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Vestel'in de teklif verdiği Toshiba TV biriminin sahibi belli oldu

Satın almak için Vestel'in de teklif verdiği Toshiba'nın TV biriminin sahibi açıklandı. Çinli Hisense firması Toshiba TV'nin yüzde 95'lik bölümünü satın aldı. İşte detaylar:
1 yıl
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Televizyonlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Vestel'in de teklif verdiği Toshiba TV biriminin sahibi belli oldu
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Çinli TV üreticisi Hisense, Vestel'in de teklif verdiği Toshiba TV biriminin sahibi oldu. Hisense, 113 milyon dolarlık teklifi ile Toshiba’nın TV biriminin büyük bölümünü satın aldı.

Anlaşma kapsamında Hisense, Toshiba’nın TV biriminin hisselerinin yüzde 95’inin sahibi olacak. Yüzde 5’lik bölüm ise Toshiba’da kalacak.

Toshiba, 2015 yılında yaşadığı muhasebe skandalından sonra kayıpları telafi etmek için pek çok departmanını sattı. Toshiba’nın sensör birimini Sony 155 milyon dolara satın aldı. NAND bellek birimini 18 milyar dolar karşılığında Brain Capital öncülüğündeki grup aldı. Geçtiğimiz günlerde de bulaşık ve çamaşır makinelerinin de yer aldığı beyaz eşya birimini Midea'ya satmıştı.

Yaklaşık iki yıl önce yaşanan muhasebe skandalında Toshiba’nın son 6 yıldır kazançlarını şişirdiği ortaya çımıştı. Toshiba'nın muhasebe kayıtlarını inceleyen tarafsız bir komite, şirketin üst düzey yönetiminin bilgisi dahilinde, birkaç yılda faaliyet kârını toplamda 1,2 milyar dolar fazla gösterdiği sonucuna varmıştı.

Vestel Teklif Vermişti

Toshiba’nın TV birimini almak için Vestel’in de teklifi bulunuyordu. Ahmet Nazif Zorlu da şöyle demişti:

"İnşallah nasip olur. Sayın bakanımız da 'marka desteklerimiz var' dedi. Devlet de, hükümet de bize destek olursa dünya markasını satın alacağız. Marka olmak kolay bir olay değil. Ama bugün Çin, şu anda çok büyük destekleme yapıyor. 3 milyar dolar, 2 milyar dolar veriyor, bir markayı ya da onun fabrikalarını satın alıyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. Koşmak için bazı hazır şeyleri kapmamız lazım."


http://www.toshiba.co.jp/about/ir/en/news/20171114_1.pdf Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cabriyo 8 ay
18 milyar dolar sadece bellek kısmı? biz türkiyeyi geliştirmeye çalışıyoruz hata yapıyoruz heralde. yerli şirketleri geliştirmeye çalışmalıyız. o zaman zaten ülkede otomatikman gelişir.
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Lumibrite 9 ay
Daewoo'da ellerinden gitti!

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brshr 1 yıl
113 milyon dolar dediğiniz çok büyük bir para değil. Bugün yıllık 300.000 ton yassı çelik üreten bir soğuk haddehane kurmaya kalksanız 150 milyon dolar. Bunlar bize büyük ama yatırım için öyle çok büyük değil yani. Teknoloji transferi için iyi bir fırsat kaçırılmış.
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HesapsızKitapsız 1 yıl
"Çin, şu anda çok büyük destekleme yapıyor. 3 milyar dolar, 2 milyar dolar veriyor, bir markayı ....." (Türkiye devleti de bana versin diyor yani)
Ama neymiş 2-3 milyar değilmiş. Adam arada bizim milyarları götürecek yav..
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zero fear 1 yıl
Toshiba TV sektöründe çok da iyi bir firma değil.
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Bluflame 1 yıl
bunlar vizyonsuz, çapsız, tembel esnaf kafasındalar. risk almayan bir şirket nasıl büyür gelişir anlaşılır değil. 113mil nedir yaw, çerez parası bile değil.
haberde diyor zaten, çinliler bütün köklü markaları satın alıyor, adamlar biliyorlar marka imajı yaratmak TV yapmaktan daha zor.
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El_domingo 1 yıl
sensor ve NAND bellek biriminin turkiye deki firmaların alabilmesi cok arzu ederdim...zira turkiyeye bu iki birim çağ atlatırdı...
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Kenan Memedov 1 yıl El_domingo
El_domingo
sensor ve NAND bellek biriminin turkiye deki firmaların alabilmesi cok arzu ederdim...zira turkiyeye bu iki birim çağ atlatırdı...

Usta ona para yetmiyordu ki.
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Ado 1 yıl
Tüm marka hakları ve teknoloji paylaşımı yoktu, Yine de üzüldüm alınamadığına Lakin ticari hamleler bunlar, Zorlu yaş tahtaya basmaz hele ki geçmişinde yaşadığı o kadar tatsız tecrübeden sonra..
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orientem 1 yıl
Marka haklarının dahil olduğunu sanmıyorum o yüzden önemli değil gibi, marka hakları dahilse üzücü.
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kreat 1 yıl
Şunu alacak paramız yok muydu?
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