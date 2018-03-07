Kullanıcıdan Microsoft’a 600 milyon dolarlık tazminat davası

Microsoft’un Windows 10 yükseltme stratejisi kapsamında Windows 7 ve 8 kullanıcılarını zorlayan uygulamalar hayata geçirmesi çokça eleştiri almıştı. Windows 10 ücretsiz yükseltme kampanyası sona erdi ancak eleştiriler dinmedi.

Yarım milyar dolardan fazla

New Mexico eyaletinde Frank K. Dickman adında bir kullanıcı geçtiğimiz ay Microsoft aleyhine suç duyurusunda bulundu. Dickman zorlayıcı Windows 10 yükseltme programı sonrasında Asus marka dizüstü bilgisayarının bir anda kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Tüm Windows 7 verilerini sildiği için de geri döndürme yapamadı.

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Kullanıcı Asus’un güvenilmez bir firma olduğu için orijinal Windows 7 kopyasını kendisine sağlayabilmekten uzak olduğunu bu bakımdan Microsoft’un gerekli OEM sürümünü kendisine vermesini talep ediyor.

Eğer Microsoft ve Satya Nadella 30 gün içerisinde Windows 7 OEM sürümünü kendisine sağlamazsa bu kez 600 milyon dolarlık tazminat davasına dönüşmesini istiyor. Meblağ oldukça yüksek.

Microsoft’un bu suçlamaya nasıl cevap vereceği merak konusu ancak böyle bir durumda ilk olarak satıcı firmanın soruna çözüm bulması beklenir. Bu bakımdan davanın kabul edilmesi biraz zor görünüyor.