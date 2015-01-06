LED lambalarda maliyet düşüyor, verimlilik artıyor

Günümüzdeki LED aydınlatma ekipmanları ise watt başına 83 lümen aydınlatırken 30 kat fazla ömre sahip durumda. Bu rakamın 2020 yılına kadar 150 lümeni, sonrasındaki 20 yılda ise 200 lümeni geçeceği tahmin ediliyor. Anlayacağınız daha LED lambaların başlangıç aşamalarındayız.

Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.





Yavaş yavaş tercih edildiği alanlar genişleyen LED lambalar yüksek verimli oldukları gibi dayanıklılıkları ile de şimdiden evlerimize girmeye başladı. Zira temiz enerji üretmek kadar onu verimli harcamak da dünyamıza aynı derecede katkıda bulunacaktır.ABD Enerji Birimine göre fiyatlar dramatik şekilde düşerken ve florasan lambaların üretim maliyetleri yakalanırken, verimlilik de neredeyse üç kat artacak.Günümüzde standart 60 watt'lık bir ampul, watt başına 16 lümen ışık yayarken 1000 saatlik bir ömre sahip. Halojen bir lamba ise yine watt başına 20 lümen ışık yaymakta. Florasan lambalar ise bir watt için 67 lümen ışık üretirken 10 kat fazla ömürleri var.

DH+ Windows 8.1:

http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/265bcdba-96c4-4ec7-94f0-a063eac78986

DH+ Windows Phone 8 ve 8.1:

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/dh/77c69e8b-c35f-48d6-a2fb-93f7c3abe4cd

DH+ iOS:

https://itunes.apple.com/tr/app/dh+/id785634862?mt=8

DH+ Android:

