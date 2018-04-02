Kadına şiddeti tek tıkla ihbar edecek uygulama KADES yayınlandı

Şiddete maruz kalan kadınlar artık tek tıkla durumu ihbar edebilecekler. İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün geliştirdiği uygulama, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm kararlılıkla yürütüldüğünün göstergesi niteliğinde.

Devamlı şiddete maruz kalan veya şiddet görme potansiyeli olan kadınlar polisi arayıp ihbarda bulunmak yerine daha hızlı bir çözüm olan KADES sayesinde tek tıkla ihbarda bulunabilecekler.

Uygulamanın çalışma sistemi aslında gayet basit. Olası bir şiddet durumunda ihbarda bulunmanız gerektiği zaman telefonla polis merkezini arayıp kimlik bilgileri, adres bilgileri aktarımı ile zaman kaybı yaşamıyorsunuz. Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, T.C. kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacaklar. Arkasından gelen SMS ile doğrulama kodu onaylanacak. SMS kodunun onaylanmasıyla da sistem kaydı tamamlanmış olacak.

Kimlik bilgileri v.s. kayıtları uygulamaya bir kez tanımlanmış olacak. Şiddet karşısında ihbarda bulunmak istenirken, akıllı telefondan uygulama açılıp "yardım iste" butonuna basılabilecek. Yardım istendiği taktirde, yardım çağrısı ve konum bilgileriniz otomatikman sisteme düşecek. Konumunuza en yakın polis merkezine yönlendirilen ihbarda hızlı müdahale sağlanmış olacak. Uygulamanın doğru çalışabilmesi için mutlaka telefonunuzun konumu ve internetinin açık olması şart.

Uygulamanın gereksiz yere kullanılmasını önlemek amacıyla da bir ceza yaptırım söz konusu. Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.

KADES uygulaması hem Android hem de iOS işletim sisteminde çalışabiliyor. Gönül ister ki bu tip uygulamalara hiç ihtiyaç duyulmasın. Ancak maalesef kadına yönelik şiddet her gün akşam haberlerinde karşımıza çıkıyor.

Android KADES için buraya

iOS KADES için buraya tıklayabilirsiniz.