hatta türkiyede satışta olan bir ürün.Radyosu var,hem telefonla konuşup hep telefondaki müzikleri hemde telefondan bağımsız olarak hafıza kartı takıp mp3 çalar olarakta kullanılabiliyor...mesajları,twitter ve facebook güncellemelerinide görebiliyorsunuz...

Linki unutmuşum :) sonymobile.com/...
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emmrree1990 6 yıl
Yapiştir hs-3000'i
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Prequel 6 yıl
Daha iyisi var. Kablosuz kulakiçi kulaklık.
gadgetsin.com/...
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meego 6 yıl
samsung hs-3000den farkını ne hiç...,neyi yenilikçi bunun ya
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
İyide bunun neresi yeni?
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the_hornet 6 yıl
Fotoğraftaki abla da düğüm olmuş çözülmüyor. ona da bir çözüm bir zahmet...
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