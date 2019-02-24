Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

LG’nin merakla beklenen yeni amiral gemisi G8 ThinQ, MWC 2019 fuarında tanıtıldı. Ekrandan ses teknolojisi, çift arka kamera, gelişmiş yüz tanıma önemli özellikler arasında.
2 ay
10,1b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Eski günlerinden uzakta olmasına rağmen akıllı telefon pazarında ısrarla mücadeleye devam eden LG, MWC 2019 fuarında yeni amiral gemisi G8 ThinQ’i tanıttı. LG G8 ThinQ dikkat çekici özelliklerle geliyor.

LG G8 ThinQ özellikleri ve fiyatı

LG G8 ThinQ modeli 6.1 inçlik AMOLED ekranında 1440x3120 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli tasarımı devam ettiren LG agresif bir ekran-kasa oranına imza atmış. Böylece kompakt bir yapı elde edilmiş. Ekran Gorilla Glass 5 ile desteklenirken parmak izi okuyucu arka kısımda yer alıyor. Yapay zeka ortama göre ekranın parlaklığını ayarlayabiliyor. 

Ayrıca Bkz. "LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek"

Ekran sektörde bir ilke imza atıyor. Crystal Sound OLED olarak adlandırılan ekran titreşim üzerinden sesi iletiyor. Daha önce bu teknoloji televizyon sektöründe de kullanılmıştı ve yenilikçi olmasının yanı sıra ekstra hoparlörleri kaldırarak inceliğe de katkı yapıyordu.

LG sesi ekrandan verirken alt kısma da bass oluşturması için bir Boombox hoparlör yerleştirmiş. DTS:X 3D ses desteği 7.1 kanal hissiyatı verirken Boombox hoparlör kasa içerisindeki boş alanı bir rezonans odası olarak kullanıyor. Böylece en iyi ses kalitesi sunuluyor. MQA teknolojisi ise Tidal ve Deezer gibi hizmetlerden kayıpsız müzik dinlemenizi sağlıyor. 

Donanım tarafında Snapdragon 855 ile rekabetten geri kalmayan LG G8 ThinQ modeli 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği sunacak. Üst seviye donanımın Plus versiyonu ile verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Rakiplerinin aksine LG G8 ThinQ çift kamera kombinasyonuna yer veriyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör f/1.9 diyafram aralığı sunuyor ve OIS destekli. 12MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.5 diyafram aralığı ve geniş açı sunuyor.

 

LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
Tam Boyutta Gör

Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve yanında 3D ToF sensörü yer alıyor. Kızıl ötesi ile daha gelişmiş derinlik verisi toplayabilen ToF sensör böylece yüksek hassasiyetli yüz tanıma yapabiliyor. Bu çözüme Z Camera adı verilmiş.

Ayrıca el hareketleri ile ekran kilidi açma gibi farklı kısa yollar da atayabiliyorsunuz. Hand ID adındaki teknoloji avuç içinin yapısını haritalayarak bir kimlik haline getiriyor. Air Motion yine ToF sensörnü kullanarak avucunuzu farklı fonksiyonlar için kullanmanızı sağlıyor. Infineon ile iş birliği yapan LG bu çözümün işlemciye daha az yük bindirdiğini ve enerji verimliliğini arttırdığını ifade ediyor. 

Askeri standartlarda suya ve darbelere dayanıklı olan LG G8 ThinQ modelinde 3500mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj desteği sunuluyor. Kablosuz şarj da mevcut. LG G8 ThinQ için 900$ başlangıç fiyatı konuşuluyor.

