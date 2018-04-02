LG G7 böyle görünecek!

Sızıntıları ile güvenilir kaynaklardan OnLeaks, Mr. Phone’dan edindiği bilgiler doğrultusunda LG G7’nin sanal görünümünü hazırladı ve Twitter'da paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde LG, Reddit üzerinden kullanıcılara çentik hakkında düşüncelerini sormuştu. Bunun üzerine LG G7’de çentikli ekran olup olmayacağı merak edilirken OnLeaks’in paylaşımı, LG G7'de çentikli ekran kullanılacağını gösterdi.
Ekranın çentik büyüklüğüne baktığımızda Huawei P20’den büyük bir çentik kullanılacağını ama daha ince bir alt çerçeveye yer verildiğini görüyoruz.
Telefonun köşelerinde ses açma butonlarına ek olarak iki adet daha buton bulunuyor. Bugüne kadar kilit açma tuşu arkada bulunan LG G serisinin yeni üyesinde bu buton sağ kenara taşınıyor. Sol taraftaki üçüncü buton ise Google Asistan ve benzeri yapay zekâ uygulamalarını açmaya yarayacak.
Bugüne kadar LG G ve V serisi cihazlarında çift kamera dizilimini yatay yerleştiren LG, yeni amiral gemisinde dikey dizilimi tercih ediyor. Bu sayede AR uygulamalarında daha kararlı deneyim sunacak. Diğer markaların aksine G7'de 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmadığını görüyoruz.
LG G7’nin Nisan ayı sonunda tanıtılması ve Mayıs ayı ortasında Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor.
Mr. Phone’un aktardıklarına göre LG G7 özellikleri şöyle olacak:
- 6 inç IPS LCD 19:9 ekran
- 153.2x71.9x8.2mm
- Snapdragon 845, 6 GB RAM
- 64 GB ve 128 GB depolama seçeneği
- 16 MP (f/1.5) + 16 MP arka kamera
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sonra ne mi oldu :)
muhtemelen akrabalara dagitildi cihazlar. ben de bir teknoloji manyagi olarak g2 cihazini kullanirkenki hayranligimi , g4 teki hayal kirikligimi, cihazin ayrintili ozelliklerini, kullanim esnasinda deneyimlemek istediklerimi heyecanli ve detayli bir dille anlattim ve secilemedim tabii :)
sonra kurulan siteye ilk yorumlar dustu ve goz gezdireyim dedim. amoled ekranli yorumu gorunce kendimi tutamadim ve facebook sayfalarindaki paylasim altina samsung markasini iceren yorumumu attim. uzerinden cok kisa bir sure gecmesiyle yorumlarimin tamami silinmis ve gruptan atilmistim, sanirim engellenmistim de.. o gun bu gundur de engelliyim :)
lg Türkiye nin dolayisi ile lg markasinin mobil sektorde kurumsalligi ile ilgili soyleyeceklerim bu kadar :)
mobil donanimhaberden bu yorumu yapiyorum, fotograflar karisik bir sekilde yuklendi ama kusuruma bakmayin :)