Kullanıcıların yarısı YouTube’u hayatlarında daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek için kullanıyorlar

Hiç şüphesiz pek çok çoğumuz gündelik hayatlarımızda kafamıza takılan soru işaretlerini gidermek adına sık sık YouTube’dan yardım alıyoruz. Hatta bazen aklımızdaki soru işaretlerini gidermeyi de geçerek, daha önce hiç yapmamış olduğumuz şeyleri öğrenebilmek için bile YouTube’dan medet umabiliyoruz. Tıpkı bozulan bir cihazımızı nasıl tamir edebileceğimizi araştırmak veya yapmayı bilmediğimiz bir yemeğin tarifini öğrenebilmek için kısa bir YouTube araması yapmak gibi.

Bu konuda yalnız olduğunuzu veya yaptığınızın utanç verici bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Pew Araştırma Merkezi’nin yaklaşık 4,500 Amerikalı ile gerçekleştirdiği araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre YouTube kullanıcılarının %51'i hayatlarında daha önce yapmayı hiç denememiş oldukları şeyleri öğrenmek için Youtube’dan yardım alıyorlar. YouTube kullanıcısı olmayan ve yalnızca siteyi ziyaret eden internet kullanıcıları hesaba katıldığına bu rakamlar Amerika’daki yetişkinlerin %35'ine tekabül ediyor. Yani bu demek oluyor ki, nasıl kravat bağlanabileceğini veya 3 malzemeyle nasıl çikolatalı kek yapılabileceğini araştıran tek kişi siz değilsiniz.

Aşağıdaki görselde YouTube’daki arama çubuğuna “how to?” (nasıl) yazdığınızda karşılaşabileceğiniz en popüler arama sonuçları yer alıyor. Sonuçlara bakarak pek çok kullanıcının slime yapmak, kravat bağlamak, çizim yapmak ve daha pek çok beceriyi kazanmak için sık sık YouTube araması yaptığını görebiliyoruz.

Öte yandan tabii ki kullanıcıların YouTube'u kullanmalarının tek sebebi yeni şeyler öğrenmek, yepyeni beceriler kazanmak değil. Araştırmada yer alan katılımcılardan %28’i YouTube'u yalnızca vakit öldürmek için kullandıklarını, %19’luk bir kesim ise yeni bir ürün alacaklarında kullanıcı yorumlarından yararlanmak ve ürünü daha detaylı görmek için YouTube’dan yardım aldıklarını belirtiyor.

https://www.theverge.com/2018/11/7/18071992/youtube-pew-study-education-news-childrens-videos