LG G7 böyle görünecek!

LG, amiral gemisini henüz sulara indirmedi. Hakkında çok sayıda sızıntı haber çıkan LG G7’nin bu defa tüm açılardan görünümü sızdırıldı. Edinilen yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanan sanal çizim, LG G7 hakkında pek çok ipucu veriyor.

Sızıntıları ile güvenilir kaynaklardan OnLeaks, Mr. Phone’dan edindiği bilgiler doğrultusunda LG G7’nin sanal görünümünü hazırladı ve Twitter'da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde LG, Reddit üzerinden kullanıcılara çentik hakkında düşüncelerini sormuştu. Bunun üzerine LG G7’de çentikli ekran olup olmayacağı merak edilirken OnLeaks’in paylaşımı, LG G7'de çentikli ekran kullanılacağını gösterdi.

Ekranın çentik büyüklüğüne baktığımızda Huawei P20’den büyük bir çentik kullanılacağını ama daha ince bir alt çerçeveye yer verildiğini görüyoruz.

Telefonun köşelerinde ses açma butonlarına ek olarak iki adet daha buton bulunuyor. Bugüne kadar kilit açma tuşu arkada bulunan LG G serisinin yeni üyesinde bu buton sağ kenara taşınıyor. Sol taraftaki üçüncü buton ise Google Asistan ve benzeri yapay zekâ uygulamalarını açmaya yarayacak.

Bugüne kadar LG G ve V serisi cihazlarında çift kamera dizilimini yatay yerleştiren LG, yeni amiral gemisinde dikey dizilimi tercih ediyor. Bu sayede AR uygulamalarında daha kararlı deneyim sunacak. Diğer markaların aksine G7'de 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmadığını görüyoruz.

LG G7’nin Nisan ayı sonunda tanıtılması ve Mayıs ayı ortasında Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor.

Mr. Phone’un aktardıklarına göre LG G7 özellikleri şöyle olacak:

6 inç IPS LCD 19:9 ekran

153.2x71.9x8.2mm

Snapdragon 845, 6 GB RAM

64 GB ve 128 GB depolama seçeneği

16 MP (f/1.5) + 16 MP arka kamera



