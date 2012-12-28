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LG, 1.15 kg ağırlığındaki Ultrabook modeli Z360'ı CES 2013 etkinliğinde sergileyecek

6 yıl
549
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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LG, 1.15 kg ağırlığındaki Ultrabook modeli Z360'ı CES 2013 etkinliğinde sergileyecek
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Her yıl olduğu gibi Las Vegas'da düzenlecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2013), 8 ile 11 Ocak 2013 tarihleri arasında teknoloji meraklılarına kapılarını aralayacak. Onlarca üreticiye ve yüzlerce teknolojik ürüne ev sahipliği yapması beklenen büyük organizasyonun katılımcıları arasında LG de var. LG'nin, organizasyon kapsamında sergilemeyi planladığı yeni Ultrabook modeli Z360 ortaya çıktı.

13.6 mm kalınlığında ve sadece 1.15 kg ağırlığında tasarlanan Z360'a, 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) ekran eşlik edecek. Renk gösterimi ve görüş açısı gibi kriterlerde iddialı olan ekran, 300-nit parlaklık seviyesi sunuyor.
Intel firmasının, 22 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirdiği, üçüncü jenerasyon Core-i5 işlemcilerinin güç vereceği Z360, yüksek performans adına SATA-III arabirimli SSD ile donatılmış. Bu sayede Ultrabook'un, 8 saniyelik zaman zarfında açılabildiği bildiriliyor. Ultrabook, aynı zamanda kablosuz görüntü aktarım teknolojisi Wi-Di desteği de sunacak.
LG Z360 ile ilgili daha fazla bilgiye, Tüketici Elektroniği Fuarı başladığında erişmeyi umuyoruz.
LG, 1.15 kg ağırlığındaki Ultrabook modeli Z360'ı CES 2013 etkinliğinde sergileyecek
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http://www.pclaunches.com/notebooks/lg-to-display-z360-ultrabook-with-an-overall-thickness-of-just-13-6mm-at-ces-2013.php Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
ulan ne gevsek adamsın sen
sana yanında o bayanı değil elvan daltonla cobrasını verecekler
senın gibilere dolamasi lazım
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Stanislas Xavier 6 yıl
ekran umarım 13" ten küçük olamaz full hd için çok küçük bir boyut olur.
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Pokuchu 6 yıl
Ekran güzel duruyor çerçeve ne kadar ince..
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MxFxOx 6 yıl
klavye kullanışlı ise güzel ürün
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teknoforum-bs 6 yıl
Cihazın görünüöü hem çok hoş hemde hafif ama beni en çok 8 sn de açılması etkiledi süper yaa
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FERFEROS 6 yıl
Oldukça şık olmuş.
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
ulan ne gevsek adamsın sen
sana yanında o bayanı değil elvan daltonla cobrasını verecekler
senın gibilere dolamasi lazım
Yanıtla +4
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[__Zahid__] 6 yıl
Anasayfa haberleride konu disina donmus
1 Yanıt Yanıtla
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Zenci Forvet 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Anasayfa haberleride konu disina donmus

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ikista 6 yıl
ekran kaç inç haberde belirtilmemiş
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Psydia 6 yıl
İyi bari adam gibi bir ekran koymuslar.
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Hüsnü008 6 yıl
yanında bu bağyanı da versinler alırım
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