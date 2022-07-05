Xiaomi'nin yeni kamera uygulaması Leica Camera ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün düzenlediği etkinlikte Leica imzalı kameralarla donatılmış amiral gemisi Xiaomi 12S serisini tanıtmıştı. Akıllı telefonların duyurulmasının ardından Leica Camera isimli yeni bir kamera uygulaması da yayınlandı.
Leica Camera görünüm olarak MIUI'deki normal kamera uygulamasına benziyor. Ancak seçeneklerdeki vurgu rengi değişti. Bunun haricinde uygulamanın ayarlarında eski kamera uygulamasına kıyasla daha az seçeneğin yer alması nedeniyle daha minimalist.
Filigran daha detaylı hale geldi
En çok göze çarpan fark fotoğraflara eklenen yeni filigran. Daha büyük ve dikkat çekici hale geldi. Ayrıca alt kısımda hatırı sayılır bir yer kaplıyor. Bu kısımda sadece akıllı telefon modeli değil bazı parametrelerin de belirtildiğini görüyoruz.
Yeni filigranda Leica logosu, tarih ve saat bilgilerinin yanı sıra pozlama, ISO ve diyafram değeri gibi parametreler yer alıyor. Leica Camera uygulamasının hangi Xiaomi modelleriyle uyumlu olduğu henüz şirket tarafından açıklanmış değil.
Leica Camera uygulaması nasıl indirilir?
Leica Camera uygulaması şu anda indirilebilir durumda. Ancak akıllı telefonunuzda sorunsuz bir şekilde çalışacağına dair bir garanti yok. Buna rağmen risk almak istiyorsanız Leica Camera'yı bu bağlantı üzerinden cihazına yükleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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