Vestel'in de teklif verdiği Toshiba TV biriminin sahibi belli oldu

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Çinli TV üreticisi Hisense, Vestel'in de teklif verdiği Toshiba TV biriminin sahibi oldu. Hisense, 113 milyon dolarlık teklifi ile Toshiba’nın TV biriminin büyük bölümünü satın aldı.

Anlaşma kapsamında Hisense, Toshiba’nın TV biriminin hisselerinin yüzde 95’inin sahibi olacak. Yüzde 5’lik bölüm ise Toshiba’da kalacak.

Toshiba, 2015 yılında yaşadığı muhasebe skandalından sonra kayıpları telafi etmek için pek çok departmanını sattı. Toshiba’nın sensör birimini Sony 155 milyon dolara satın aldı. NAND bellek birimini 18 milyar dolar karşılığında Brain Capital öncülüğündeki grup aldı. Geçtiğimiz günlerde de bulaşık ve çamaşır makinelerinin de yer aldığı beyaz eşya birimini Midea'ya satmıştı.

Yaklaşık iki yıl önce yaşanan muhasebe skandalında Toshiba’nın son 6 yıldır kazançlarını şişirdiği ortaya çımıştı. Toshiba'nın muhasebe kayıtlarını inceleyen tarafsız bir komite, şirketin üst düzey yönetiminin bilgisi dahilinde, birkaç yılda faaliyet kârını toplamda 1,2 milyar dolar fazla gösterdiği sonucuna varmıştı.

Vestel Teklif Vermişti

Toshiba’nın TV birimini almak için Vestel’in de teklifi bulunuyordu. Ahmet Nazif Zorlu da şöyle demişti:

"İnşallah nasip olur. Sayın bakanımız da 'marka desteklerimiz var' dedi. Devlet de, hükümet de bize destek olursa dünya markasını satın alacağız. Marka olmak kolay bir olay değil. Ama bugün Çin, şu anda çok büyük destekleme yapıyor. 3 milyar dolar, 2 milyar dolar veriyor, bir markayı ya da onun fabrikalarını satın alıyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Koşmak için bazı hazır şeyleri kapmamız lazım."

http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/news/20171114_1.pdf