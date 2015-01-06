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LED lambalarda maliyet düşüyor, verimlilik artıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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LED lambalarda maliyet düşüyor, verimlilik artıyor
Yavaş yavaş tercih edildiği alanlar genişleyen LED lambalar yüksek verimli oldukları gibi dayanıklılıkları ile de şimdiden evlerimize girmeye başladı. Zira temiz enerji üretmek kadar onu verimli harcamak da dünyamıza aynı derecede katkıda bulunacaktır.

ABD Enerji Birimine göre fiyatlar dramatik şekilde düşerken ve florasan lambaların üretim maliyetleri yakalanırken, verimlilik de neredeyse üç kat artacak.

Günümüzde standart 60 watt'lık bir ampul, watt başına 16 lümen ışık yayarken 1000 saatlik bir ömre sahip. Halojen bir lamba ise yine watt başına 20 lümen ışık yaymakta. Florasan lambalar ise bir watt için 67 lümen ışık üretirken 10 kat fazla ömürleri var.

Günümüzdeki LED aydınlatma ekipmanları ise watt başına 83 lümen aydınlatırken 30 kat fazla ömre sahip durumda. Bu rakamın 2020 yılına kadar 150 lümeni, sonrasındaki 20 yılda ise 200 lümeni geçeceği tahmin ediliyor. Anlayacağınız daha LED lambaların başlangıç aşamalarındayız.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. 

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DH Misafiri 4 yıl
LED ampul iyisi 11-12 wat 850 lümen var fiatlar 35- 40 tl arasi
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Sivarge 4 yıl
Keşke ülkemizdede daha fazla teşvik edilsede hızlı bir şekilde yayılsa. Doğru orantı yapılırsa,aydınlatmaya harcanan elektrik miktarı 4 kat azalır. Bu da oldukça büyük bir mebla. Ve sırf bunların vergisi düşürülerek böyle bir tasarruf yapılabilir ama nerde böyle akılcı devlet...
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SEO-Uzmanı 4 yıl
LED projektörleri için 2000 lümen lik lambayı yaptılar !
lamba için yapamıyorlar 1000 lümen lik lamba yapamıyorlar !!!
gel buradan yak hacı :D
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yalnizkimse 4 yıl SEO-Uzmanı
sanalpazar.com/...
buyrun hocam ilanlarıma göz atabilirsiniz, 9 watt 600 lumen 12 watt 900 lumen vermektedir,eğer doğru alana göre led ampul alırsanız faydasını fazlasıysa görürsünüz,uygun fiyata lede geçmek için ideal ürünler mevcut,led iyidir ya geçilmeyen her 1 gün zarardır diye düşünüyorum 20 milyon hane var 1-2 yıla almayan kalmayacak tekn. düşüncem şöyle gelişmesini beklemektense daha iyisi çıkıncaya kadar alıp tasarrufumu yaparım,
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Fenomenon 4 yıl
ledler şuan çok pahalı. parasına değmiyor.
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Surfer Rosa 4 yıl
Evimde ne olursa olsun bu tarz ürünlere yer vereceğim. Paramı verimlilik + sürdürülebilirlik üstüne harcayacağım.
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XQS 4 yıl
Renkleri hic hos olmuyor genellikle alisamiyor insan biraz daha gelismesi lazim
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Batuist 4 yıl
ledlerin parlaklıkıları bir süre sonra yarı yarıya düşüyor.. ömrü ne kadar çok olursa olsun
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WB 4 yıl
Philips hue tavsiye ederim ;)
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DaRKFoRCeS 4 yıl
elimden geldigi kadar tasarruf lambası kullanıyorum. Philips Daylight markalı bir lamba aldım. harbiden gün ışığı gibiydi.
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dost1984 4 yıl
1 senede bozulan ampullerinizi garanti kapsamında deiştirirsiniz.
ben kaç kez philips marka ampulleri değiştirdim.
halkımız biraz değil çok cahil
2 yıl garantili
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General. 4 yıl
İşyerine 30 adet 12W led aldım fakat işyerine pek uygun ışık sağlayamadı şimdilik ev için ideal.
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