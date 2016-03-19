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LG G5'in SD652'li versiyonu resmiyete kavuştu

Geçtiğimiz ay resmiyete kavuşan LG'nin tepe modeli G5'in Snapdragon 652 ile çalışan bir versiyonu olacağına dair iddialar bir süredir ortalıkta dolaşıyordu,LG G5'in Latin Amerika versiyonu artık resmi
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
4,1b
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15
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Bir kaç hafta öncesinde üst düzey LG yöneticisinin varlığını onayladığı Snapdragon 652 yongalı LG G5 versiyonu resmiyete kavuştu. LG'nin Panama web sitesi üzerinde listelenen versiyon H840 model numarasına sahip. Hatırlanacağı üzere H840 model numaralı bir cihaz daha önceden GFXBench skorlarında da karşımıza çıkmıştı.
Qualcomm tarafından verilen standart verilerde 8 çekirdekli Snapdragon 652'nin 4 Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz frekansta çalışıyorken 4 Cortex A-72 çekirdeği ise 1.8GHz frekansta çalışıyor ancak LG Panama sitesinde telefonun işlemci frekansını 2.0GHz olarak belirtmiş durumda.
Yongaseti dışında RAM miktarında da farklılık gösteren model 3GB RAM'e 32GB dahili depolama ve 4GB RAM'e 32GB dahili depolama olarak iki farklı seçenekle sunuluyor. Geri kalan özelliklerin SD820'li versiyonla aynı olduğu modelde 5.3 inç QHD ekran, 16MP/8MP çift kamera, 2800mAh batarya ve Android 6.0 Marshmallow yer alıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak olan bu versiyonun başka ülkelerin raflarında yerini alıp almayacağı ise bilinmiyor. 

http://www.lg.com/pa/telefonos-celulares/lg-LG-G5-H840 Yorum Yaz
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Tr@mmler 3 yıl en beğenilen
Diğer ülkelerin raflarını bilmem ama, ithalatçıların bol bol Türkiye sınırları icerisinde satışa sunacağına eminim. Normal G5 fiyatlandırması ile de satarlar bi güzel.
Diğer ülkelerin raflarını bilmem ama, ithalatçıların bol bol Türkiye sınırları icerisinde satışa sunacağına eminim. Normal G5 fiyatlandırması ile de satarlar b...
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S.Soylu 3 yıl
Benim anlamadığım şey sadece işlemci düşürmekteki mantık nedir bir Allah'ın kulu açıklasın bana. Sen herşeyi sabit tut git donanımdan kıs piyasaya sür. Merak ettiğim G5 ile fiyat farkı arasında ne kadar fark olacağı. Şimdi aradaki fark fazla olursa insan düşünür bu iki chip arasında bu kadar fiyat farkı olamaz bu fark neden diye? Eğer S820'li versiyona yakın fiyatta olsa bu seferde kimse dönüp bakmaz. Garip bir politika yani
Benim anlamadığım şey sadece işlemci düşürmekteki mantık nedir bir Allah'ın kulu açıklasın bana. Sen herşeyi sabit tut git donanımdan kıs piyasaya sür. Merak e...
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wolf silver 3 yıl
5 inç full hd, 3/32 GB Snapdragon 652 ile mini niyetine 1300 tl ye satılsa alınır bir cihaz olacak...
DÜŞTÜĞÜMÜZ HALE BAK BE ORTA SINIF BİR TELEFONA 1300 TL OLSUN DİYORUZ. BU FİYATLARLA YURT DIŞINDA AMİRAL GEMİ TELEFONUNU ALABİLİYORUZ...
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kadirirdem 3 yıl
Buna tutarlar 2000+ derler şimdi...
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Guest-5E274E432 3 yıl
Çirkinliğe bak
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stalker(1979) 3 yıl
Rezn0v.dll
mu5tafaOrta seviye telefona amiral gemisi fiyatı çekecekler anlaşılan. Şu samsung galaxy a9 Türkiye ye neden gelmiyor arkadaş.
A9 vergiler felan hesaplayınca 2300 TL benim merak ettiğim mate 8 neden bu kadar gecikti

2300 TL mi? Ohaaa ona o parayı verene kadar Note 5 almak veya para ekleyip s7 almak daha mantıklı değil mi?
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TearsForFears 3 yıl
2300 TL'ye alın snapdragon 820 li g5 i paşa paşa 2-3 sene kullanın
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mu5tafa 3 yıl TearsForFears
TearsForFears

2300 TL'ye alın snapdragon 820 li g5 i paşa paşa 2-3 sene kullanın

2300 tl??

Turkcellin sitesinden bakın bakalım 2799 dan çıkıyor telefon. Lg kendini üst seviye cihazların arasına sokmuş. 2 ay sonra minimum 700 tl fiyatı düşecek g5 için 2799 tl istiyorlar..




turkcell.com.tr/...
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Tr@mmler 3 yıl en beğenilen
Diğer ülkelerin raflarını bilmem ama, ithalatçıların bol bol Türkiye sınırları icerisinde satışa sunacağına eminim. Normal G5 fiyatlandırması ile de satarlar bi güzel.
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S.Soylu 3 yıl
Benim anlamadığım şey sadece işlemci düşürmekteki mantık nedir bir Allah'ın kulu açıklasın bana. Sen herşeyi sabit tut git donanımdan kıs piyasaya sür. Merak ettiğim G5 ile fiyat farkı arasında ne kadar fark olacağı. Şimdi aradaki fark fazla olursa insan düşünür bu iki chip arasında bu kadar fiyat farkı olamaz bu fark neden diye? Eğer S820'li versiyona yakın fiyatta olsa bu seferde kimse dönüp bakmaz. Garip bir politika yani
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mehmedaltair 3 yıl
Güney Amerika ülkelerine yazık her şeyin en dandiğini yolluyorlar
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olağan_şüpheli 3 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Güney Amerika ülkelerine yazık her şeyin en dandiğini yolluyorlar


brezilyada sanırım vergilendirmeden dolayı ps ve xbox fiyatları buradakinden bile aşırı pahalıydı. onları görünce insan haline şükrediyor.
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mu5tafa 3 yıl
Orta seviye telefona amiral gemisi fiyatı çekecekler anlaşılan. Şu samsung galaxy a9 Türkiye ye neden gelmiyor arkadaş.
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Fenomenon 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Orta seviye telefona amiral gemisi fiyatı çekecekler anlaşılan. Şu samsung galaxy a9 Türkiye ye neden gelmiyor arkadaş.

A9'un fiyatının kaç olacağını zannediyorsun??? 1500 lira mı olacak sanki. Min 2000 olur Türkiye'ye gelirse
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Rezn0v.dll 3 yıl mu5tafa
mu5tafa
Orta seviye telefona amiral gemisi fiyatı çekecekler anlaşılan. Şu samsung galaxy a9 Türkiye ye neden gelmiyor arkadaş.

A9 vergiler felan hesaplayınca 2300 TL benim merak ettiğim mate 8 neden bu kadar gecikti
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