LG, Nano teknolojili 3D LED TV'si LEX8'i duyurdu

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, LEX8 adını verdiği 3D LED TV'lerini duyurdu. LG'nin LEX8 serisi 3D LED TV'lerinin sahip olduğu NANO aydınlatma teknolojisi ile en parlak, en canlı ve en kaliteli görüntüleri sunacağı iddia ediliyor. LG'nin Micro Pixel Control adı verdiği teknoloji ile LEX8 serisi 3D LED TV'lerin ekranda görünen renkleri en canlı ve en gerçekçi biçimde görüntüleyeceği belirtiliyor. USB 2.0 desteği ile DivX HD, MP3, JPEG gibi dosya formatlarını görüntüleyebilen 3D TV'lerde DLNA desteği de unutulmamış. LG'nin bu seride yer verdiği yeniliklerin arasında Magic Motion Remote Control adı verilen uzaktan kumanda da yer alıyor. Magic Motion Remote Control adı verilen uzaktan kumanda da açma/kapatma, ses ayarı ve menü gibi fonksiyonları idare eden butonlar yer alıyor. Kullanıcıların kanalları değiştirmek ve diğer işlemler için yapması gereken tek şey uzaktan kumandayı ekrana doğru tutmak ve ekranda görünen imleci hareket ettirmek olacak.

Tasarımı konusunda da dikkat çekici olan LG LEX8 serisi 3D LED TV'ler, kullanıcılara 1.25 cm'lik çerçeve genişliği ve 0.82 cm'lik kalınlık ile sunulacak. LG'nin sonsuz kontrast dinamik kontrast oranına sahip olduğunu iddia ettiği LEX8 serisi 3D LED TV'lerde TruMotion 240Hz teknolojisi ile görüntülerin son derece akıcı olarak sunulacağı söyleniyor. LG'nin duyurduğu Nano aydınlatma teknolojili 3D LED TV serisi LEX8 hakkında haberimizde verdiğimiz bilgilerin dışında beklenen piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı.