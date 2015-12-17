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LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix

LG G4 Acapella Mix ile artık sizde bir müzisyensiniz ve üstelik bir koronuz var. Ekibinizle birlikte kendinize özgü melodinizi yaratabilir arkadaşlarınızla sosyal medya da paylaşabilirsiniz.
3 yıl
3,7b
1
4
Diğer
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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LG'nin yeni projesi Acapella Mix ile kendi müziğinizi yapın yaratıcılığınızı konuşturun. Kendi melodinizi arkadaşlarınızla sosyal medya da paylaşabilirsiniz. 
LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix
 


Projede 20 farklı karakter bulunuyor. Bu karakterlerin hepsi farklı bir melodi ve ses çıkarıyor.Siz kendi melodiniz için bunlardan en fazla 8 tanesini seçebiliyorsunuz. 8 karakter zorunluluğunuz bulunmuyor. Koronuzu istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. İsterseniz hepsini durdurup sadece bir tanesinin sesine odaklanabiliyorsunuz. İstemediğiniz bir melodiyi ise aradan çıkarıp farklı alternatiflerinizi kullanabiliyorsunuz.
LG G4'ün kendi melodini yarat projesi: Acapella Mix
 
İstenilenin doğrultusunda seçilen 8 farklı karakter ile oluşturulan eğlenceli melodiyi kaydedebiliyorsunuz veya arkadaşlarınızla Facebook ve Twitter üzerinden paylaşabiliyorsunuz. 
http://lgg4acapella.com/


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kucukyenici 3 yıl en beğenilen
Sen bataryayı geliştirme, böyle şeylerle avut milleti! :-)
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N. Chomsky 3 yıl

3310'da vardı bu özellik, zil sesi yapıyorduk.
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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kadirirdem 3 yıl
Sen 3 yıldır aynı bataryayi kullan sonra insanları böyle avutmaya çalış yemezler LG...
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kucukyenici 3 yıl en beğenilen
Sen bataryayı geliştirme, böyle şeylerle avut milleti! :-)
Yanıtla +6
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N. Chomsky 3 yıl

3310'da vardı bu özellik, zil sesi yapıyorduk.
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