Güncellenecek…

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr. Jingles 2 ay en beğenilen
İşte inovasyon diye buna derim ben. Uzun bir aradan sonra ilk kez telefon dünyasında ciddi bir yenilik oldu. Katlanan ekranı yenilik diye millete itelemeye çalışan, ekranların üzerinde delik açıp telefonu kevgire çeviren Samsung ve Huawei görsün yeniliği. Adamlar hoparlör olmadan sesi ekrandan iletmişler. İşte şimdi piyasada gerçekten dikkat çekici bir özelliğe sahip telefon var. Yenilik dediğin böyle olur.
İşte inovasyon diye buna derim ben. Uzun bir aradan sonra ilk kez telefon dünyasında ciddi bir yenilik oldu. Katlanan ekranı yenilik diye millete itelemeye çalı...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 2 ay
900$ a satmaz o cihaz aga, bi anlamadı LG bunu
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahallenin_delisi 2 ay
Millet takmış kameraya. Arkadaş sizin haberiniz var mı LG sabre quad dac ses çipleri kullanıyor. Bu çipler 1000 dolarlık daplara eş ses veriyor. İyi bir kulaklıkla neler duyacağınıza inanamazsınız. Artık şunu anlayın kamera konusunda artık hepsi aynı. Ekrandan ses, quad dac bunlara bakın hangisinde var? Arkaya 100 kamera olsa nolur!!!
Millet takmış kameraya. Arkadaş sizin haberiniz var mı LG sabre quad dac ses çipleri kullanıyor. Bu çipler 1000 dolarlık daplara eş ses veriyor. İyi bir kulaklı...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Das Boot 1 ay
Turkiyeye gelip gelmeyecegi meçhul. Lg tr'ye mail attim, henuz bir bilgimiz yok diyor adamlar. Cihazi bekleyen varsa ona gore beklesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspsexer 1 ay
LG telefon ozelliklerinde gercekten rakipsiz ekran cozunurlugu islemci gucu...ancak dayaniklilik cihaz omru denilince g8 e koydugu 1 islemci bile bu kadar gucluyken neden ona yakin gucte 2 adet yardimci islemci daha ekler ya da sikayetci olmasamda quad hd ekran koyar..bunlar iyi hosta nanometrik uretimi basariyla dusursede isi cihazlarin omrunu dayanikliligini olumsuz etkiliyor ki bu mukemmel cihazlarin omru soz konusu oldugundave kisisel bilgilerin esinilmesinde lg cok acimasiz...evet lg en mukemmel telefonu yapar ama omru bitince bir sorun olunca sizi tanimaz...samsung un adi malesef lg yi golgede birakiyor ozellikle amoled ekran farki ile..cozunurluk dusukte olsa gerci g8 e oled i koymus ama yine de lg nin hak ettigi yeri bulmasi bu politika ile zor..daha cok calisin en mukemmeli yapsanizda milletin aklinda ilk siz yoksunuz malesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Led Zeppelin 1 ay
Cihaz rakiplerinin çok gerisinde kalmış ecnebi inceleyecilere göre. Tercih edilecek yanı yok gibi görünüyor. Hoparlör olarak G7 nin gerisinde kalmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lithaunans 1 ay
lg tam kayserili işi yapıyor
cihazın fiyatı nasılsa kısa bir süre sonra düşecek dur şunu çıkartmadan bir fiyatını yükselteyim sonra ilk fiyata düşeriz diyor herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forestbear 1 ay
Kamera sayısı değil kalitesi önemli, 3 yıl önceki htc 10 'nun tek arka kamerası gunumuzun cogu 2-3 kameralı telefonundan cok daha iyi. G8 de adam akıllı 2 kamera olsun yeter
Ekrandan parmak izi okuyucu göruntu den başka birşey değil,ultrasonik parmak izi okuyucular ekrana yapışık geliyor bu da ekran değiştirme maliyetini arttırıyor ve diğer parmak izleri kadar hızlı değil.Çinlilerin optik parmak izi okuyucuları ise cok daha yavaş.
Şuan piyasada HTC görunmuyor HTC ye en yakın telefonları lg uretiyor ses kalitesi ve tasarım olarak,eger kronik sorunlarını aşmışsa gayet guzel cihazlar.fiyatı biraz fazla ama ilk piyasaya cıkan telefonlar hep yuksek cıkar sonra düşer.fiyatı yuksek yazıp promosyon adı altında başka şeyleri bedava vermiş gibi satarlar sonra düşürürler fiyatı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 2 ay
yine değeri hızlı düşen telefonlardan biri daha.. Bu fiyata maalesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mahallenin_delisi 2 ay
