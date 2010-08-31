LG E900: Windows Phone 7 ve 1.3GHz işlemcili akıllı telefon

Yaklaşan Windows Phone 7 lansmanı öncesinde, üreticilerin yeni nesil telefonları arka arkaya gün ışığına çıkıyor. Yeni mobil işletim sisteminin, hem Android hem de iOS'dan daha iyi olacağını iddia eden LG'nin E900 isimli modeli de göründü. 3.7-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip telefon, 1.3GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisinden güç alıyor.

1GHz hızındaki Snapdragon işlemcili telefonlara göre daha iyi 2D ve 3D performansı sunacağı belirtilen telefonda GPS, HD video kaydı ve UMTS ile CDMA 3G bağlantısı gibi özelliklere de yer veriliyor. Işık ve yakınlık sensörleriyle donatılan LG E900'de miniUSB portu ve 3.5mm kulaklık girişleri de bulunuyor. İşte LG E900'ün bazı videoları;

Not: Videolar, Youtube üzerinden yayınlanmaktadır.