Tesla, park halindeyken yanan araçların ardından, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı

Teknoloji Editörü
Bu hatfa başında Hong Kong'daki bir Tesla Model S aracın belirli bir neden olmadan yandığı iddia edilmişti. Aracın bir apartmanın otoparkındayken birden bire alev aldığı belirtilirken, şirket son bir ayda gelen bu ikinci yanma olayından sonra, yeni bir batarya güncellemesi yayınladı.
Tesla soruşturmalara devam ediyorHong Kong'da gerçekleşen olan, Şangay'daki benzeri olaydan sadece üç hafta sonra meydana geldi. Tesla, konuyu araştırmak için Şangay'a bir ekip gönderdi ve soruşturmanın halen devam etmekte olduğunu belirtiliyor. Şirket şimdilik yanan araçlarla ilgili ele alınması gereken bir sorun olduğunu kabul etmiyor ve otomobillerinin yanma ihtimalinin benzinli araçlara göre 10 kat daha az olduğunu ileri sürüyor.
Tesla buna rağmen yeni bir batarya güncellemesi yayınladı ve konuyla ilgili olarak da: "Pili daha fazla korumaya ve pil ömrünü artırmaya yardımcı olmak için bugün yeni bir güncelleme yayınladık. Bu güncelleme ile Model S ve Model X araçlarındaki şarj ve termal yönetim ayarlarını değiştiriyoruz." açıklamasını yaptı. Bu yazılım güncellemesinin getirdiği değişikliklerin, büyük olasılıkla aracın her bir akü hücresinin sıcaklığını ve şarj seviyesini yönetme verimliliğini arttıracağı ifade ediliyor. Bu da aşırı şarj olasılığını azaltmaya yardımcı olacak ve böylece lityum iyon akü paketlerinin ateş almasını önleyecek.
https://www.cnet.com/roadshow/news/tesla-battery-management-update-model-s-x-hong-kong/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bakalım daha ne bomba teknolojiler çıkacak.