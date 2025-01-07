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    LG, dünyanın ilk Thunderbolt 5 bağlantılı 6K monitörünü tanıttı

    LG, CES 2025'te dünyanın ilk bükülebilir 5K2K OLED monitörünün ardından Thunderbolt 5 bağlantılı ilk 6K monitörü tanıttı. Peki, LG UltraFine 6K monitor (32U990A) neler sunuyor?
    LG UltraFine 6K Monitör CES 2025 Tam Boyutta Gör
    LG, CES 2025'te LG UltraFine 6K Monitor olarak adlandırdığı 6K monitörünü tanıttı. Bu, Apple’ın yeni M4 Pro işlemcili Mac mini ve M4 Pro MacBook Pro modellerinde gördüğümüz bir özellik olan Thunderbolt 5'i destekleyen ilk 6K monitör olma özelliğini taşıyor.

    LG UltraFine 6K Monitor özellikleri ile neler sunuyor?

    LG, dünyanın ilk bükülebilir 5K2K OLED monitörü (45GX990A) ve UltraGear GX9 serisi monitörünü tanıtmıştı. Şimdi de, Thunderbolt 5 bağlantısına sahip dünyanın ilk 6K monitörü ile karşımızda. 32U990A model numarasıyla gelen LG UltraFine 6K’nın fiyatı ve çıkış tarihi gizli tutulurken, teknik özellikleri de detaylı olarak paylaşılmadı.

    LG UltraFine 6K monitör, minimal bir tasarıma ve çok ince çerçevelere sahip. Standı Apple Studio monitörünü andırıyor. Monitör, çarpıcı renk doğruluğu ve derin kontrast sunmayı amaçlayan 6K çözünürlüklü Nano IPS Siyah panel kullanıyor. Ayrıca Adobe RGB'nin %99.5’ini, DCI-P3 renk spektrumunun %98'ini kapsayan etkileyici bir renk aralığına sahip.

    Monitör, kullanıcının farklı işler için renk ayarlarını yapılandırmasını kolaylaştıran kalibrasyon destek yazılımıyla geliyor. Monitörün en önemli özelliği, Apple'ın yeni M4 Pro Mac mini ve M4 Pro MacBook Pro modelleriyle tanıttığı Thunderbolt 5 bağlantısının entegrasyonu. Thunderbolt 5, en iyi ekran deneyimi için 80 Gbps çift yönlü veri hızlarının yanı sıra 120 Gbps’e kadar çok yönlü bant genişliği hızları sunuyor.

    LG, monitörün yenileme hızına ilişkin bilgi paylaşmadı ancak Thunderbolt 5 bağlantısını göz önünde bulundurarak panel 120Hz olabilir.

    LG'den gelecek bilgiler doğrultusunda güncellenecek

    Kaynakça https://www.ces.tech/ces-innovation-awards/2025/lg-ultrafine-6k-monitor-model-32u990a/ https://9to5mac.com/2025/01/06/lg-teases-upcoming-ultrafine-6k-display-with-thunderbolt-5-and-stunning-slim-bezel-design/
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