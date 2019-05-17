Tesla, park halindeyken yanan araçların ardından, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı

Bu hatfa başında Hong Kong'daki bir Tesla Model S aracın belirli bir neden olmadan yandığı iddia edilmişti. Aracın bir apartmanın otoparkındayken birden bire alev aldığı belirtilirken, şirket son bir ayda gelen bu ikinci yanma olayından sonra, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı.

Tesla soruşturmalara devam ediyor

https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-battery-management-update-model-s-x-hong-kong/

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Hong Kong'da gerçekleşen olan,'daki benzeri olaydan sadece üç hafta sonra meydana geldi. Tesla, konuyu araştırmak için Şangay'a bir ekip gönderdi vehalen devam etmekte olduğunu belirtiliyor. Şirket şimdilik yanan araçlarla ilgili ele alınması gereken bir sorun olduğunu kabul etmiyor ve otomobillerinin yanma ihtimalinin benzinli araçlara göreolduğunu ileri sürüyor.Tesla buna rağmen yeni biryayınladı ve konuyla ilgili olarak da: "Pili daha fazla korumaya ve pil ömrünü artırmaya yardımcı olmak için bugün yeni bir güncelleme yayınladık. Bu güncelleme ile Model S ve Model X araçlarındaki şarj ve termal yönetim ayarlarını değiştiriyoruz." açıklamasını yaptı. Bu yazılım güncellemesinin getirdiği, büyük olasılıkla aracın her bir akü hücresininve şarj seviyesini yönetme verimliliğini arttıracağı ifade ediliyor. Bu da aşırı şarj olasılığınıyardımcı olacak ve böylece lityum iyon akü paketlerininönleyecek.