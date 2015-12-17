LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix

LG'nin yeni projesi Acapella Mix ile kendi müziğinizi yapın yaratıcılığınızı konuşturun. Kendi melodinizi arkadaşlarınızla sosyal medya da paylaşabilirsiniz.









Projede 20 farklı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin hepsi farklı bir melodi ve ses çıkarıyor.Siz kendi melodiniz için bunlardan en fazla 8 tanesini seçebiliyorsunuz. 8 karakter zorunluluğunuz bulunmuyor. Koronuzu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. İsterseniz hepsini durdurup sadece bir tanesinin sesine odaklanabiliyorsunuz. İstemediğiniz bir melodiyi ise aradan çıkarıp farklı alternatiflerinizi kullanabiliyorsunuz.

İstenilenin doğrultusunda seçilen 8 farklı karakter ile oluşturulan eğlenceli melodiyi kaydedebiliyorsunuz veya arkadaşlarınızla Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabiliyorsunuz.

http://lgg4acapella.com/



