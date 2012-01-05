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LG, CES fuarı için ultrabook, laptop ve hepsi-bir-arada PC modellerini hazırlıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Görüntü teknolojileri konusundaki iddialı ürünlerini CES fuarında ziyaretçilere tanıtacak olan Güney Koreli LG firması, kişisel bilgisayar ürünleriyle de fuara çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Yeni ürünleri arasında kısa süre önce ilk bilgilerini sizlere aktardığımız Z330 / Z430 Ultrabook modlleri, P535 / A540 laptoplar ve 3D uyumlu V300 hepsi-bir-arada PC'ler bulunuyor. LG'nin televizyonlarında görmeye alıştığımız CINEMA 3D teknolojisini artık dizüstü modellerinde de görmeye başlayabiliriz.

LG'nin Z serisi Ultrabook modelleri Super Ultrabook olarak adlandırılıyor ve rakiplerinden 3 kat daha hızlı performans sunduğu belirtiliyor. Z330 modeli 13.3 inç HD ekran, Intel Sandy Bridge platformuna ait Core i7 işlemci, 10 saniyede tam açılış, 2 saniyede bekleme modundan uyanma, diğer modellerden 11 kat daha hızlı SATA3 SSD depolama çözümü sunuyor. Z330 modelinin kasası 12 inçlik laptopların boyutu ile aynı. 14.7mm incelik sunarken ağırlığı ise 1.21kg olarak belirlenmiş.

Z430 modeli ise yine 13 inç laptop kasası ile boyut olarak aynı olarak 14 inçlik ekran sunuyor. Intel Core i7 işlemci, 12 saniyede tam açılış, 500GB'a kadar SSD ve HDD çözümleri, 19.9mm inceliğik ve 1.5Kg ağırlık sunuyor.

P535 modeli ise 3D özelliklerine sahip bir notebook. 15.6 inç süper ince LED arka aydınlatmalı ekran, 24.1mm incelik, Intel Sandy Bridge platformuna ait Core i7 işlemci, NVIDIA GeForece GT 630M grafik birimi ve CINEMA 3D yetenekleriyle 2.2kg ağırlığında.

A540 modeli gözlüksüz 3D keyfini kullanıcılara sunan bir laptop. Intel Sandy Bridge platformuna ait Core i7 işlemci, 15.6 inç gözlüksüz 3D panele sahip Full HD LED ekran, 4.1 kanal SRS ses efektleri, CINEMA 3D teknolojisi, NVIDIA GT555M grafik birimi ve 3D düzenleme yazılımı A540 modelinin sunduğu özelliklerden.

LG V300 ise firmanın en iyi ekran teknolojisine sahip hepsi-bir-arada bilgisayarı. Intel Sandy Bridge platformuna ait Core i7 işlemci, 23 inç Full HD gözleri yormayan ekran, 178 dereceye kadar görüş açısı sunan IPS panel ile V300 modeli firmanın FPR teknolojisini ilk kez kullanan hepsi-bir-arada PC modeli olacak.

LG yeni modellerini CES fuarında görücüye çıkarırken 2012 yılı ilk çeyrek itibariyle piyasaya sürmüş olacak.

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Makarov06 7 yıl
LG A510 dan sonra birdaha lg mi
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mehmetferhat 7 yıl
Favorim A540. Donanımı baya iyi. Bu fuar markalar açısından baya bir zorlu geçeceğe benziyor. Herkes yavaş yavaş bombalarını patlatıyor.
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Hepsi bir arada olanından almayı çok istiyorum umarım bu özellikler artı uygun fiyat olur
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techraven 7 yıl
En çok V300 ü merak ettim açıkçası. FPR gözlüklü 3D + IPS panelli bir monitör süper olur.
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turbo-powwer 7 yıl
Gerçekten güzel ürünler çıkarıyor LG. Hepsi bir arada 3D PC sisini merak ettim doğrusu.
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müntekim 7 yıl
Haberde ballandıra ballandıra anlatıldığı gibiyse çok acayip şeyler bekliyor bizi
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Guest-F8946C419 7 yıl
Windows 8 çok yakışır :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
ultrabooklar güzel görünüyor, z430un 13inç gövdede 14 inç ekran sunması güzel incelik ve donanım olarak ta problem yok fakat alet büyüyünce ve güçlü işlemci olunca normal ultrabooklarda yaptıklarınızdan fazlasını yapmak istersiniz bu yüzden entegre gpu yetersiz gelir eğer intel harici gpu konusunda kesin bir kısıtlama yapmışsa umarım Lg bu modeli konseptin dışında tutup çok güçlü olmasa da entegre grafikten daha performanslı bir işlemci ile sunar
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