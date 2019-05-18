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LED ışıklar gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabilir

Fransa Ulusal Sağlık, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği Ajansı tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre LED ışık teknolojisi, düşündüğümüz kadar sağlıklı olmayabilir.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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LED teknolojisi evimizde kullandığımız ışıklardan tutun da, ekranlara kadar birçok alanda kullanılıyor ve başta düşük güç tüketimi olmak üzere birçok avantajları da beraberinde getiriyor. Ancak yapılan yeni bir araştırma, LED ışıkların gözlerimiz üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini ortaya çıkardı.

Görme yetisini zayıflatabilir

Fransa Ulusal Sağlık, Gıda, Çevre ve İş Güvenliği Ajansı'nın (ANSES) yeni bir raporunda , LED ışıklara sürekli maruz kalmamızın, gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabileceği belirtiliyor. Ajans tarafından yayınlanan rapor, LED'in potansiyel olarak "fototoksik" olabileceğinden bahsediyor ve bu da retinal hücrelerin kaybına ve ayrıca görme keskinliğinin azalmasına yol açabileceği anlamına geliyor.
Araştırmada ayrıca, LED ışığına yüksek yoğunlukta maruz kalmanın, retina dokusunun yaşlanmasını hızlandırabileceğini ve görme yetisinde zayıflamaya yol açacağına da dikkat çekilmiş. Bu araştırmadan bir süre önce de, akıllı telefonlarımızdan yayılan mavi ışığın sadece körlüğü hızlandırmakla kalmayacağı aynı zamanda uyku düzenimizi de bozabileceği iddia ediliyordu.

https://news.sky.com/story/led-lights-can-cause-irreversible-damage-to-eyes-experts-warn-11721469 Yorum Yaz
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qoqoCAN 3 hf. en beğenilen
Bu ülkede hayatımız kaymış, göz mü kaldı?
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Etzell 3 hf. yeni yorumcu
Yahu arkadaş akşam haberlerinde tv'de izleyip gelip burada haber yapmayın.iyice baydı bu editörler,onedio mu burası kardeşim ?
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Umutcan 2 hf.
Yapacak birşey var mı bu saatten sonra? Herşey led oldu artık. İster OLED, ister LCD backlight'ı olsun Telefon ekranına,
monitöre, TV'ye bakıyorsanız zaten o beyaz ışığı yiyorsunuz. Odamda led ampul var fakat sıcak sarı renk kullanıyorum beyaz aydınlatma sevmem.
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DH Misafiri 2 hf.
boş bir haber, fransızlar ne zamandan beri böyle işlerle uğraşıyor?
garip araştırmaları isviçreli bilim adamlarına bırakın lütfen.
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karayulun 2 hf. DH Misafiri
bu tür haberleri avrupalı araştırmacılardan değil de kuzey amerikalı araştırma kuruluşlarından duymaya alışmış olmak, kalıplaşmış algılar oluşturmamalı. merkez olacak bir yer var ise o da dünyadır. bir kıta ya da ülke olmamalı. neden japon araştırma kuruluşlarının haberleri çıkmıyor? çünkü oluşturulmuş bir amerikan algısı ve basın egemenlikleri var.
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mekan54 2 hf.
Memleket te faydalı bişey kalmadı mı?
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SEO-Uzmanı 3 hf.
LED TV & OLED TV izlemeye devam edin :)
bende plazma var :D
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feveran 3 hf.
kaynak çevirisi düzgün yapılmamış. led teknolojisiyle ilgili bir sorun yok. cihazların ekranındaki ışıklardan bahsetmiş sadece
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madmahmutd 3 hf.
Ben zamanında ışık kirliliği konusu için Gaziantep'e gitmiştim okul ile. Orada bu konuyu işlemiştik. Özellikle mavi ışık çok tehlikelidir. Melatonin seviyenizi düşürür. Gözlere zararlıdır. 4000K küsür ve altını kullanmanızı öneriyorum. Alttaki linkde de moon light yazan 4100K ve altı özellikle akşamları mümkünse her zaman kullanılmalı.
Şuradan renk sıcaklığına bakabilirsiniz.
cinema5d.com/...
Bu da benim derlediğim oynamalar yaptığım sayfamdan bir yazı.
facebook.com/...
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Vega 2 hf. madmahmutd
Kullandığım Duracell LED ampul 6500 K cool white özelliğe sahip.
Sizce bir zararı var mı?
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WB 3 hf.
Haberde yanlislik olabilir, bahsedilen zararli isik 6500k dedigimiz piyasada beyaz isik diye tabir edilen maviye kacan LED urunler, 2700-3000k kullanmakta fayda var ama turkler olarak evimizde nedense coguniukla beyaz isik tercih ediyoruz..
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Spider_hip 3 hf. WB
Valla bende evdeki lambaları beyaz ledlerle değiştirmiştim. Diğerleri karanlık, flu geliyor. Şimdi kıllandım yani.
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Tripton55 3 hf. yeni yorumcu
Nefes almak bile zarar Nefes !
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byrupi 3 hf.
Haber olsun diye yapılmış bi haber.
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Etzell 3 hf. yeni yorumcu
Yahu arkadaş akşam haberlerinde tv'de izleyip gelip burada haber yapmayın.iyice baydı bu editörler,onedio mu burası kardeşim ?
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