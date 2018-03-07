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Kullanıcıdan Microsoft’a 600 milyon dolarlık tazminat davası

Zorlayıcı Windows 10 yükseltme teklifleri nedeniyle dizüstü bilgisayarının kullanılamaz hale geldiğini iddia eden kullanıcı Microsoft aleyhine 600 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un Windows 10 yükseltme stratejisi kapsamında Windows 7 ve 8 kullanıcılarını zorlayan uygulamalar hayata geçirmesi çokça eleştiri almıştı. Windows 10 ücretsiz yükseltme kampanyası sona erdi ancak eleştiriler dinmedi.

Yarım milyar dolardan fazla

New Mexico eyaletinde Frank K. Dickman adında bir kullanıcı geçtiğimiz ay Microsoft aleyhine suç duyurusunda bulundu. Dickman zorlayıcı Windows 10 yükseltme programı sonrasında Asus marka dizüstü bilgisayarının bir anda kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Tüm Windows 7 verilerini sildiği için de geri döndürme yapamadı.

Ayrıca Bkz. "İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak"

Kullanıcı Asus’un güvenilmez bir firma olduğu için orijinal Windows 7 kopyasını kendisine sağlayabilmekten uzak olduğunu bu bakımdan Microsoft’un gerekli OEM sürümünü kendisine vermesini talep ediyor.

Eğer Microsoft ve Satya Nadella 30 gün içerisinde Windows 7 OEM sürümünü kendisine sağlamazsa bu kez 600 milyon dolarlık tazminat davasına dönüşmesini istiyor. Meblağ oldukça yüksek.

Microsoft’un bu suçlamaya nasıl cevap vereceği merak konusu ancak böyle bir durumda ilk olarak satıcı firmanın soruna çözüm bulması beklenir. Bu bakımdan davanın kabul edilmesi biraz zor görünüyor.

 

http://www.guru3d.com/news-story/man-sues-microsoft-for-600m-after-failed-windows-upgrade-bricked-his-pc.html Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Adamın Microsoft'a karşı olan dimdick duruşunu takdir ettim :D
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sniper23 1 yıl
Elemanın soyad efsane imiş.
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Redunay 1 yıl
Soyadının hakkını veriyor helal olsun. Ülkemizede böyle taş.lı adamlar lazım.
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Artunç 1 yıl
Adam haklı bence. Sonuç ne olur bilmem ama soyadının hakkını vermiş.
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bkaakco 1 yıl
Windows 10'u şahsen beğeniyorum, bilgisayarı hazır olan herkese de tavsiye derim. Ancak yükseltmeyi insanların gözüne sokmak doğru bir şey değil. İsteyen yükseltir, isteyen yükseltmez. Abartmanın bir anlamı yok.
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tobepeople 1 yıl
Ben kesin kazanacağımı bildiğim tazminat davası için 70.000 liralık dava açabildim ,çünkü devlet baba bunun için de para istiyor diğer her şey de olduğu gibi. Onun için bile 2000 liraya yakın para ödemek gerekiyor. Bir de 700 milyon dolarlık açtığımızı düşünelim 2 milyon dolar mı ödemem lazımdı. Bu kadar yüksek dava açabildiğine göre ya adamdan para istemiyorlar dava açması için ya da adam çok zengin...
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hacı.basat 1 yıl
Adam tamamen haklı ama hakkını alabilmesi koruyabilmesi için yasalar yetersiz, mevcut yasalar bu gibi durumlarda sadece satıcının haklarını koruyor. Satın aldığınız ürün can kayıplarına bile yol açsa ürün bedelinin size geri ödenmesinden öte bir şey almak mümkün değil. Doğru bir uygulama mı? değil ama malesef şu an uygulama bu.
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Spider_hip 1 yıl
Microsoft'un zorla yükseltmesi ile veri kaybetmesi dolayısıyla tazminat istemesini anlarım ama Win7 Oem i alsa ne olacak, niye istiyor anlayamadım. Burada önemli olan microsoftun bir ara her gün her gün hayır demene rağmen, tekrar tekrar win10 a geçirmeye çalışması. Son hafta ise hayır demene rağmen bilgisayarı açık bırakıp uzaklaştıysan bir kaç saat sonra otomatik olarak geçirmeye kalktı. Çoğu insanlar ve firmalar verilerini bu yüzden kaybetti. Win 10, istatistiklerle microsoftun çıkarttığı en başarısız işletim sistemi oldu. İlk kez bir işletim sistemi değil bedava verilmesine rağmen, üstüne zorla verilmesine rağmen, seneler geçmesine rağmen, artık laptopların %90 ı ile de zorla satılmasına rağmen sahip olduğu kullanım oranlarıyla bunu çok açık ve net bir şekilde gösteriyor. Microsoft çok garip bir firma oldu çıktı. İnternet explorer rezaletini bir türlü sonlandırmadılar. Hatta onu da dayatmaya çalışıyorlar ama bir chrome dan, firefoxdan feyz almak yok. Hala kod algılama konusunda 5-6 sene geriden geliyor. Tüm tasarımcılar onun yüzünden ekstre 40 takla atarak kod yazmak zorunda kalıyor. Şaka gibi. Ben hala o veri kayıpları yüzünden nasıl binlerce dava açılmadığına şaşırıyorum zaten.
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alito 1 yıl
Tıpkı soyadı gibi 3'ün 1'ini verir gönderirler.
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frostburn 1 yıl
Muhtemelen microsoft davayı kazanır ve karşı tazminat davası ile adamın donuna kadar alırlar.
Kimse kusura bakmasın 600m dolar nedir yahu , adamın binlerce bitcoini mi kaybolmuş , hisse senedleri mi batmış bu güncellemeler yüzünden?
Düpedüz fırsatçılık.
not : dava zaten açılmamış , adama oem disk verip sulh yoluna giderler.He açılırsa o adamın vay haline.
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fuckulteli 1 yıl
Bu arkadaş orijinal bir Windows 7 kopyasını bilgisayarına kurduğu zaman, zaten bilgisayara gömülü oem lisansı bulmuyor mu?
Hem ayrıca Windows 7 lisans anahtarı bilgisayarın altında yazmıyor mu? Yazıyor. (8 ile yazmamaya başladı)
Zoraki yükseltmelerden şikayetçi olmasını anlıyorum, bu sırada silinen verilerin yaşattığı zararı da anlıyorum.
Adamın Asus'la bir alıp veremediği var.
Haberde kaçırdığım bir nokta olabilir, benzer şeyleri yaşasam DH forumda çözümünü bulurdum.
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MustafaC53 1 yıl
Traşş.
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