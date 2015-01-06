LED lambalarda maliyet düşüyor, verimlilik artıyor

Kurucu ve Yayın Direktörü
ABD Enerji Birimine göre fiyatlar dramatik şekilde düşerken ve florasan lambaların üretim maliyetleri yakalanırken, verimlilik de neredeyse üç kat artacak.
Günümüzde standart 60 watt'lık bir ampul, watt başına 16 lümen ışık yayarken 1000 saatlik bir ömre sahip. Halojen bir lamba ise yine watt başına 20 lümen ışık yaymakta. Florasan lambalar ise bir watt için 67 lümen ışık üretirken 10 kat fazla ömürleri var.
Günümüzdeki LED aydınlatma ekipmanları ise watt başına 83 lümen aydınlatırken 30 kat fazla ömre sahip durumda. Bu rakamın 2020 yılına kadar 150 lümeni, sonrasındaki 20 yılda ise 200 lümeni geçeceği tahmin ediliyor. Anlayacağınız daha LED lambaların başlangıç aşamalarındayız.
Bu yazı DH+ Yayın Koordinatörü Gün Oksay tarafından yazılmış ve derginin Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır.
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lamba için yapamıyorlar 1000 lümen lik lamba yapamıyorlar !!!
gel buradan yak hacı :D
buyrun hocam ilanlarıma göz atabilirsiniz, 9 watt 600 lumen 12 watt 900 lumen vermektedir,eğer doğru alana göre led ampul alırsanız faydasını fazlasıysa görürsünüz,uygun fiyata lede geçmek için ideal ürünler mevcut,led iyidir ya geçilmeyen her 1 gün zarardır diye düşünüyorum 20 milyon hane var 1-2 yıla almayan kalmayacak tekn. düşüncem şöyle gelişmesini beklemektense daha iyisi çıkıncaya kadar alıp tasarrufumu yaparım,
ben kaç kez philips marka ampulleri değiştirdim.
halkımız biraz değil çok cahil
2 yıl garantili