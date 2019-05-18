LED ışıklar gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabilir

LED teknolojisi evimizde kullandığımız ışıklardan tutun da, ekranlara kadar birçok alanda kullanılıyor ve başta düşük güç tüketimi olmak üzere birçok avantajları da beraberinde getiriyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, LED ışıkların gözlerimiz üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya çıkardı.

Görme yetisini zayıflatabilir

Fransa Ulusal Sağlık, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği Ajansı'nın (ANSES) yeni bir raporunda , LED ışıklara sürekli maruz kalmamızın, gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabileceği belirtiliyor. Ajans tarafından yayınlanan rapor, LED'in potansiyel olarak "fototoksik" olabileceğinden bahsediyor ve bu da retinal hücrelerin kaybına ve ayrıca görme keskinliğinin azalmasına yol açabileceği anlamına geliyor.

Araştırmada ayrıca, LED ışığına yüksek yoğunlukta maruz kalmanın, retina dokusunun yaşlanmasını hızlandırabileceğini ve görme yetisinde zayıflamaya yol açacağına da dikkat çekilmiş. Bu araştırmadan bir süre önce de, akıllı telefonlarımızdan yayılan mavi ışığın sadece körlüğü hızlandırmakla kalmayacağı aynı zamanda uyku düzenimizi de bozabileceği iddia ediliyordu.

https://news.sky.com/story/led-lights-can-cause-irreversible-damage-to-eyes-experts-warn-11721469