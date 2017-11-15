Vestel'in de teklif verdiği Toshiba TV biriminin sahibi belli oldu

Anlaşma kapsamında Hisense, Toshiba’nın TV biriminin hisselerinin yüzde 95’inin sahibi olacak. Yüzde 5’lik bölüm ise Toshiba’da kalacak.
Yaklaşık iki yıl önce yaşanan muhasebe skandalında Toshiba’nın son 6 yıldır kazançlarını şişirdiği ortaya çımıştı. Toshiba'nın muhasebe kayıtlarını inceleyen tarafsız bir komite, şirketin üst düzey yönetiminin bilgisi dahilinde, birkaç yılda faaliyet kârını toplamda 1,2 milyar dolar fazla gösterdiği sonucuna varmıştı.
Vestel Teklif Vermişti
Toshiba’nın TV birimini almak için Vestel’in de teklifi bulunuyordu. Ahmet Nazif Zorlu da şöyle demişti:
"İnşallah nasip olur. Sayın bakanımız da 'marka desteklerimiz var' dedi. Devlet de, hükümet de bize destek olursa dünya markasını satın alacağız. Marka olmak kolay bir olay değil. Ama bugün Çin, şu anda çok büyük destekleme yapıyor. 3 milyar dolar, 2 milyar dolar veriyor, bir markayı ya da onun fabrikalarını satın alıyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Koşmak için bazı hazır şeyleri kapmamız lazım."
http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/news/20171114_1.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama neymiş 2-3 milyar değilmiş. Adam arada bizim milyarları götürecek yav..
haberde diyor zaten, çinliler bütün köklü markaları satın alıyor, adamlar biliyorlar marka imajı yaratmak TV yapmaktan daha zor.
Usta ona para yetmiyordu ki.