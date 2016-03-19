LG G5'in SD652'li versiyonu resmiyete kavuştu

Bir kaç hafta öncesinde üst düzey LG yöneticisinin varlığını onayladığı Snapdragon 652 yongalı LG G5 versiyonu resmiyete kavuştu. LG'nin Panama web sitesi üzerinde listelenen versiyon H840 model numarasına sahip. Hatırlanacağı üzere H840 model numaralı bir cihaz daha önceden GFXBench skorlarında da karşımıza çıkmıştı.

Qualcomm tarafından verilen standart verilerde 8 çekirdekli Snapdragon 652'nin 4 Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz frekansta çalışıyorken 4 Cortex A-72 çekirdeği ise 1.8GHz frekansta çalışıyor ancak LG Panama sitesinde telefonun işlemci frekansını 2.0GHz olarak belirtmiş durumda.

Yongaseti dışında RAM miktarında da farklılık gösteren model 3GB RAM'e 32GB dahili depolama ve 4GB RAM'e 32GB dahili depolama olarak iki farklı seçenekle sunuluyor. Geri kalan özelliklerin SD820'li versiyonla aynı olduğu modelde 5.3 inç QHD ekran, 16MP/8MP çift kamera, 2800mAh batarya ve Android 6.0 Marshmallow yer alıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak olan bu versiyonun başka ülkelerin raflarında yerini alıp almayacağı ise bilinmiyor.

http://www.lg.com/pa/telefonos-celulares/lg-LG-G5-H840