Millet takmış kameraya. Arkadaş sizin haberiniz var mı LG sabre quad dac ses çipleri kullanıyor. Bu çipler 1000 dolarlık daplara eş ses veriyor. İyi bir kulaklıkla neler duyacağınıza inanamazsınız. Artık şunu anlayın kamera konusunda artık hepsi aynı. Ekrandan ses, quad dac bunlara bakın hangisinde var? Arkaya 100 kamera olsa nolur!!!
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
borukuzen 2 ay
Lg özellikle bu yıl Samsungun oldukça gerisine düştü. Hâlâ parmak izi tarayıcısının arka kısımda olması, kamera kombinasyonunun sayısının 2 tane olması, bu donanıma göre bu fiyattan satışa çıkıyor olması rakiplerine göre eksi bir durum.
Bu cihaz rakiplere göre üst seviyede yarışacak bir cihaz olmaktan ziyade daha çok orta segmentin tercih edilecekleri arasında yer alacak gibi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay borukuzen
kronik sorunlu serilerinden adını temizlemeyi yeni başardı, o kadarı normal sayılır
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 ay
900’den başlarsa orada kalır. Ekran hoparlör olayı ilgimi çekti ama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 ay
Nerde G2yi yapan LG, nerde şimdiki LG. Bir şirket yıllar yıllar boyunca yerinde sayabilir mi, hatta geriye gidebilir mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10148 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
lg g8 thinq, MWC2019 ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler
Teknosa Facebook'ta
Teknosa Twitter'da
Teknosa YouTube'da
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Sony’nin yeni amiral Gemisi Xperia 1 tanıtıldı! Xperia 1 özellikleri: 2 ay Sony, Xperia 10 ve 10 Plus modellerini duyurdu 2 ay Tesla Model 3, geçtiğimiz yılın en çok satan elektrikli aracı oldu 2 ay Galaxy A 2019 serisinin resmi sayfası açıldı 2 ay Youtube'un yeni sorunu, çocuk aşısına karşı olan kanallar 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay Lenovo 14 inçlik taşınabilir monitörünü tanıttı 2 ay Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme 2 ay 2019 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2 ay BlackBerry KEY2 Red Edition resmen tanıtıldı 2 ay Xiaomi Mi9'u kullandık | Detaylı ön inceleme 2 ay Game of Thrones 8.sezonundan yeni görüntüler paylaşıldı 2 ay Kinect geri döndü 2 ay Xiaomi'nin yeni canavarı | 5G destekli Mi Mix 3 elimizde 2 ay Microsoft HoloLens 2 duyuruldu 2 ay Çin’de CRISPR kullanarak bebeklerin zekasını arttıran bilim adamı gözaltına alındı 2 ay LG’nin ilk 5G telefonu V50 ThinQ duyuruldu 2 ay Uzmanlara göre "Zombi" geyik hastalığı insanlara bulaşabilir 2 ay Giriş seviyesi için hazırlanan Nokia 3.2 tanıtıldı 2 ay Alcatel MWC 2019'da 3 yeni akıllı telefon modelini tanıttı 2 ay GÖRÜNTÜLENEN LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Sonraki HMD Global bütçe dostu Nokia 4.2'yi tanıttı 2 ay Türk astronom uzayda "tuhaf dev yıldız" keşfetti 2 ay Huawei MateBook X Pro ve MateBook 14 tanıtıldı 2 ay Captain Marvel oyuncuları, 90'lı yılların en çok nelerini özlüyor? 2 ay Akıllı telefon sevmeyenlere Nokia 210 2 ay Değiştirilebilir kapaklı Nokia 1 Plus karşınızda 2 ay TCL, MWC 2019'da katlanabilir telefon prototiplerini sergiledi 2 ay Gerçek katlanabilir telefon "Huawei Mate X" 2 ay 5 kameralı Nokia 9 PureView tanıtıldı 2 ay Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy Fold'un resmi tanıtım videosu yayınlandı 2 ay Lucid Motors elektrikli bir SUV üzerinde çalışıyor 2 ay Microsoft yeni Xbox konsollarını E3 2019’da duyuracak 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X tanıtıldı! 2 ay Microsoft, Xbox oyunlarını Nintendo Switch'e getirmeye hazırlanıyor 2 ay Xiaomi Mi 9'un global versiyonu tanıtıldı, Avrupa fiyatı açıklandı 2 ay Xiaomi Mi Mix 3 5G Avrupa fiyatı belli oldu 2 ay Lenovo’nun mobil bölümü yıllar sonra ilk kez kar etti 2 ay Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X, tanıtımına saatler kala sızdırıldı! 2 ay Fiyatıyla iddialı OPPO T1 amiral gemisi geliyor 2 ay Nvidia GeForce GTX 1660 Ti stoklara çıkmaya başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim