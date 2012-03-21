LG Mobile, 2012 yılında 35 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

TomiAhonen Almanac verilerine göre, 2011 yılı boyunca 23.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek küresel pazardan %4.8'lik pay alan LG Mobile'ın finansal tabloları parlak görünmüyordu.

Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus LTE Tag, Optimus Vu, Optimus 3D Cube, Optimus 3D Max ve Optimus 4X HD gibi Android işletim sistemli yepyeni modellerini sergileyen ve 2012 yılı akıllı telefon satış hedeflerini 35 milyona çeken LG Mobile, zarar durumundan kâr durumuna geçmek için çaba gösteriyor. 2012 yılında 8 milyondan fazla LTE (Long Term Evolution) destekli cihaz satışının Güney Koreli üreticinin hedefleri arasında yer aldığını belirtelim.

