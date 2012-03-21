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LG Mobile, 2012 yılında 35 milyon akıllı telefon satışı hedefliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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TomiAhonen Almanac verilerine göre, 2011 yılı boyunca 23.3 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek küresel pazardan %4.8'lik pay alan LG Mobile'ın finansal tabloları parlak görünmüyordu.
Optimus L3, Optimus L5, Optimus L7, Optimus LTE Tag, Optimus Vu, Optimus 3D Cube, Optimus 3D Max ve Optimus 4X HD gibi Android işletim sistemli yepyeni modellerini sergileyen ve 2012 yılı akıllı telefon satış hedeflerini 35 milyona çeken LG Mobile, zarar durumundan kâr durumuna geçmek için çaba gösteriyor. 2012 yılında 8 milyondan fazla LTE (Long Term Evolution) destekli cihaz satışının Güney Koreli üreticinin hedefleri arasında yer aldığını belirtelim.

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inanc13 7 yıl
Optimus L3 modeli türkiye geldiginde almayi düşünüyorum bu model hakkında ne düşünüyorsunuz ?
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-Ege 7 yıl
createemir
Orijinalden alıntı: erci501 kızları yanında verirlerse fazlasını satar ama aksi halde hayal.
Ne olduğunu anladık. Bu forumda böylelerin işi yok

Kesinlikle katılıyorum.Amaçları başka!
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E_Aydin35 7 yıl
Hedefleri iyi tamamda zararda olduklarını belirtmişler zaten, ya daha fazla seçenek yapsınlar ki çok seçenek var ama hepsi birbirine benziyor yada değişik bir strateji izlesinler..
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mansurmarsak 7 yıl
Açıkçası 4X HD modelini tasarım olarakta donanım olarakta çok beğendim. LG yavaş yavaş olsa da ilerliyor.
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cssbaycelebi 7 yıl
lg akıllı bir telefonda bir türlü isteneni veremiyor. samsung 180 milyon hedef koymuş bunların koyduğu hedefe bak.
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aziz77 7 yıl
Şu lg nin amerikada bu kadar sattığına inanamıyoorum,güncellem nedir bilmeyen firma alan yandı 2 sene sonra güncelleme alırsınız.
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erci501 7 yıl
lg kullananlar çok bozuldu galiba yazık espiri anlayışınız bu kadarmış...
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createemir 7 yıl erci501
erci501
kızları yanında verirlerse fazlasını satar ama aksi halde hayal.


Ne olduğunu anladık. Bu forumda böylelerin işi yok
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danGerfuLL 7 yıl erci501
erci501

kızları yanında verirlerse fazlasını satar ama aksi halde hayal.


LG'nin 35 milyon satış hedefi ile sizin cihazın yanında istediklerinizin aynı hayal içerisinde yer alması trajikomik olmuş.
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