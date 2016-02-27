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Yeni bir LG G5 versiyonu ortaya çıktı

LG G5 amiral gemi modelinin tek versiyon olarak satışa sunulacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bölgeye göre LG G5 modelinde donanım farklılık gösterebiliyor.
3 yıl
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni bir LG G5 versiyonu ortaya çıktı

Henüz LG'nin yeni amiral gemi modeli G5 piyasaya çıkmadı ancak şimdiden farklı versiyonlar konuşulmaya başlandı. LG, Latin Amerika ülkeleri için ilginç bir pazarlama yöntemi belirlemiş. Bu bölgeler için LG G5 modelinin adı değişmiyor ancak donanımı çok değişiyor.

LG Şili tarafından yapılan açıklamaya göre, LG G5 modelinin Latin Amerika sürümünde daha zayıf bir donanım kullanılacak. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini beraber çalıştıran Snapdragon 652 yonga seti, LG G5 modelinin bu kıtadaki sürümüne hayat verecek. Beraberindeki 3GB RAM ise en fazla LPDDR3 desteği kullanabilecek. Yani orijinal amiral gemisinden hem daha düşük performans hem de daha düşük akıcılık söz konusu olacak.
Ayrıca bu versiyon, LG 360 VR gözlüğü ile de uyumlu olmayacak. Orijinal versiyonda ise Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM şeklinde özellikler yer alıyordu.

Ayrıca Bkz. "LG G5 tanıtıldı işte özellikler ve cihaz hakkında bilmeniz gereken her şey:"
Bu kararın en büyük sebebi, kıta ülkelerindeki döviz yükselişi sonucunda fiyatların da yüksek olması. Pek çok operatör, yüksek bir fiyattan girecek LG G5 modelinin ilgi görmeyeceğini düşünüyor. Bu bakımdan, maliyetleri daha kısılmış bir versiyon talep ediyor. Ayrıca bölgede sanal gerçeklik konseptine olan ilgi de düşük.

Bunun haricinde donanımda ne tür değişiklikler olacak bilinmiyor ancak 5.3 inçlik 2K ekran, çift arka kamera, alt kısma takılacak modüller sistemi epey zorlayacaktır. Snapdragon 652 yonga seti bunun altından nasıl kalkacak merak konusu. Ayrıca diğer bir merak konusu da ülkemiz için benzer bir kararın olup olmayacağı.
 

http://www.phonearena.com/news/Latin-America-will-get-a-Snapdragon-652--3GB-RAM-variant-of-the-LG-G5-no-VR-360-headset_id78833 Yorum Yaz
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gezgin963 3 yıl en beğenilen
eğer doğruysa, bence hiç de doğru bir yaklaşım olmaz. aynı marka aynı model ama donanımın birbiriyle alakası yok. bu arada ülkemize paralel ithalat yoluyla gelen cihazlara biraz daha dikkat etmek gerekecek
eğer doğruysa, bence hiç de doğru bir yaklaşım olmaz. aynı marka aynı model ama donanımın birbiriyle alakası yok. bu arada ülkemize paralel ithalat yoluyla gele...
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DH Misafiri 3 yıl
Cihazı tak çıkar yaparak tasarımı katletmişler modüleri kim ne yapsın donanım ne olursa olsun tasarımı bitirmişler. one plus one veya xiaomi m5 veya htc m9 nin yanında takoz gibi duruyor.
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mcrew 3 yıl
Tasarimi begenen bir ben miyim. Iki gundur g5 tanitim videolarini izliyorum hayranlikla
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kadirirdem 3 yıl
hiç doğru bir yaklaşım değil bu lg ne yapıyorsun tasarımdan sonra bunu bari yapma...
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teknokaptan 3 yıl
amerikadan cihaz isteyen bana ulasabilir.yorumum ise soyledir
elin latini nasil bilincli bir tuketim insani bu haberde gorduk.
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Rezn0v.dll 3 yıl
Nasılsa şu iğrenç tasarımı almayacağım için sıkıntı yok. Galaxy s7 nin snapdragonlu versiyonunu bekleyeceğim satanlar çıkacaktır paralel vs.
Not : G2 kullanıcısı
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Glorfindel1907 3 yıl Rezn0v.dll
Rezn0v.dll

Nasılsa şu iğrenç tasarımı almayacağım için sıkıntı yok. Galaxy s7 nin snapdragonlu versiyonunu bekleyeceğim satanlar çıkacaktır paralel vs.

Not : G2 kullanıcısı

Tasarım olayı çok kişisel bir durum bence G2'den sonra en güzel tasarım bence bu serideki G5, Bunun dışında bu durum çok saçma olmuş umarım bu hatadan dönüp yeni bir isimlendirme yaparlar.
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emre_fan_club 3 yıl Rezn0v.dll
Hocam ben de öyle düşünüyordum ama gözüm mu alıştı nedir gayet hoşuma gitmeye başladı. Henüz kamera çıkıntısını beğenemiyorum ama ilerleyen günlerde o da olacaktır diye düşünüyorum.
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xxxx1 3 yıl
2K ekran,Snapdragon 652 ile nefesi yetmez.
ölü bir cihaz...
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caneycaney 3 yıl
g5 beat diye çıkacaktır
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LGSalesB 3 yıl
Bu model düşük maliyetli g5 tasarımında g2 almak gibi bir şey. Bize tabi ki gelmeyecek ama g5 lite yada g5 beat serisi gelecek xscreen xcam modelleri de gelecek ayrıca (^_-)
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TheMuyu 3 yıl
Umarım yurtdışından getirip burada satmaz bu spotcular
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ataince 3 yıl TheMuyu
TheMuyu
Umarım yurtdışından getirip burada satmaz bu spotcular

Aynen dediğin olacak. Nerede en ucuzsa oradan alırlar...
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alemburda34 3 yıl
Lg düşüncesi böyle ise bizim ülkemize de gelmesi muhtemel ama bizde artık nasıl bir alım gücü varsa adamlar satışlarda çok memnun :D
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