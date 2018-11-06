YouTube videolarını "pencere modunda oynatma özelliği" Chrome’da nasıl kullanılır?

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Bilgisayarlar için Google Chrome’a yeni bir güncelleme geldi. Güncelleme ile birlikte videolar için “pencere içinde pencere” isimli özellik geldi. Bu özellik, uzun zamandır Opera’da bulunan videoyu küçük pencerede oynatma özelliği ile aynı şekilde çalışıyor.



Herhangi bir HTML5 video oynatıcıdan video izlerken videoyu sekmeden ayırabilir ve bilgisayarınızda başka bir sekmede takılırken bile videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Üstelik Chrome’u alta alsanız bile video tepede kalmaya devam edecek.

Pencere içinde pencere özelliği Chrome’da nasıl kullanılır?

Pencere içinde pencere özelliğini kullanmak oldukça kolay. Bu özelliği kullanabilmek için Chrome sürümünüzün 70 ve üzerinde olması gerekiyor. Sürümü sorgulamak ve güncelleştirme yapmak için Yardım > Chrome Hakkında sayfasına gidip sürümü kontrol edebilir ve güncel değilse güncelleştirme yapabilirsiniz.

Sağ tık > "Pencere içinde pencere"

Chrome 70 sürümünün yüklü olduğu tarayıcıda herhangi bir video izlerken videoya sağ tıklayıp “Pencere içinde pencere” isimli seçeneğe tıklayarak videoyu minik bir pencerede açabilirsiniz.

Youtube videoları küçük pencerede nasıl açılır?

YouTube’da videolara sağ tıkladığınız zaman YouTube’un kendi menüsü ile karşılaşacaksınız. “Pencere içinde pencere” modunu aktif edeceğiniz menüyü açmak için ekrana iki defa sağ tıklamak gerekiyor. Herhangi bir YouTube videosu oynatılırken ekrana iki kez sağ tıkladığınızda açılan menüden "Pencere içinde pencere" seçeneğini seçtiğinizde video küçük pencerede açılacak.

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Küçük pencerede açılan videoyu köşelerinden tıklayarak büyütüp ve küçültebilirsiniz. Videoyu pencere moduna aldığımızda asıl sekmedeki video kapanıyor. Bu sayede düşük seviyedeki PC’lerin performansını negatif olarak etkilemeyecek. Şuan için az sayıda oynatıcıda kullanılan bu özellik, ilerleyen dönemde tüm HTML5 oynatıcılarda kullanılabilecek.

Pencere içinde pencere modunda önemli bir sorun bulunuyor. YouTube'da oynatılan bir video bittikten sonra, sıradaki videoya otomatik olarak geçince küçük pencerede siyah görüntü kalıyor. Bu esnada video arkaplanda oynuyor ve ses geliyor. Bu sorunu gideren bir güncelleme yayınlanacaktır.