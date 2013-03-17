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Kullanıcılar, sahip oldukları dijital içerikleri iTunes Store'dan satabilecekler

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Kullanıcılar, sahip oldukları dijital içerikleri iTunes Store'dan satabilecekler

Geçtiğimiz aylarda ülkemizde de açılan dünyanın en büyük dijital mağazası iTunes Store'da yeni bir dönem yakında başlayacak gibi görünüyor. Apple'ın başvurusunu Temmuz 2012 yılında yaptığı patente göre iTunes Store'dan kullanıcılar, kendilerine ait olan dijital içerikleri, diğer kullanıcılara satabilecek.

Şu anda A1 statütüsünde olan patente göre kullanıcılar, bir süre sahip oldukları dijital içerikleri (örneğin elektronik kitap, müzik, film ya da yazılım uygulaması gibi) direk başka bir kullanıcıya transfer edebilecek. Lisans hakları bazında gerçekleşecek transfer sonrasında satıcının dijital içeriği kullanma lisansı alıcı tarafına aktarılarak; dijital içeriği sadece alıcının kullanması sağlanacak.

Ancak sistemde çeşitli kısıtlamalar yok değil. Örneğin bir kullanıcının sahibi olduğu dijital içeriği, bir başka kimseye transferi edebilmesi için, içeriği bir süre kullanmış olması ve taban ücreti belirtmesi gerekiyor. Ayrıca kullanıcının sistemi ne sıklıkla kullandığı da kontrol edilen parametrelerden biri. Bu parametre sayesinde Apple, transfer sistemin ticari bir faaliyet haline getirilmesinin önüne geçmiş olacak.

Benzer bir transfer sistemiyle ilgili Amazon'un koruma altına alınmış bir patent sistemi bulunuyor. Fakat iki transfer arasında temel bir farklılık bulunuyor. Şöyle ki; Apple'ın sisteminde transfer direk kullanıcılar arasında gerçekleşiyor. Ancak Amazon'un sisteminde ise transfer merkez mağazası üzerinden gerçekleşiyor. Bu farktan ötürü Apple'ın başvurusunu yaptığı sistemin ilerleyen yıllarda koruma altına alınıp B1 statüsüne yükseltilmesi olası gözüküyor.

Diğer taraftan Apple'ın bu sistemi şu anki Apple ID'leri birleştirmek için geliştirmiş olması da muhtemel görünüyor. Bilindiği gibi birçok Apple kullanıcısı, iCloud için farklı bir ID, App Store için farklı bir ID ya da iTunes Store hesabı için farklı ID kullanıyor. Haliyle ortaya birden fazla ID çıkıyor ki bu da kullanıcıların biraz sıkıntı çekmesine sebep oluyor. Ancak Apple, bu durum için herhangi bir çözüm sunmuş değil.

Fakat geçtiğimiz yıllarda Tim Cook, kendisine konuyla ilgili gönderilen bir maile, "Apple mühendisleri Apple ID'lerin sorunsuzca birleştirilmesini sağlayacak bir sistem arayışı içinde." şeklinde cevap vererek bu sorunun giderileceğini müjdelemişti. Kim bilir belki de haberimize konu olan sistem, Apple ID'lerin birleştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların sonucu.


<a href="http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&amp;Sect2=HITOFF&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-adv.html&amp;r=5&amp;p=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;d=PG01&amp;S1=(apple.AS.+AND+20130307.PD.)&amp;OS=an/apple+and+pd/3/7/2013&amp;RS=(AN/apple+AND+PD/20130307)"><strong>USPTO</strong></a> Yorum Yaz
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mehmetoguzderin 6 yıl
Dijital 2. El mi o.O
Dünya değişiyor.
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digimon52 6 yıl
fikrimi caldilar bildigin trade sistemi :(
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*GameOver* 6 yıl digimon52
digimon52

fikrimi caldilar bildigin trade sistemi :(

Patentini alsaydın forum t.r.i.l.y.o.n.e.r olurdu


Edit sansür
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logitech_5 6 yıl
İnternetten korsan olarak indirdiginiz ya da satin aldiginiz seyleri satabilecginizi dusunmediniz umarim. Burda bahsedilen daha cok kisisel olan insanlarin kendi muziklerini kitaplarini satmasi amaciyla kurulmus bir sistem gibi. Diger urunlerin zaten telif haklari baska kisilere ait bunlari tekrar satmak mantiksiz olurmus gibi duruyor
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cellman406 6 yıl logitech_5
logitech_5
İnternetten korsan olarak indirdiginiz ya da satin aldiginiz seyleri satabilecginizi dusunmediniz umarim. Burda bahsedilen daha cok kisisel olan insanlarin kendi muziklerini kitaplarini satmasi amaciyla kurulmus bir sistem gibi. Diger urunlerin zaten telif haklari baska kisilere ait bunlari tekrar satmak mantiksiz olurmus gibi duruyor

Hayır, burada ondan bahsetmiyor. Dikkat ederseniz kullanma lisansının satışından bahsedilmiş. Satan kişinin bir daha kullanamaması sağlanacakmış.
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teramit 6 yıl
O kadar heveslenmeyin ticari acidan kendilerini saglama almadan boyle hamleler yapmazlar
kendisi film satiyor iken sizin de satmaniz birtakim limitlerle olur heryere herkese satamayabilirsiniz
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Erasmus78 6 yıl
acmtncy
film ve müzik şirketleri buna ne der acaba?

Muhtemelen onlar da satışlardan komisyon alacaklardır.
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peacemackers 6 yıl
hadi hayırlısı bakalım
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acmtncy 6 yıl
film ve müzik şirketleri buna ne der acaba?
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Miasmus 6 yıl
Bu olay 10 yılın devrimi olur. Geleceği belirler.
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haymatloshan 6 yıl
Şahane düşünce.
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reverse.angle 6 yıl
Çok güzel bir düşünce. Sırf bu yüzden film almıyordum. Eğer gerçekleştirilirse alıp izlediğim filmi satarak gereğinden fazla masrafa girmekten de kurtulurum.
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cellman406 6 yıl
Vay be. Yani itunesstoredan film aldık, veya kitap aldık onu satabilecek miyiz(yani kendi kullanım haklarımızı)? Çok güzel olur bu ikinci el ekitap falan
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