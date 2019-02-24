LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Eski günlerinden uzakta olmasına rağmen akıllı telefon pazarında ısrarla mücadeleye devam eden LG, MWC 2019 fuarında yeni amiral gemisi G8 ThinQ’i tanıttı. LG G8 ThinQ dikkat çekici özelliklerle geliyor.
LG G8 ThinQ özellikleri ve fiyatı
LG G8 ThinQ modeli 6.1 inçlik AMOLED ekranında 1440x3120 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli tasarımı devam ettiren LG agresif bir ekran-kasa oranına imza atmış. Böylece kompakt bir yapı elde edilmiş. Ekran Gorilla Glass 5 ile desteklenirken parmak izi okuyucu arka kısımda yer alıyor. Yapay zeka ortama göre ekranın parlaklığını ayarlayabiliyor.Ayrıca Bkz. "LG V50 ThinQ modeli ikinci bir ekran aksesuarı ile gelecek"
Ekran sektörde bir ilke imza atıyor. Crystal Sound OLED olarak adlandırılan ekran titreşim üzerinden sesi iletiyor. Daha önce bu teknoloji televizyon sektöründe de kullanılmıştı ve yenilikçi olmasının yanı sıra ekstra hoparlörleri kaldırarak inceliğe de katkı yapıyordu.
LG sesi ekrandan verirken alt kısma da bass oluşturması için bir Boombox hoparlör yerleştirmiş. DTS:X 3D ses desteği 7.1 kanal hissiyatı verirken Boombox hoparlör kasa içerisindeki boş alanı bir rezonans odası olarak kullanıyor. Böylece en iyi ses kalitesi sunuluyor. MQA teknolojisi ise Tidal ve Deezer gibi hizmetlerden kayıpsız müzik dinlemenizi sağlıyor.
Donanım tarafında Snapdragon 855 ile rekabetten geri kalmayan LG G8 ThinQ modeli 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği sunacak. Üst seviye donanımın Plus versiyonu ile verilip verilmeyeceği bilinmiyor.
Rakiplerinin aksine LG G8 ThinQ çift kamera kombinasyonuna yer veriyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör f/1.9 diyafram aralığı sunuyor ve OIS destekli. 12MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.5 diyafram aralığı ve geniş açı sunuyor.
Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve yanında 3D ToF sensörü yer alıyor. Kızıl ötesi ile daha gelişmiş derinlik verisi toplayabilen ToF sensör böylece yüksek hassasiyetli yüz tanıma yapabiliyor. Bu çözüme Z Camera adı verilmiş.
Askeri standartlarda suya ve darbelere dayanıklı olan LG G8 ThinQ modelinde 3500mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj desteği sunuluyor. Kablosuz şarj da mevcut. LG G8 ThinQ için 900$ başlangıç fiyatı konuşuluyor.
Güncellenecek…
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Ekrandan parmak izi okuyucu göruntu den başka birşey değil,ultrasonik parmak izi okuyucular ekrana yapışık geliyor bu da ekran değiştirme maliyetini arttırıyor ve diğer parmak izleri kadar hızlı değil.Çinlilerin optik parmak izi okuyucuları ise cok daha yavaş.
Şuan piyasada HTC görunmuyor HTC ye en yakın telefonları lg uretiyor ses kalitesi ve tasarım olarak,eger kronik sorunlarını aşmışsa gayet guzel cihazlar.fiyatı biraz fazla ama ilk piyasaya cıkan telefonlar hep yuksek cıkar sonra düşer.fiyatı yuksek yazıp promosyon adı altında başka şeyleri bedava vermiş gibi satarlar sonra düşürürler fiyatı.
Bu cihaz rakiplere göre üst seviyede yarışacak bir cihaz olmaktan ziyade daha çok orta segmentin tercih edilecekleri arasında yer alacak gibi.
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