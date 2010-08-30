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LG, Nano teknolojili 3D LED TV'si LEX8'i duyurdu

LG, Nano aydınlatma teknoloji ilk 3D LED TV'si LEX8'i duyurdu.
8 yıl
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Televizyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LG, Nano teknolojili 3D LED TV'si LEX8'i duyurdu
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Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden LG, LEX8 adını verdiği 3D LED TV'lerini duyurdu. LG'nin LEX8 serisi 3D LED TV'lerinin sahip olduğu NANO aydınlatma teknolojisi ile en parlak, en canlı ve en kaliteli görüntüleri sunacağı iddia ediliyor. LG'nin Micro Pixel Control adı verdiği teknoloji ile LEX8 serisi 3D LED TV'lerin ekranda görünen renkleri en canlı ve en gerçekçi biçimde görüntüleyeceği belirtiliyor. USB 2.0 desteği ile DivX HD, MP3, JPEG gibi dosya formatlarını görüntüleyebilen 3D TV'lerde DLNA desteği de unutulmamış. LG'nin bu seride yer verdiği yeniliklerin arasında Magic Motion Remote Control adı verilen uzaktan kumanda da yer alıyor. Magic Motion Remote Control adı verilen uzaktan kumanda da açma/kapatma, ses ayarı ve menü gibi fonksiyonları idare eden butonlar yer alıyor. Kullanıcıların kanalları değiştirmek ve diğer işlemler için yapması gereken tek şey uzaktan kumandayı ekrana doğru tutmak ve ekranda görünen imleci hareket ettirmek olacak.

Tasarımı konusunda da dikkat çekici olan LG LEX8 serisi 3D LED TV'ler, kullanıcılara 1.25 cm'lik çerçeve genişliği ve 0.82 cm'lik kalınlık ile sunulacak. LG'nin sonsuz kontrast dinamik kontrast oranına sahip olduğunu iddia ettiği LEX8 serisi 3D LED TV'lerde TruMotion 240Hz teknolojisi ile görüntülerin son derece akıcı olarak sunulacağı söyleniyor. LG'nin duyurduğu Nano aydınlatma teknolojili 3D LED TV serisi LEX8 hakkında haberimizde verdiğimiz bilgilerin dışında beklenen piyasaya çıkış tarihi ve satış fiyatı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

LG, Nano teknolojili 3D LED TV'si LEX8'i duyurdu
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LG, Nano teknolojili 3D LED TV'si LEX8'i duyurdu
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Haşin Erkek 7 yıl
bu kadarda olmazki ya daha cumartesi 3600 e lw650s aldım en üst modeli bu çıktı ulan lg
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B.Bayraktar 7 yıl

Knight7Cydonia

bu kadarda olmazki ya daha cumartesi 3600 e lw650s aldım en üst modeli bu çıktı ulan lg



1 yıl önceki haber bu.
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umut_baris 7 yıl
LG oldum olası sevmedim.


Yandaki bayan bendeki hareketlenmenin sebebidir bilesiniz he.
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DH Misafiri 8 yıl
Magic Motion Remote Control bildiğin bir tv kumandası değil arkadaşım;)
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Gannicus 8 yıl
cisıs aman tanrım adamlar yapmış baba
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DH Misafiri 8 yıl
Magic Motion Remote Control bildiğin bir tv kumandası değil arkadaşım;)
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suatkara 8 yıl
Mükemmel gözüküyor.
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djpisagor 8 yıl
sonsuz dinamik kontrast oranı mümkün mü? eğer bu değer en üst seviyeye ulaştıysa bundan sonra çıkacak modeller için kontrast oranının bir anlamı olmayacak diyebilir miyiz?
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w_wallace 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resim eksik olmuş bence haberde
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Batuist 8 yıl
Herşey çok iyi güzelde o altındaki kara kutusu olmasaymış ve tablo gibi duvara öylece asılabilseymiş çok daha harika olurmuş... inceliğinin nedinini resme bakınca daha iyi anladım..
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deniz_sea 8 yıl
çok güzel ama many many many
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` quaD. 8 yıl
Yuh diyorum başka birşey demiyorum..
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GoToHell 8 yıl

deniztoyota

çok güzel ama many many many






Money demek istedin sanirim !!!!
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