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Kullanıcıların yarısı YouTube’u hayatlarında daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek için kullanıyorlar

Pew Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre kullanıcıların %51'i Youtube'u daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek, yeni beceriler kazanmak için kullanıyorlar.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
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sosyal medya
Zeynep Yolcu
Yazar
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Hiç şüphesiz pek çok çoğumuz gündelik hayatlarımızda kafamıza takılan soru işaretlerini gidermek adına sık sık YouTube’dan yardım alıyoruz. Hatta bazen aklımızdaki soru işaretlerini gidermeyi de geçerek, daha önce hiç yapmamış olduğumuz şeyleri öğrenebilmek için bile YouTube’dan medet umabiliyoruz. Tıpkı bozulan bir cihazımızı nasıl tamir edebileceğimizi araştırmak veya yapmayı bilmediğimiz bir yemeğin tarifini öğrenebilmek için kısa bir YouTube araması yapmak gibi.
Bu konuda yalnız olduğunuzu veya yaptığınızın utanç verici bir şey olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira Pew Araştırma Merkezi’nin yaklaşık 4,500 Amerikalı ile gerçekleştirdiği araştırmada ortaya çıkan sonuçlara göre YouTube kullanıcılarının %51'i hayatlarında daha önce yapmayı hiç denememiş oldukları şeyleri öğrenmek için Youtube’dan yardım alıyorlar. YouTube kullanıcısı olmayan ve yalnızca siteyi ziyaret eden internet kullanıcıları hesaba katıldığına bu rakamlar Amerika’daki yetişkinlerin %35'ine tekabül ediyor. Yani bu demek oluyor ki, nasıl kravat bağlanabileceğini veya 3 malzemeyle nasıl çikolatalı kek yapılabileceğini araştıran tek kişi siz değilsiniz.
Aşağıdaki görselde YouTube’daki arama çubuğuna “how to?” (nasıl) yazdığınızda karşılaşabileceğiniz en popüler arama sonuçları yer alıyor. Sonuçlara bakarak pek çok kullanıcının slime yapmak, kravat bağlamak, çizim yapmak ve daha pek çok beceriyi kazanmak için sık sık YouTube araması yaptığını görebiliyoruz.
Kullanıcıların yarısı YouTube’u hayatlarında daha önce hiç yapmamış oldukları şeyleri öğrenmek için kullanıyorlar
 
Öte yandan tabii ki kullanıcıların YouTube'u kullanmalarının tek sebebi yeni şeyler öğrenmek, yepyeni beceriler kazanmak değil. Araştırmada yer alan katılımcılardan %28’i YouTube'u yalnızca vakit öldürmek için kullandıklarını, %19’luk bir kesim ise yeni bir ürün alacaklarında kullanıcı yorumlarından yararlanmak ve ürünü daha detaylı görmek için YouTube’dan yardım aldıklarını belirtiyor.
Araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.theverge.com/2018/11/7/18071992/youtube-pew-study-education-news-childrens-videos Yorum Yaz
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EyeCoral 6 ay en beğenilen
Bana televizyonu unutturdu, saçma sapan diziler yerine pek çok güzel şey öğreniyorum.
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Umutcan 6 ay
Ben de şahsen maddi imkanlar yüzünden gidemeyeceğim yerleri gezmek için kullanıyorum, çok güzel gezi videoları var.
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crazywinner3 6 ay
Youtube'da gerçekten çok yararlı videolar ve kanallar var. Gereksiz kanalları engelleyip düzgün kanallara abone olursanız oldukça yararlı bir platform.
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1BilimAdamı 6 ay
Çok güzel eğitici, hobisel(do it yourlelf), belgeseller, bağımsız geliştiriciler, müzik, nasıl vidoları var ama belki youtube un eğlence gaming zevk challange videoları ayrı bir bölüme alınsa daha düzenli olur. Bazen bu ne alaka dediğim birşey öneriliyor. Şahsen şu aralar "german with Jenny" langfocus creative channel ve kurgestragt adlı kanallara sardım.
Edit. 140journos
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EyeCoral 6 ay en beğenilen
Bana televizyonu unutturdu, saçma sapan diziler yerine pek çok güzel şey öğreniyorum.
Yanıtla +17
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Emin KOÇ 6 ay
Her gün yaptığın bir işin videosunu aratmak ve izlemek mantıksız olurdu herhalde.
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Sipihr 6 ay
Telefonu göt cebine koyanlar için mi üretildi acaba
Gerçekten düşünüyorum ama ne için üretildi aklıma gelmiyor.
Bir ara kavisli ekranlı akıllı telefonlar üretilmişti sessizce yok oldular.
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Umutcan 6 ay
Ben de şahsen maddi imkanlar yüzünden gidemeyeceğim yerleri gezmek için kullanıyorum, çok güzel gezi videoları var.
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alemburda34 6 ay
Doğru kullanıldığında herşey çok faydalı
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crazywinner3 6 ay
Youtube'da gerçekten çok yararlı videolar ve kanallar var. Gereksiz kanalları engelleyip düzgün kanallara abone olursanız oldukça yararlı bir platform.
Yanıtla +9
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