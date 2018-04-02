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Kadına şiddeti tek tıkla ihbar edecek uygulama KADES yayınlandı

Kadına yönelik şiddetle mücadele adına Emniyet genel müdürlüğü, kadına yönelik şiddette daha hızlı müdahale etmeyi sağlayacak olan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasını yayınladı.
1 yıl
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12
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Şiddete maruz kalan kadınlar artık tek tıkla durumu ihbar edebilecekler. İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün geliştirdiği uygulama, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm kararlılıkla yürütüldüğünün göstergesi niteliğinde.
Devamlı şiddete maruz kalan veya şiddet görme potansiyeli olan kadınlar polisi arayıp ihbarda bulunmak yerine daha hızlı bir çözüm olan KADES sayesinde tek tıkla ihbarda bulunabilecekler. 
Uygulamanın çalışma sistemi aslında gayet basit. Olası bir şiddet durumunda ihbarda bulunmanız gerektiği zaman telefonla polis merkezini arayıp kimlik bilgileri, adres bilgileri aktarımı ile zaman kaybı yaşamıyorsunuz. Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, T.C. kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacaklar. Arkasından gelen SMS ile doğrulama kodu onaylanacak. SMS kodunun onaylanmasıyla da sistem kaydı tamamlanmış olacak.
Kimlik bilgileri v.s. kayıtları uygulamaya bir kez tanımlanmış olacak. Şiddet karşısında ihbarda bulunmak istenirken, akıllı telefondan uygulama açılıp "yardım iste" butonuna basılabilecek. Yardım istendiği taktirde, yardım çağrısı ve konum bilgileriniz otomatikman sisteme düşecek. Konumunuza en yakın polis merkezine yönlendirilen ihbarda hızlı müdahale sağlanmış olacak. Uygulamanın doğru çalışabilmesi için mutlaka telefonunuzun konumu ve internetinin açık olması şart.
Uygulamanın gereksiz yere kullanılmasını önlemek amacıyla da bir ceza yaptırım söz konusu. Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak. 
KADES uygulaması hem Android hem de iOS işletim sisteminde çalışabiliyor. Gönül ister ki bu tip uygulamalara hiç ihtiyaç duyulmasın. Ancak maalesef kadına yönelik şiddet her gün akşam haberlerinde karşımıza çıkıyor. 
Android KADES için buraya,
iOS KADES için buraya tıklayabilirsiniz. 

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blackhead 1 yıl en beğenilen
neden kadına şiddet? bu memlekette erkeğe de, çocuğa da, hayvanlara da şiddet gayet görülebilen bir şey. hatta kadınların kadınlardan şiddet görmesi de oldukça yaygın. gelin şu uygulamayı şiddete maruz kalan herkes için güncelleyin. şiddeti uygulayan kim olursa olsun, cezasını bulsun işte!!!
neden kadına şiddet? bu memlekette erkeğe de, çocuğa da, hayvanlara da şiddet gayet görülebilen bir şey. hatta kadınların kadınlardan şiddet görmesi de oldukça ...
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benhuraxu 1 yıl
Arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım: kadına şiddet olaylarının temel nedeni 6284 sayılı kanunun erkekleri çileden çıkarmasıdır. Aslından şiddet gören kadınlardan daha fazla sayıda erkek bu kanun sebebiyle şiddetin hertürlüsünü görüyor.
Arkadaşlar bir bilgilendirme yapayım: kadına şiddet olaylarının temel nedeni 6284 sayılı kanunun erkekleri çileden çıkarmasıdır. Aslından şiddet gören kadınlard...
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DH Misafiri 7 ay
alt komşum aile içi şiddet ı çok yoğun yaşıyorlar 155 ı arıyoruz bi işe yaramıyor alt komşum askeriyede uzman diye bi şey demiyorlar mudahele etmiyorlar kavgalarından bıktık huzurumuz kalmadı bizi çocuklarımızı da etkiliyor bu durum kiracı olmalarına rağmen çık git diyoruz gitmiyor bııktıııık yokmu çaresi binilen yardım etsiiiinnn
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10ff 1 yıl
Yeter lan artık... Herşeyde kadına öncelik... Biz hayvan miyiz burada?


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firat_kilic 1 yıl
erkek üzerindeki baskıyı araştıran kim var? ekonomi ev geçindirme ... adamın neden kızdığını neden araştırmıyoruz? Toplumun çoğunluğu cidden kimyasal hasat mı yoksa sistem mi onları bu hale getiriyor? hadi bakalım elektronik devre analiz ölçme tamir eder gibi.... çözülmeyecek bir şey yok. Bu işin altından ekonomi sosyal hayat din gelenek görenekler iş hayatı çıkacak
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WarSaw 1 yıl
tek tıkla ihbar etse ne olur kadınlar yalvarıyor bu adam beni öldürecek diye ilk birincil ağızdan ama devlet nerede yasalar nerede. hepsi cacık.
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Bukalemun 1 yıl
Şiddet gören her kesimi kapsayan , daha mantıklı ve müdahale sonucu daha etkili önlemler alınabilecek bir kanun düzenlemesi gerekli. Kolluk kuvvetleri yetersiz , ilgisiz , bilgisiz ! Bulundukları toplumun gelenek ve kültürüne göre çözüme gidiliyor. Aile içi ve okul seviyesin de egitim ! Özel bir birim oluşturulması sonra da bu tarz bir uygulama halka benimsetilmeli. Kanun ve siyaset doğru olsa RANT , Mafya ve asgari ücret sorunu olmazdı bu ülke de zaten !!!....
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Bukalemun 1 yıl
Birisi bunu hack' lerse ne olacak ?!
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Kerim5100 1 yıl
Ortada Muhammed Reşit Yıldırım gerçeği duruyorken böyle bir uygulamanın varlığı resmen ikiyüzlülüktür.
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ApsinteX 1 yıl
Önemli olan zamanında gelmeleri,müdahale etmeleri ve siz barışın dememeleri.
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ALKaraca 1 yıl
Yararlı bir uygulama olacaktır. Haksız yere şiddete her zaman karşıyız.
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blackhead 1 yıl en beğenilen
neden kadına şiddet? bu memlekette erkeğe de, çocuğa da, hayvanlara da şiddet gayet görülebilen bir şey. hatta kadınların kadınlardan şiddet görmesi de oldukça yaygın. gelin şu uygulamayı şiddete maruz kalan herkes için güncelleyin. şiddeti uygulayan kim olursa olsun, cezasını bulsun işte!!!
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