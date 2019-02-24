LG G8 ThinQ tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Eski günlerinden uzakta olmasına rağmen akıllı telefon pazarında ısrarla mücadeleye devam eden LG, MWC 2019 fuarında yeni amiral gemisi G8 ThinQ’i tanıttı. LG G8 ThinQ dikkat çekici özelliklerle geliyor.

LG G8 ThinQ özellikleri ve fiyatı

LG G8 ThinQ modeli 6.1 inçlik AMOLED ekranında 1440x3120 piksel çözünürlük sunuyor. Çentikli tasarımı devam ettiren LG agresif bir ekran-kasa oranına imza atmış. Böylece kompakt bir yapı elde edilmiş. Ekran Gorilla Glass 5 ile desteklenirken parmak izi okuyucu arka kısımda yer alıyor. Yapay zeka ortama göre ekranın parlaklığını ayarlayabiliyor.

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Ekran sektörde bir ilke imza atıyor. Crystal Sound OLED olarak adlandırılan ekran titreşim üzerinden sesi iletiyor. Daha önce bu teknoloji televizyon sektöründe de kullanılmıştı ve yenilikçi olmasının yanı sıra ekstra hoparlörleri kaldırarak inceliğe de katkı yapıyordu.

LG sesi ekrandan verirken alt kısma da bass oluşturması için bir Boombox hoparlör yerleştirmiş. DTS:X 3D ses desteği 7.1 kanal hissiyatı verirken Boombox hoparlör kasa içerisindeki boş alanı bir rezonans odası olarak kullanıyor. Böylece en iyi ses kalitesi sunuluyor. MQA teknolojisi ise Tidal ve Deezer gibi hizmetlerden kayıpsız müzik dinlemenizi sağlıyor.

Donanım tarafında Snapdragon 855 ile rekabetten geri kalmayan LG G8 ThinQ modeli 6GB RAM ve 128GB depolama seçeneği sunacak. Üst seviye donanımın Plus versiyonu ile verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

Rakiplerinin aksine LG G8 ThinQ çift kamera kombinasyonuna yer veriyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör f/1.9 diyafram aralığı sunuyor ve OIS destekli. 12MP çözünürlüğündeki ikinci kamera ise f/1.5 diyafram aralığı ve geniş açı sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde ve yanında 3D ToF sensörü yer alıyor. Kızıl ötesi ile daha gelişmiş derinlik verisi toplayabilen ToF sensör böylece yüksek hassasiyetli yüz tanıma yapabiliyor. Bu çözüme Z Camera adı verilmiş.

Ayrıca el hareketleri ile ekran kilidi açma gibi farklı kısa yollar da atayabiliyorsunuz. Hand ID adındaki teknoloji avuç içinin yapısını haritalayarak bir kimlik haline getiriyor. Air Motion yine ToF sensörnü kullanarak avucunuzu farklı fonksiyonlar için kullanmanızı sağlıyor. Infineon ile iş birliği yapan LG bu çözümün işlemciye daha az yük bindirdiğini ve enerji verimliliğini arttırdığını ifade ediyor.

Askeri standartlarda suya ve darbelere dayanıklı olan LG G8 ThinQ modelinde 3500mAh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. USB Tip-C üzerinden 18W hızlı şarj desteği sunuluyor. Kablosuz şarj da mevcut. LG G8 ThinQ için 900$ başlangıç fiyatı konuşuluyor.

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