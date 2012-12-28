LG, 1.15 kg ağırlığındaki Ultrabook modeli Z360'ı CES 2013 etkinliğinde sergileyecek

Her yıl olduğu gibi Las Vegas'da düzenlecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013), 8 ile 11 Ocak 2013 tarihleri arasında teknoloji meraklılarına kapılarını aralayacak. Onlarca üreticiye ve yüzlerce teknolojik ürüne ev sahipliği yapması beklenen büyük organizasyonun katılımcıları arasında LG de var. LG'nin, organizasyon kapsamında sergilemeyi planladığı yeni Ultrabook modeli Z360 ortaya çıktı.







13.6 mm kalınlığında ve sadece 1.15 kg ağırlığında tasarlanan Z360'a, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) ekran eşlik edecek. Renk gösterimi ve görüş açısı gibi kriterlerde iddialı olan ekran, 300-nit parlaklık seviyesi sunuyor.

Intel firmasının, 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği, üçüncü jenerasyon Core-i5 işlemcilerinin güç vereceği Z360, yüksek performans adına SATA-III arabirimli SSD ile donatılmış. Bu sayede Ultrabook'un, 8 saniyelik zaman zarfında açılabildiği bildiriliyor. Ultrabook, aynı zamanda kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di desteği de sunacak.



LG Z360 ile ilgili daha fazla bilgiye, Tüketici Elektroniği Fuarı başladığında erişmeyi umuyoruz.



http://www.pclaunches.com/notebooks/lg-to-display-z360-ultrabook-with-an-overall-thickness-of-just-13-6mm-at-ces-2013.php