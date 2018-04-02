Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G7 böyle görünecek!

Bu ayın sonunda tanıtılacağı tahmin edilen LG G7'nin tasarımı ve bazı teknik özellikleri belli oldu. Twitter'da OnLeaks'in yaptığı paylaşımda telefonun dış tasarımını net bir şekilde görüyoruz.
1 yıl
5,2b
1
18
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
LG, amiral gemisini henüz sulara indirmedi. Hakkında çok sayıda sızıntı haber çıkan LG G7’nin bu defa tüm açılardan görünümü sızdırıldı. Edinilen yeni bilgiler doğrultusunda hazırlanan sanal çizim, LG G7 hakkında pek çok ipucu veriyor.

Sızıntıları ile güvenilir kaynaklardan OnLeaks, Mr. Phone’dan edindiği bilgiler doğrultusunda LG G7’nin sanal görünümünü hazırladı ve Twitter'da paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde LG, Reddit üzerinden kullanıcılara çentik hakkında düşüncelerini sormuştu. Bunun üzerine LG G7’de çentikli ekran olup olmayacağı merak edilirken OnLeaks’in paylaşımı, LG G7'de çentikli ekran kullanılacağını gösterdi.

Ekranın çentik büyüklüğüne baktığımızda Huawei P20’den büyük bir çentik kullanılacağını ama daha ince bir alt çerçeveye yer verildiğini görüyoruz.

Telefonun köşelerinde ses açma butonlarına ek olarak iki adet daha buton bulunuyor. Bugüne kadar kilit açma tuşu arkada bulunan LG G serisinin yeni üyesinde bu buton sağ kenara taşınıyor. Sol taraftaki üçüncü buton ise Google Asistan ve benzeri yapay zekâ uygulamalarını açmaya yarayacak.

Bugüne kadar LG G ve V serisi cihazlarında çift kamera dizilimini yatay yerleştiren LG, yeni amiral gemisinde dikey dizilimi tercih ediyor. Bu sayede AR uygulamalarında daha kararlı deneyim sunacak. Diğer markaların aksine G7'de 3.5 mm kulaklık girişinin kaldırılmadığını görüyoruz.

LG G7’nin Nisan ayı sonunda tanıtılması ve Mayıs ayı ortasında Güney Kore’de satışa sunulması bekleniyor.

Mr. Phone’un aktardıklarına göre LG G7 özellikleri şöyle olacak:

  • 6 inç IPS LCD 19:9 ekran
  • 153.2x71.9x8.2mm
  • Snapdragon 845, 6 GB RAM
  • 64 GB ve 128 GB depolama seçeneği
  • 16 MP (f/1.5) + 16 MP arka kamera 



