LG G5'in SD652'li versiyonu resmiyete kavuştu

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Bir kaç hafta öncesinde üst düzey LG yöneticisinin varlığını onayladığı Snapdragon 652 yongalı LG G5 versiyonu resmiyete kavuştu. LG'nin Panama web sitesi üzerinde listelenen versiyon H840 model numarasına sahip. Hatırlanacağı üzere H840 model numaralı bir cihaz daha önceden GFXBench skorlarında da karşımıza çıkmıştı.
Qualcomm tarafından verilen standart verilerde 8 çekirdekli Snapdragon 652'nin 4 Cortex-A53 çekirdeği 1.4GHz frekansta çalışıyorken 4 Cortex A-72 çekirdeği ise 1.8GHz frekansta çalışıyor ancak LG Panama sitesinde telefonun işlemci frekansını 2.0GHz olarak belirtmiş durumda.
Yongaseti dışında RAM miktarında da farklılık gösteren model 3GB RAM'e 32GB dahili depolama ve 4GB RAM'e 32GB dahili depolama olarak iki farklı seçenekle sunuluyor. Geri kalan özelliklerin SD820'li versiyonla aynı olduğu modelde 5.3 inç QHD ekran, 16MP/8MP çift kamera, 2800mAh batarya ve Android 6.0 Marshmallow yer alıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Latin Amerika ülkelerinde satışa sunulacak olan bu versiyonun başka ülkelerin raflarında yerini alıp almayacağı ise bilinmiyor.
http://www.lg.com/pa/telefonos-celulares/lg-LG-G5-H840 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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2300 TL mi? Ohaaa ona o parayı verene kadar Note 5 almak veya para ekleyip s7 almak daha mantıklı değil mi?
2300 tl??
Turkcellin sitesinden bakın bakalım 2799 dan çıkıyor telefon. Lg kendini üst seviye cihazların arasına sokmuş. 2 ay sonra minimum 700 tl fiyatı düşecek g5 için 2799 tl istiyorlar..
turkcell.com.tr/...
brezilyada sanırım vergilendirmeden dolayı ps ve xbox fiyatları buradakinden bile aşırı pahalıydı. onları görünce insan haline şükrediyor.
A9'un fiyatının kaç olacağını zannediyorsun??? 1500 lira mı olacak sanki. Min 2000 olur Türkiye'ye gelirse
A9 vergiler felan hesaplayınca 2300 TL benim merak ettiğim mate 8 neden bu kadar gecikti
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