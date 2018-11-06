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YouTube videolarını "pencere modunda oynatma özelliği" Chrome’da nasıl kullanılır?

"Pencere içinde pencere" modunda video oynatma özelliği sonunda Chrome'a geldi. Pencere içinde pencere özelliği nasıl kullanılır? YouTube videoları küçük pencerede nasıl açılır?
6 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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YouTube videolarını
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Bilgisayarlar için Google Chrome’a yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte videolar için “pencere içinde pencere” isimli özellik geldi. Bu özellik, uzun zamandır Opera’da bulunan videoyu küçük pencerede oynatma özelliği ile aynı şekilde çalışıyor.


Herhangi bir HTML5 video oynatıcıdan video izlerken videoyu sekmeden ayırabilir ve bilgisayarınızda başka bir sekmede takılırken bile videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Üstelik Chrome’u alta alsanız bile video tepede kalmaya devam edecek.

Pencere içinde pencere özelliği Chrome’da nasıl kullanılır?

Pencere içinde pencere özelliğini kullanmak oldukça kolay. Bu özelliği kullanabilmek için Chrome sürümünüzün 70 ve üzerinde olması gerekiyor. Sürümü sorgulamak ve güncelleştirme yapmak için Yardım > Chrome Hakkında sayfasına gidip sürümü kontrol edebilir ve güncel değilse güncelleştirme yapabilirsiniz.

YouTube videolarını

Sağ tık > "Pencere içinde pencere"

Chrome 70 sürümünün yüklü olduğu tarayıcıda herhangi bir video izlerken videoya sağ tıklayıp “Pencere içinde pencere” isimli seçeneğe tıklayarak videoyu minik bir pencerede açabilirsiniz.

YouTube videolarını

Youtube videoları küçük pencerede nasıl açılır?

YouTube’da videolara sağ tıkladığınız zaman YouTube’un kendi menüsü ile karşılaşacaksınız. “Pencere içinde pencere” modunu aktif edeceğiniz menüyü açmak için ekrana iki defa sağ tıklamak gerekiyor. Herhangi bir YouTube videosu oynatılırken ekrana iki kez sağ tıkladığınızda açılan menüden "Pencere içinde pencere" seçeneğini seçtiğinizde video küçük pencerede açılacak.

Ayrıca Bkz. "Beş arka kameralı Nokia 9'un görselleri yayınlandı"

Küçük pencerede açılan videoyu köşelerinden tıklayarak büyütüp ve küçültebilirsiniz. Videoyu pencere moduna aldığımızda asıl sekmedeki video kapanıyor. Bu sayede düşük seviyedeki PC’lerin performansını negatif olarak etkilemeyecek. Şuan için az sayıda oynatıcıda kullanılan bu özellik, ilerleyen dönemde tüm HTML5 oynatıcılarda kullanılabilecek.

Pencere içinde pencere modunda önemli bir sorun bulunuyor. YouTube'da oynatılan bir video bittikten sonra, sıradaki videoya otomatik olarak geçince küçük pencerede siyah görüntü kalıyor. Bu esnada video arkaplanda oynuyor ve ses geliyor. Bu sorunu gideren bir güncelleme yayınlanacaktır.

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DH Misafiri 6 ay
Aylardır Yandex Browser'da olan özellik. Google Yandex'in izinden gidiyor...
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infom@n 6 ay
Firefox???
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ERIKCI 6 ay
opera'da sadece youtube değil oynatılan herhangi bir video için kullanılabiliyor fareyle videonun orta üstüne gelince ortaya çıkan düğmeye tıklamanız yeterli.
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simbilli 6 ay ERIKCI
Chrome'da da tüm videolar açılıyor, dikkatli okuyun haberi.
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Y-ZiyA 6 ay
Telefon donanım kapasiteleri azken, telefon üreticileri multi-tasking nedir, telefon multi tasking e uygun bir cihaz değildir. Aynı anda tek task yeter size diyorlardı. Bilmem neden fikir değiştirdiler...
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redoano 6 ay
kurun operayi, tum videolari pencerede oynatin :)
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Amd64x2 6 ay
Nihayet
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