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
10ff 1 yıl en beğenilen
Hay çentiğinizde... Rezil ediyor tüm cihazları şu pislik. Ekranın ortasına balgam atmış gibi
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirtylive 1 yıl
lg Türkiye g6 icin zamaninda sözde bir yarisma yapmisti. belli bir sayida kisiye g6 dagitip kullanici deneyimlerini kurduklari sitede yayinlamislardi. secim kriteri de telefonu neden istedigimize dair yazi yazmamizdi ve bu yazilardan en dolu en begenilenlerden secilecekti kullanicilar.
sonra ne mi oldu :)
muhtemelen akrabalara dagitildi cihazlar. ben de bir teknoloji manyagi olarak g2 cihazini kullanirkenki hayranligimi , g4 teki hayal kirikligimi, cihazin ayrintili ozelliklerini, kullanim esnasinda deneyimlemek istediklerimi heyecanli ve detayli bir dille anlattim ve secilemedim tabii :)
sonra kurulan siteye ilk yorumlar dustu ve goz gezdireyim dedim. amoled ekranli yorumu gorunce kendimi tutamadim ve facebook sayfalarindaki paylasim altina samsung markasini iceren yorumumu attim. uzerinden cok kisa bir sure gecmesiyle yorumlarimin tamami silinmis ve gruptan atilmistim, sanirim engellenmistim de.. o gun bu gundur de engelliyim :)
lg Türkiye nin dolayisi ile lg markasinin mobil sektorde kurumsalligi ile ilgili soyleyeceklerim bu kadar :)
mobil donanimhaberden bu yorumu yapiyorum, fotograflar karisik bir sekilde yuklendi ama kusuruma bakmayin :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
lg Türkiye g6 icin zamaninda sözde bir yarisma yapmisti. belli bir sayida kisiye g6 dagitip kullanici deneyimlerini kurduklari sitede yayinlamislardi. secim kr...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dirtylive 1 yıl Mr. Jingles
yanlış anlamışsınız sanırım. bir yarışma düzenlendi, cihazı ve markayı ne kadar iyi tanıdığınızı, g6 modelini deneyimlemeyi ne kadar istediğinizi belirten bir yazı yazin ve biz cihazı göndereceğimiz kişileri ona göre seçelim şeklinde.
engelleme kisminda g4 ile ilgili birsey yok. sadece secim kriterlerini elestirdim. sozde yazdigi mukemmel yazi ile cihazi deneyimlemeye hak kazanabilen bir kisi cihazla ilgili ilk yorumlamasinda amoled ekrani beni benden aldi gibisinden bir yorum yapmis. yani rakibi samsungun ekran panelinin g6 da oldugunu zannedecek kadar cihazdan ve konudan uzak biri oldugu burdan belli.
tabii ben bunu fark edip afişe edince hemen yorumlarim silindi ve engellendim. g4 yuzunden falan degil yani..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERNEPTAH 1 yıl
dünya telefon çöplüğüne döndü nedir her ay her nün telefon çıkarmak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
Cep telefonunda ips en iyi tercih ,ama çentiğe karşiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasinadin 1 yıl
çentik saçmalığı önümüzdeki 2 yıl içinde tamamen bitecek , bunun yerini , %100 ekran kasa oranına sahip olan , ekran altına yerleştirilmis parmak izi okuyucu ve kasa içinden çıkan òn kamera tarzı telefonlar alacak.

ilk consept vivo apex.
1 - 2 yıl icinde butun telefon tasarımları boyle olacak.


Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eP_362 1 yıl
Life is Gronik geri dönüyor, hazır mıyız!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KediTartaklayanBodyciFare 1 yıl
Efsane G2'den sonra son buldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myarslan 1 yıl
bir daha lg markasının yanından geçmem servis ağı çok kötü müşteriyi sahiplenmez g5 de çok mağdur oldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zero fear 1 yıl
Başlık Mynet gibi olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Osret 1 yıl
Başlık biraz iddialı değil mi ya böyle olmazsa [>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirtylive 1 yıl
lg Türkiye g6 icin zamaninda sözde bir yarisma yapmisti. belli bir sayida kisiye g6 dagitip kullanici deneyimlerini kurduklari sitede yayinlamislardi. secim kriteri de telefonu neden istedigimize dair yazi yazmamizdi ve bu yazilardan en dolu en begenilenlerden secilecekti kullanicilar.
sonra ne mi oldu :)
muhtemelen akrabalara dagitildi cihazlar. ben de bir teknoloji manyagi olarak g2 cihazini kullanirkenki hayranligimi , g4 teki hayal kirikligimi, cihazin ayrintili ozelliklerini, kullanim esnasinda deneyimlemek istediklerimi heyecanli ve detayli bir dille anlattim ve secilemedim tabii :)
sonra kurulan siteye ilk yorumlar dustu ve goz gezdireyim dedim. amoled ekranli yorumu gorunce kendimi tutamadim ve facebook sayfalarindaki paylasim altina samsung markasini iceren yorumumu attim. uzerinden cok kisa bir sure gecmesiyle yorumlarimin tamami silinmis ve gruptan atilmistim, sanirim engellenmistim de.. o gun bu gundur de engelliyim :)
lg Türkiye nin dolayisi ile lg markasinin mobil sektorde kurumsalligi ile ilgili soyleyeceklerim bu kadar :)
mobil donanimhaberden bu yorumu yapiyorum, fotograflar karisik bir sekilde yuklendi ama kusuruma bakmayin :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl dirtylive
İyi de bu G6 ile ilgili bir anket. Sen gidip de G4 şöyle G4 böyle dersen adamların seni engellemelerine hak veririm. Açıkçası ben troll olduğunu marka karalamaya çalıştığını düşünüp engellerdim. Yanlışı sen yapmışsın.
Not: Hayatımda hiç LG kullanmadım. LG fanı da değilim sadece objektif olarak yorumladım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5240 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg g7, lg g7 çıkış tarihi ve
6 etiket daha lg g7 özellikleri Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Sosyal medyada ayda 200 milyon TL’lik satış var, denetim yok 1 yıl Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu 1 yıl Steam oyun makineleri yolun sonuna geldi 1 yıl Acer kablosuz şarj özellikli ultra ince AIO masaüstü bilgisayarını duyurdu 1 yıl Rusya'nın teslimat drone'u ilk uçuşunda kaza yaptı 1 yıl Fortnite iOS sürümü betadan çıktı 1 yıl Google, kripto para madenciliği uzantılarını yasakladı 1 yıl 2018 Ford Focus, 10 Nisan'da örtülerini kaldırıyor 1 yıl Huawei Honor 7X ve Honor 9 Lite Türkiye’de: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Bu yıl Nvidia Turing gelecek yıl Nvidia Ampere mimarisi 1 yıl Fortnite, oyun yayıncılığı konusunda da hızlı yükseliş içerisinde 1 yıl Apple, 2020'den itibaren Mac'lerde kendi işlemcilerini kullanacak 1 yıl Nükleer santrale özel kamu spotu hazırlandı 1 yıl Kaçakçılar drone kullanarak Çin’e 80 milyon dolar değerinde iPhone soktu 1 yıl Goo.gl link kısaltma servisi kapanıyor 1 yıl Orta seviye Google Pixel iddiaları 1 yıl Yapay zeka destekli bu uygulama kalan ömrünüzü hesaplıyor! 1 yıl Huawei P20 Pro yorumlarımız l Mobilite 1 yıl Tesla sürücüsü, otopilotun kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti 1 yıl Nokia 9 sızdı: Snapdragon 845, 8 GB RAM, üçlü kamera ve 3.900 mAh pil 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN LG G7 böyle görünecek! Sonraki Meizu Pro 7 Plus kutudan çıkıyor 1 yıl Geely'nin Volvo motorlu hibrit sedanı, Çin pazarında satışa sunuluyor 1 yıl Kadına şiddeti tek tıkla ihbar edecek uygulama KADES yayınlandı 1 yıl Avrupa Uzay Ajansı'nın dev paraşütü ilk testi geçti 1 yıl Cloudflare DNS, Türkiye'de jet hızıyla engellendi 1 yıl ABD yönetimi ve Microsoft arasındaki 5 yıllık dava sona eriyor 1 yıl Pasaport, ehliyet ve kimliklerde yeni dönem; işte randevu alımı ve ücretler 1 yıl Sosyal medyada 2018’in trendleri 1 yıl NVIDIA: Uber bizim otonom araç teknolojimizi kullanmıyor 1 yıl NAND üretimine yatırım artıyor 1 yıl ASELSAN'ın geliştirdiği SARP'ın yeni versiyonları geliyor 1 yıl Elon Musk'tan 1 Nisan şakası: "Tesla öyle bir iflas etti ki inanamazsınız" 1 yıl Güney Koreli sigorta şirketi hacklenen kripto para borsasına ödeme yapmayacak 1 yıl AMD Radeon RX 500X sesleri 1 yıl New York Otomobil Fuarı'nın göz alıcı SUV modelleri 1 yıl Sizi gıda teröründen kurtaracak iki mobil uygulama 1 yıl İşte haftanın en güzel Bilim ve Teknoloji fotoğrafları #2 1 yıl Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modelleri FCC onayı aldı 1 yıl Apple, Siri'yi daha akıllı hale getirmek için yüzlerce mühendis işe alıyor 1 yıl Coinmarketcap, kripto paraların değerini Lamborghini cinsinden gösterecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim