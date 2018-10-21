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Küresel ısınmanın etkileri her alanda kendini gösteriyor: Arpa üretimi düşecek

Küresel ısınmaya bağlı olarak gelişen kuraklık, arpa hasadını da vurdu. Bu da dünyada en çok tüketilen içecek olan bira üretimini olumsuz etkileyecek. Detaylar haberimizde...
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Kaliforniya Üniversitesi ile Doğu Anglia Üniversitesi tarafından yapılan ve Nature'da yayınlanan araştırmaya göre, iklim değişikliklerine bağlı olarak arpa üretimi de azalacak. Böylece dünya genelindeki bira fiyatları artacak. Bilim insanları, hava durumu hareketlerinin, dünyanın 34 farklı bölgesinden elde edilen arpa hasadı üzerindeki etkilerini inceledi. Sonraki aşamada ise biranın ham maddesi arpanın hasadının azalmasının, dünya çapındaki bira fiyatlarına ve üretimine yansıması göz önünde bulunduruldu. 
Araştırmaya göre, iklimsel değişimlere bağlı gelişen olumsuz şartlar yüzünden dünya genelinde arpa üretimi %17'ye kadar azalacak. Bu, dünya çapındaki bira üretiminin 29 milyon litre azalacağı anlamına geliyor. Bu sayı, ABD'nin 1 yıllık toplam bira tüketimine eşit. 

Yeni arpa türleri üretmek sorunu çözebilir 

Bira üzerine etkinlikler düzenleyen Alman Bira Akademisi'nin sahibi Markus Raupach ise çok karamser değil: "Şu aralar İngiltere'de yükselişte olan bir trend de yeni arpa türleri geliştirmek. Yeni nesil arpaların verimliliği pek yüksek olmasa da kuraklığa karşı müthiş bir dayanıklılık sergiliyorlar. Böylece uzun vadede iklim değişikliklerinin sonuçlarına karşı önlem alınabilir."
Araştırmaya göre, kuraklık sonucunda görülebilecek olası bira kıtlığından en fazla etkilenecek ülkelerin başında 1,4 milyar nüfuslu Çin var. Çin, aynı zamanda en çok bira tüketilen ülkelerden biri. Profesör Dabo Guan'ın tahminlerine göre olası fiyat artışlarında en büyük etkiyi Çekya, Polonya ve Estonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri hissedecek.

Tek sorun bu değil 

İklim değişimlerinin sebep olduğu sorunlar maalesef sadece bira fiyatlarını etkilemeyecek. Uzun vadede tüm gıda maddelerine bu olumsuzlukların yansıması bekleniyor. İklim uzmanı D. Guan diyor ki: "Hava durumundaki aşırılık devam ederse o zaman lüks gıda maddeleri ya çok pahalı olacak ya da hiç bulunmayacak. Elbette bu insanların ölümüne yol açmayacak. Ancak yaşam kalitesini ciddi oranda sınırlayacak ve sosyal dengeyi bozacak. Belki bu araştırmamız, insanları kendine getirir ve çok geç olmadan iklim değişikliğine karşı bir şeyler yapmalarını sağlar."

https://www.dw.com/tr/biraseverlere-k%C3%B6t%C3%BC-haber/a-45953005 Yorum Yaz
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infom@n 7 ay en beğenilen ALKaraca
Zorla okutuyoruz !!!
Okuyacaksın !!!
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Soul741 7 ay ALKaraca
okumak istemezsen okumazsın, bu kadar basit. Mevzu bahis yalnızca bira üretimi değil, aynı zamanda küresel ısınmayla alakalı. Haberi bile tam okumamışsın.
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İstinyeBoy 7 ay ALKaraca
Bu tür haberleri seven kişiler de var okumak zorunda değilsin , hayırlı haber derken din hakkında bir gelişme mi oluyor ki adam onu yazsın . Hayret ediyorum gerçekten
Bu tür haberleri seven kişiler de var okumak zorunda değilsin , hayırlı haber derken din hakkında bir gelişme mi oluyor ki adam onu yazsın . Hayret ediyorum ge...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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cabriyo 7 ay
atın ölümü arpadan olsun
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ouzqan 7 ay
sonumuz hayrolsun ne diyeyim.
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fuckulteli 7 ay
Eleştiriye dayanamayıp haber başlığını değiştiren dik duruşlu(!), tarafsız haber sitesi.
Eleştirenler biraya tahammül edemiyor diye başlık değişiyor. Biraya övgü yok bir şey, övmesinler de zaten ama bu yapılan da omurgasızlık hani.
Ortada olmayan yerli araba haberlerine devam. Ben diyorum ki bir yere yakın konumlanmak yerine eşit mesafede kalın. Birilerinin gönlü olacak diye işler yapmayın.
İnternete RTÜK denetimi falan gelmeden üye denetimi sağ olsun RTÜK denetimini aratmıyor. Yarın videolarınızı da eleştirirler (eleştirsinler ama değişiklik dayatmasınlar) videolara da sansür, biip gelir.
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smart1978 7 ay
Cografik olarak genedel guneye dogru ekvatoral iklime megil daha fazla iken neden Avrupanin Guneyi degil de Dogusu etkilenecek diyor cok ilginc ...
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dede17 7 ay
İçkijiciler her şekilde ritülerini gerçekleştirir. Ayinlerini yaparlar, yaşam stillerini satarlar sosyal medya sağsolun
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ddsmurat 7 ay
Bira içen düşünsün
Önemli olan yem fiyatı artması
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Jeopol 7 ay
Su tatsiz tuzsuz seyi nasil icerler hic aklim almiyor.
O kadar guzel alkol varken niye bira?
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Seyrim 7 ay
Bira bulmazsak ayran içeriz.. O daha çok kafa yapıyor..
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gambit666 7 ay
alkolden korkmayın la. avrupada ki gibi 50 kuruş olsa hepiniz bizden çok içersiniz
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interwap 7 ay
Bi suyu bulalımda
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