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LG E900: Windows Phone 7 ve 1.3GHz işlemcili akıllı telefon

8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Windows Phone 7 lansmanı öncesinde, üreticilerin yeni nesil telefonları arka arkaya gün ışığına çıkıyor. Yeni mobil işletim sisteminin, hem Android hem de iOS'dan daha iyi olacağını iddia eden LG'nin E900 isimli modeli de göründü. 3.7-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, 1.3GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

1GHz hızındaki Snapdragon işlemcili telefonlara göre daha iyi 2D ve 3D performansı sunacağı belirtilen telefonda GPS, HD video kaydı ve UMTS ile CDMA 3G bağlantısı gibi özelliklere de yer veriliyor. Işık ve yakınlık sensörleriyle donatılan LG E900'de miniUSB portu ve 3.5mm kulaklık girişleri de bulunuyor. İşte LG E900'ün bazı videoları;

Not: Videolar, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.


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Schwartzenius 6 yıl
WP, piyasayı kasıp kavurucak.
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DH Misafiri 6 yıl
lg e 900 modeli olan bu telefon da türkce destegi yok nasıl bir uygulama yapılabılır arkadaşlar
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draneun 7 yıl
herseyiyle mükemmel bir telefon 3 ay önce aldım çok memnunum ama benim alma amacım telefon almak değil üzerinde yazılım geliştirmek :) o yüzden eğer telefon alıcaksanız tavsiye etmiyorum
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DH Misafiri 7 yıl
ben aldım güzel telefon ama türkçe yazılımı yok ve olmayacağını söylüyolar tamamı ingilizce kullan mak zor oluyor
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DH Misafiri 8 yıl
mukkemel 1.3 ghz süper
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endulusi 8 yıl
ardaşlar fiyatı bırakın önce bu telefon Türkiyeye gelirmi , ne zaman gelir diye sorun bu tel gelene kadar 1-2 model hatta 3 model çıkar bi okadarıda duyrulur
(biraz abarttım ama öyle)
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darkaura 8 yıl
ghz yarisi telefonlarada sicradi. hadi hayirlisi.
yakinda bunlarinda benchmark haberleri, overclock yarismalari cikmaya baslar.
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lamarra 8 yıl
fiyatı çok önemli eğer uygun bir fiyatta pazara girerse çok iş yapar.
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Jason Becker 8 yıl
Bakalım WP7 neler yapabilecek
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ÇVK 8 yıl
Android olmalıydı
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
menuler arası geciş hoşuma gitti.ama bıktım turkiyeye gelmeyen telefonlara bakmaktan
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S R T 8 yıl
fiyatı uygun olursa tercih edilebilir
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kkkcrazy 8 yıl
umarım android e port edilebilir :)
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