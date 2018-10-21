Küresel ısınmanın etkileri her alanda kendini gösteriyor: Arpa üretimi düşecek

Kaliforniya Üniversitesi ile Doğu Anglia Üniversitesi tarafından yapılan ve Nature'da yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliklerine bağlı olarak arpa üretimi de azalacak. Böylece dünya genelindeki bira fiyatları artacak. Bilim insanları, hava durumu hareketlerinin, dünyanın 34 farklı bölgesinden elde edilen arpa hasadı üzerindeki etkilerini inceledi. Sonraki aşamada ise biranın ham maddesi arpanın hasadının azalmasının, dünya çapındaki bira fiyatlarına ve üretimine yansıması göz önünde bulunduruldu.

Araştırmaya göre, iklimsel değişimlere bağlı gelişen olumsuz şartlar yüzünden dünya genelinde arpa üretimi %17'ye kadar azalacak. Bu, dünya çapındaki bira üretiminin 29 milyon litre azalacağı anlamına geliyor. Bu sayı, ABD'nin 1 yıllık toplam bira tüketimine eşit.

Yeni arpa türleri üretmek sorunu çözebilir

Bira üzerine etkinlikler düzenleyen Alman Bira Akademisi'nin sahibi Markus Raupach ise çok karamser değil: "Şu aralar İngiltere'de yükselişte olan bir trend de yeni arpa türleri geliştirmek. Yeni nesil arpaların verimliliği pek yüksek olmasa da kuraklığa karşı müthiş bir dayanıklılık sergiliyorlar. Böylece uzun vadede iklim değişikliklerinin sonuçlarına karşı önlem alınabilir."

Araştırmaya göre, kuraklık sonucunda görülebilecek olası bira kıtlığından en fazla etkilenecek ülkelerin başında 1,4 milyar nüfuslu Çin var. Çin, aynı zamanda en çok bira tüketilen ülkelerden biri. Profesör Dabo Guan'ın tahminlerine göre olası fiyat artışlarında en büyük etkiyi Çekya, Polonya ve Estonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri hissedecek.

Tek sorun bu değil

İklim değişimlerinin sebep olduğu sorunlar maalesef sadece bira fiyatlarını etkilemeyecek. Uzun vadede tüm gıda maddelerine bu olumsuzlukların yansıması bekleniyor. İklim uzmanı D. Guan diyor ki: "Hava durumundaki aşırılık devam ederse o zaman lüks gıda maddeleri ya çok pahalı olacak ya da hiç bulunmayacak. Elbette bu insanların ölümüne yol açmayacak. Ancak yaşam kalitesini ciddi oranda sınırlayacak ve sosyal dengeyi bozacak. Belki bu araştırmamız, insanları kendine getirir ve çok geç olmadan iklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmalarını sağlar."

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