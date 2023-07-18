Tam Boyutta Gör Dikey veya yatay yeşil çizgi sorunu, marka ve model fark etmeksizin akıllı telefonlarda yaşanan sorunlardan biri. OLED panelleri lazer kullanarak onarma, ekran sorunlarını çözmenin yeni bir yolu. Çin’de ortaya çıkan yeni makine, hem üreticilerin hem de tüketicilerin tasarruf etmesine yardımcı olacak.

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Yeni yöntem: Lazerle onarım

OLED paneller, excimer lazer tavlama (ELA) adı verilen, bir amorf silikon tabakasının yerleştirildiği ve ardından panelin tüm piksellerini birbirine bağlayan mikroskobik iletken kabloları oluşturmak için darbeli lazer kullanılarak polikristalin silikona dönüştürüldüğü bir işlem kullanılarak üretiliyor. Bu karmaşık kablo ağının herhangi bir parçası hasar gördüğünde ekranın bazı bölümlerinin arızalanmasına ve dikey yeşil veya pembe çizgi gibi görsel kusurların oluşmasına neden olabiliyor.

Ekranın çıkarılması, gücün kesilmesi gerekmiyor

OLED'in mikroskobik yapısını analiz etmek için güçlü bir mikroskop kullanan bir teknisyen tarafından çalıştırılan bu yeni makine, kırık tel izlerini onarmak ve yeniden biçimlendirmek için aynı lazer teknolojisini kullanıyor. Onarımlar genellikle koruyucu camın üst tabakası altındaki OLED panele yapışıkken ve panel çalışır durumdayken bile yapılabiliyor. Bu sayede teknisyen onarımın başarılı olup olmadığını anında görebiliyor.

Yalnızca OLED panellere uygulanabiliyor

Özellikle OLED panel kullanan akıllı telefonlarda ekran en pahalı bileşenlerden biri ve bir zarar geldiğinde onarımı maliyetli. Hem üretici hem de tüketici açısından fayda sağlayan bu makinenin çatlak veya çizik içeren tüm ekranları onarmadığını belirtmek gerek. Onarım işlemi, yalnızca OLED panellere uygulanabiliyor.

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Akıllı telefonların ekranları lazerle onarılacak: İşte o makine