Yeni bir LG G5 versiyonu ortaya çıktı



Henüz LG'nin yeni amiral gemi modeli G5 piyasaya çıkmadı ancak şimdiden farklı versiyonlar konuşulmaya başlandı. LG, Latin Amerika ülkeleri için ilginç bir pazarlama yöntemi belirlemiş. Bu bölgeler için LG G5 modelinin adı değişmiyor ancak donanımı çok değişiyor.



LG Şili tarafından yapılan açıklamaya göre, LG G5 modelinin Latin Amerika sürümünde daha zayıf bir donanım kullanılacak. 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeklerini beraber çalıştıran Snapdragon 652 yonga seti, LG G5 modelinin bu kıtadaki sürümüne hayat verecek. Beraberindeki 3GB RAM ise en fazla LPDDR3 desteği kullanabilecek. Yani orijinal amiral gemisinden hem daha düşük performans hem de daha düşük akıcılık söz konusu olacak.





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Bu kararın en büyük sebebi, kıta ülkelerindeki döviz yükselişi sonucunda fiyatların da yüksek olması. Pek çok operatör, yüksek bir fiyattan girecek LG G5 modelinin ilgi görmeyeceğini düşünüyor. Bu bakımdan, maliyetleri daha kısılmış bir versiyon talep ediyor. Ayrıca bölgede sanal gerçeklik konseptine olan ilgi de düşük.



Bunun haricinde donanımda ne tür değişiklikler olacak bilinmiyor ancak 5.3 inçlik 2K ekran, çift arka kamera, alt kısma takılacak modüller sistemi epey zorlayacaktır. Snapdragon 652 yonga seti bunun altından nasıl kalkacak merak konusu. Ayrıca diğer bir merak konusu da ülkemiz için benzer bir kararın olup olmayacağı.

Ayrıca bu versiyon, LG 360 VR gözlüğü ile de uyumlu olmayacak. Orijinal versiyonda ise Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM şeklinde özellikler yer alıyordu.Bu kararın en büyük sebebi, kıta ülkelerindeki döviz yükselişi sonucunda fiyatların da yüksek olması. Pek çok operatör, yüksek bir fiyattan girecek LG G5 modelinin ilgi görmeyeceğini düşünüyor. Bu bakımdan, maliyetleri daha kısılmış bir versiyon talep ediyor. Ayrıca bölgede sanal gerçeklik konseptine olan ilgi de düşük.Bunun haricinde donanımda ne tür değişiklikler olacak bilinmiyor ancak 5.3 inçlik 2K ekran, çift arka kamera, alt kısma takılacak modüller sistemi epey zorlayacaktır. Snapdragon 652 yonga seti bunun altından nasıl kalkacak merak konusu. Ayrıca diğer bir merak konusu da ülkemiz için benzer bir kararın olup olmayacağı.

http://www.phonearena.com/news/Latin-America-will-get-a-Snapdragon-652--3GB-RAM-variant-of-the-LG-G5-no-VR-360-headset_id78833