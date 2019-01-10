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Kullanılmış elektrikli bisiklet bataryaları akıllı ısıtıcılara hayat verecek

Elektrikli bisikletler yapıları gereği güçlü bataryalara ihtiyaç duyuyor. Fransız Lancey girişimi bu bataryaların kullanım ömrünü dolduranlarını kendi akıllı ısıtıcılarında kullanacak.
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün çevre kirliliği adına en büyük sorunlardan birisi kullanılmış bataryalar. Eskiyen ve çoğu ömrünü dolduran bataryaların büyük kısmı geri dönüştürülmeden doğaya bırakılıyor ve ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Kullanılmış bataryaları farklı projelerde değerlendirmek isteyen girişimler mevcut. Bunlardan birisi Lancey.

Çevreye zarar vermeyecek

CES 2019 fuarına katılan Fransız girişim Lancey normalde güneş enerjisi veya farklı enerji kaynaklarını kullanan akıllı ısıtıcılar tasarlıyor. Girişim ikinci nesil akıllı ısıtıcılarında kullanılmış bataryalara yer vereceğini duyurdu.

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Fransa’nın önemli elektrikli bisiklet kiralama platformlarından Fluow ile iş birliği yapan Lancey, belirli bir kullanım süresini dolduran elektrikli bisiklet bataryalarını alacak ve akıllı ısıtıcılarında enerjiyi depolamak için kullanacak.

Akıllı telefonlar ile kontrol edilebilen bu ısıtıcılara böylece sürekli yeni bir batarya temin etme ihtiyacı da ortadan kalkacak. Girişim 900W ve 1200W bataryaların ısıtıcılarda kullanılacağını belirtiyor. En erken Eylül ayında ilk kullanılmış bataryaların tedarik edileceği ve akıllı ısıtıcıların piyasaya sürüleceği açıklandı.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/lancey-radiator-recycled-bike-batteries/ Yorum Yaz
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